【ルイ・ヴィトン】YUTA(NCT 127)、ルイ・ヴィトン 2027春夏メンズ・ファッションショーに出席

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

6月24日(水) AM4:00(日本時間)にフランス パリで開催された、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる、2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーに、YUTAが出席しました。

波は平等をもたらし、波に乗ることはくりかえす調和への希望。ルイ・ヴィトン 2027春夏メンズ・コレクションは、ショー全体を通して、水は生命、機会、そして自然とのつながりを象徴するものとして流れています。

波を創り出す月がパリの夜空に現れるとき、サーフィンコミュニティを象徴する巨大な波から、新作コレクションが姿を現しました。 サーファー独自のドレスコード、ウェットスーツの技術、サーフグラフィックやスケートボードコミュニティが、ファレル・ウィリアムスによるメゾンのダンディと共鳴し、世界を旅する男性にむけて、機能的なテーラリングスタイルを生み出しました。

ジャケット\709,500、Tシャツ\139,700、パンツ\343,200、サングラス\86,900、スーツケース「ホライゾン・アルミニウム 55」\720,500、リング 5.5mm「ル ダミエ ドゥ ルイ・ヴィトン」(ピンクゴールド×ダイヤモンド) \1,243,000、ペンダント「レ ガストン ヴィトン」(イエローゴールド×チタニウム) \1,105,500、ペンダント「レ ガストン ヴィトン」(イエローゴールド) \1,281,500、タグフープピアス「レ ガストン ヴィトン」(ホワイトゴールド) 単品 \665,500、トランクピアス「レ ガストン ヴィトン」(ホワイトゴールド×ダイヤモンド) 単品 \341,000

YUTAは2027春夏メンズ・コレクションのファッションショーを観た後に

「今回も最初から最後まで、会場のセット、ファッション、音楽などファレルのクリエイションの融合が神秘的に見えて、圧倒されました。全体がアートのようにも感じました。改めてファッションは、人の心を動かす力を持っているんだなと感じました。」とコメントしました。

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PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。