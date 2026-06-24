【西武信用金庫】第29回信用金庫社会貢献賞「Face to Face賞」を受賞しました！

西武信用金庫

「信用金庫社会貢献賞」は、地域の発展に貢献する信用金庫の姿を広くアピールし、地域での存在感を一段と高めていくことを目的に一般社団法人全国信用金庫協会が創設したものです。

第29回信用金庫社会貢献賞において、西武信用金庫は「Face to Face賞」を受賞しました。

この賞は、『地域金融機関にふさわしい、地域社会に溶け込んだ、地域の方々との一体感を深めることに寄与した活動および地域金融機関の社会貢献活動として今後の取り組みが期待され、奨励される活動、ならびにその特性から必ずしも長期に亘らないものであっても、環境・社会問題への取り組み、災害復旧支援など関係者や地域社会に大きく貢献した活動に対して与えるものとする』とされています。

コミュニティビジネス・ソーシャルビジネス事業者の支援、NPO法人向け融資、また、スタートアップ企業を対象とした「ソーシャルインパクト枠」の創設のほか、地域の課題解決に取り組む職員育成プログラム等、当金庫の長年の取組みにより、選定していただいたものです。

今後も、事業者さまの想いに寄り添い、持続可能な社会を目指して、地域とともに歩んでまいります。

西武信用金庫ホームページ :https://www.shinkin.co.jp/seibu/