新社名「セムリンクス」のコーポレートグループロゴおよびスローガンを決定

住友電設株式会社

住友電設株式会社は、2026年10月１日に予定している社名変更に先立ち、新社名のもとで使用するコーポレートグループロゴおよびスローガンを決定しましたので、お知らせいたします。

１．コーポレートグループロゴについて

新社名の「セムリンクス株式会社」は、インフラ基盤の整備を通して、さまざまなものを「つなぐ＝リンクする」ことで社会に価値を提供するという意志を込めたものです。

その新社名を表現するコーポレートグループロゴは、これまで大切にしてきた理念や価値観を継承しながら、さらなる進化と飛躍を目指すための象徴としてデザインしています。

■ロゴに込めた想い

新社名の頭文字である”S”のシルエットを用いたシンボルは「リンクマーク」と名付けました。

一人一人の社員、そして各事業が力や技術を「つなぐ」ことで価値を生み出す姿勢を表現。

■カラーについて

これまで培ってきたスピリットや価値観をコーポレートカラーの藤紫色にこめ、ポジティブなエネルギー、創造性を感じさせる黄色を付加。

補色(正反対の色)として互いの色を引き立て、コントラストが美しく出る組み合わせ。

２．スローガンについて

現状の自己紹介にとどまらず、「目指す姿」「かなえたい理想」の要素を含んだスローガンを旗印として掲げます。

■スローガンに込めた意図

さまざまなものをつなぐ、すなわち「リンクする」ことで価値を生み出すという意志を表現しています。インフラ基盤の整備に取り組む当社が何より大切にするのは「人」であり、それぞれの人が抱く「想い」です。顧客の想い、社員の想い、社会の想いをしっかりと見つめ、寄り添い、「リンクする」ことで、共に未来を創りあげる「共創」の姿勢も込めています。

今後は、社名変更日に向けて各種媒体や広報物等への展開を順次進め、新社名およびコーポレートグループロゴ、スローガンの浸透を図ってまいります。

当社は新たなブランドのもと、これまで以上にお客様、お取引先様、地域社会の皆様の期待に応えられるよう、企業価値の向上に努めてまいります。