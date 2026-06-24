「触覚から、一日のノイズをほどく」創業80年の泉州タオルメーカーが新しい”休息習慣”を提案

株式会社成願80年間のタオル技術で磨き上げた、思わず顔をうずめたくなる弾力とやわらかさ

創業80年の泉州タオルメーカー 株式会社成願（大阪府泉南市、代表取締役 仙波 一昌 ）は、83歳の職人が磨き続けてきた製造技術と独自開発の「エンジェルスピン糸」を融合した新タオルブランド「HAKUSHOU（白匠）」を発売します。

スマートフォンやパソコンに囲まれ、常に情報へ接続される現代。「触覚から、一日のノイズをほどく。」をコンセプトに開発したHAKUSHOU（白匠）は、柔軟剤による後加工に頼らず綿本来のやわらかさを追求。さらに製造工程では従来比約60％の節水※を実現し、毎日のタオルに触れる時間を「休息時間へ変える」新たな価値を提案します。

本商品は2026年6月26日より、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」から先行販売を実施します。プロジェクトページでは、本リリースでは紹介しきれない開発ストーリーや製造工程、商品詳細をご覧いただけます。

※節水率は当社従来品との製造工程比較による。

開発背景

綿花の弾力とやわらかさをそのまま引き出す、「白いタオル」一択の製造法。タオルではあまり使われない上質なコーマ糸を使用した、独自の撚りをもつ無撚糸を使用。日本で初めてタオルづくりが始まった泉州タオルの甘く織り上げる製造法を80年の歴史の中で独自に進化。

触覚がもたらす、ほぐれるような「心地よい感覚」に着目

スマートフォンやパソコンなどのデジタルデバイスが生活に浸透し、私たちは一日中、情報や刺激にさらされています。一方で、休息というと睡眠や運動、香りなどが注目されることが多く、「触覚」が持つ可能性は十分に活用されていないのではないかと考えました。

株式会社成願は、創業80年にわたりタオルづくりに向き合う中で、「吸水性」「速乾性」と並び、タオルに求められる大切な価値のひとつである「気持ちよさ」を追求してきました。

開発の原点となったのは、子どもの頃にお気に入りのタオルや毛布に包まれて安心した記憶です。触れているだけでほどけていくような感覚は、多くの人の記憶の中にも残っているのではないか――。

私たちは、子どもの頃のように「タオルに触れることで、ほぐれるような心地よい感覚が大人にも求められているのではないか」という仮説のもと、一日の中で何度も肌に触れるタオルを通じて、触覚から休息を届ける新しい価値を提案したいと考えました。

HAKUSHOU（白匠）の特長

特長1

独自開発の「エンジェルスピン糸」が生み出す快適性

HAKUSHOU（白匠）には、株式会社成願が長年培ってきた糸づくりのノウハウから生まれた独自開発の「エンジェルスピン糸」を採用。「エンジェルスピン糸」は、吸水量、吸水スピード、速乾性、洗濯を重ねるたびに膨らむ弾力性など、お客様がタオルに求める機能を追求する中で生まれた糸です。

毎日の暮らしの中で、気持ちよく使い続けられるタオルを支える糸として、成願が製造するタオルを通じて愛されています。

特長2

エンジェルスピン糸は、甘く撚られたやさしい風合いの無撚糸。甘く撚られた糸ですが、洗濯を重ねても、毛落ちせず、弾力を増しながら育っていきます。柔軟剤に頼らず、綿本来のやわらかさを追求

HAKUSHOU（白匠）は、独自開発のエンジェルスピン糸と泉州タオルならではの甘く織り上げる製造技術を組み合わせることで、綿本来のやわらかさを追求しました。

触れた瞬間にほっと力が抜けるような自然な肌触りは、「触覚から、一日のノイズをほぐす。」というブランドコンセプトを支える大切な要素です。

特長3

当社のタオルの中で最も長い、パイル長「7mm」のタオルの拡大図。パイルの中に「指が埋もれる心地よさ」を実現しました。83歳の職人が磨き続けた技術

HAKUSHOU（白匠）の開発には、83歳の職人が長年磨き続けてきた技術が活かされています。

ものづくりを愛し、「お客様に喜ばれるタオルとは何か」を追求し続けてきた職人は、創業80年の歴史の中でも特に独自技術の磨き上げることに力を注いできました。

その経験と感覚を受け継ぎながら、生地の密度や風合いを細かく調整し、「触れているだけでほぐれるような気持ちよさ」の実現に挑戦しました。

特長4

83歳の職人の「経験と感覚」を受け継ぎながら、織りの間隔などを調整。同じ織機で織り上げても同じ風合いにはならない、匠の技が詰め込まれています。「白」へのこだわりが実現した約60％の節水※

HAKUSHOU（白匠）は、あえて「白」一色のみを展開しています。

一般的なカラータオルでは、染色と洗浄を繰り返す工程で多くの水を使用します。HAKUSHOUはカラー展開を行わず、染色工程を省略することで水の使用量を大幅に削減。さらに柔軟剤による後加工工程も省くことで、当社が製造するカラータオルの製造と比較して約60％の節水を実現しています。※

環境負荷を抑えながら、本当に気持ちの良いタオルを目指しました。

※節水率は当社従来品との製造工程比較による。

綿糸が傷むと弾力やわらかさが損なわれがちです。その原因になる「染色工程」を省くことで、製造工程の中で使われる大量の水の使用量が減りました。商品概要

ブランド名：HAKUSHOU（白匠）

ブランドコンセプト：触覚から、整える、一日のノイズをほぐす。深く沈む白い休息。

Makuake（マクアケ）先行販売開始日：2026年6月26日（金）12:00～

販売場所：Makuake（マクアケ）※先行販売、当社ECショップ、百貨店他

展開商品：大判バスタオル、バスタオル、フェイスタオル、ウォッシュタオル

お好みの触感を選べる3つのパイル長をご用意。（ロングタイプ、ミディアムタイプ、ショートタイプ）

製造地：Made in JAPAN（大阪府泉南市）

Makuake（マクアケ）先行販売について

HAKUSHOU（白匠）は、応援購入サービス「Makuake（マクアケ）」にて先行販売を実施します。

プロジェクトページでは、本ニュースリリースでは紹介しきれない開発ストーリーや製造工程、商品の詳細をご覧いただけます。

プロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/jogan123/

開発者コメント

私たちは80年間、タオルづくりを通じてお客様の暮らしと向き合ってきました。特にベビー用品の開発では、赤ちゃんの肌に触れるものだからこそ、「気持ちよさ」そのものを磨き上げることを大切にしています。

HAKUSHOUは、創業80年の技術、83歳の職人の感覚、独自開発のエンジェルスピン糸、そして環境への配慮をひとつにしたブランドです。

忙しい毎日の中で、タオルに触れるひとときが、一日のノイズをほどき、自分自身に戻る時間になれば幸いです。そして、このブランドを通じて、日本で初めてタオルづくりが始まった泉州タオルの価値を、未来へつないでいきたいと考えています。

会社概要

会社名：株式会社成願

代表者：代表取締役 仙波 一昌

所在地：〒590-0531 大阪府泉南市岡田6丁目29-38

創業：1946年

事業内容：各種タオルの企画・製造・販売、OEM事業

ホームページ：https://www.jogan.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社成願

担当：城戸

TEL：072-483-3711 (代) MAIL：kikaku@jogan.co.jp