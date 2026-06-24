全国危険物安全協会理事長表彰の受賞のお知らせ

住友精化株式会社

住友精化株式会社(https://www.sumitomoseika.co.jp/)（本社：大阪市中央区、社長：織田佳明）は、別府工場（兵庫県加古郡播磨町）が、令和8年度危険物安全大会において、一般財団法人全国危険物安全協会より「全国危険物安全協会理事長表彰」を受賞しましたので、お知らせいたします。

本表彰は、危険物関係法令の遵守および危険物・危険物施設の安全管理を徹底し、災害の未然防止を図るとともに、長期にわたり組織的かつ計画的な防災活動を積極的に推進した危険物関係事業所を対象として授与されるものです。別府工場は、下記の取り組みの結果、公益財団法人兵庫県危険物安全協会（以下、協会）の推薦を受け、模範的な事業所として今回の受賞に至りました。

主な取り組み

・消防法令ならびに危険物に関する社内規定の指導、教育を通じたコンプライアンスおよび安全管理の徹底

・自衛防災団の編成、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者ならびに危険物施設保安員の選任による、危険物保安体制の構築

・月次の防災訓練を通じた、初動対応力の強化

・消防機関との連携による合同防災訓練を通じた、災害対応力の強化

・地域防災訓練への参画による、近隣事業所ならびに地域の安全への貢献

なお、別府工場は、協会が兵庫県で開催した令和8年度兵庫県危険物安全・安心大会においても、優良危険物関係事業所として「全国危険物安全協会理事長表彰」を受賞しました。また、姫路工場（兵庫県姫路市）も「兵庫県危険物安全協会代表理事表彰」を受賞しております。

当社は、「安全を全てに優先させる」という安全管理の基本理念のもと、今後も危険物の安全管理および災害防止の取り組みを継続的に推進し、事業活動を通じて地域・社会に貢献してまいります。

全国危険物安全協会理事長表彰 別府工場長 川端 勇

＜プレスリリースに関するお問い合わせ窓口＞

サステナビリティ推進室（広報）

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