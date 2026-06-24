老舗紅茶メーカーの神戸紅茶、老舗果実商ルーツの「千総」の事業譲受で無添加フルーツ加工の製造体制を強化

株式会社ジーライオン

神戸紅茶株式会社(本社：兵庫県神戸市東灘区住吉浜町、社長：丸山 輝真)は、有限会社千総（以下、千総）の事業譲受に伴い、「神戸紅茶株式会社 コンフィチュール事業部」としての新体制を始動いたしました。日本で初めてティーバッグ自動包装機を導入した老舗紅茶メーカーである神戸紅茶が、果実加工の技術と設備を統合することで、既存事業である「樽正（たるまさ）事業部」との強力なシナジーを生み出し、一般家庭向け商品および業務用商品の製造体制、OEMの受注体制を強化してまいります。

■「樽正」×「千総」-職人技術の融合による新たなシナジーと製造体制の強化

神戸紅茶にはすでに、国産素材と食品添加物無添加にこだわり、フルーツコンポート等を主力展開している「樽正事業部」がございます。この度の事業統合により、「樽正」と「千総」のフルーツ加工事業を統合し、新たに「コンフィチュール事業部」へと生まれ変わりました。これは、両社に共通する「素材を活かす」「伝統を受け継ぎ未来に繋ぐ」「安心安全な本物の商品をお届けする」等の想いをひとつにし、こだわりを極めた新たなものづくりを進めるための一歩となります。

1887年創業 果実商をルーツにもつ千総（せんそう）1930年創業 漬物屋をルーツにもつ樽正（たるまさ）

樽正の三代目職人である石川寛と、千総の四代目職人である西辻宏道の技術と知見を融合させ、それぞれが培ってきた「素材本来の旨味を引き出す火入れ製法」や「無添加での品質保持技術」、「優れた生産者との独自の仕入れネットワーク」を共有することで、素材の持ち味を最大限に引き出す、新しい商品開発が可能になります。

これにより、生産効率が向上するだけでなく、一般家庭向けの自社商品を拡充するとともに、味と安全性に厳しい基準を求める企業様からの業務用ジャムやコンポートのOEM製造を万全に受けられる体制を構築します。お客様やお取引先様に、確かな「安心・安全」をお届けいたします。

■紅茶と無添加フルーツで叶える「本物志向・健康志向」へのアプローチ



近年、食に対する「本物志向」や「健康志向」のニーズがさらに高まっており、飲食業界やご家庭において、素材の産地や添加物の有無が重視される傾向にあります。美味しい紅茶とフルーツは非常に親和性が高く、神戸紅茶としてこの領域を拡大する最大の理由は、「高品質な紅茶」と「食品添加物を使用しない安心安全なフルーツ加工品」を自社で一貫してご提案できる点にあります。

国産フルーツをふんだんに使った、国産無添加ジャムの「アトリエコンフィチュール」シリーズ

140年近くの歴史を持つ千総が培ってきた、良質なフルーツ・てんさい糖・レモン果汁のみで仕上げる『上質かつシンプル』なジャムづくりは、神戸紅茶が築いてきた理念と一致するものです。

理念を継承しながら、ラインナップの拡充を行うことで、お客様への多様なニーズにも応えてまいります。一般家庭向け商品だけでなく、業務用の1kgパック、ミニサイズのジャム、季節限定商品等、今後は幅広く展開していく予定です。

紅茶鑑定士が世界各国からクオリティーシーズンの茶葉をテイスティング・ブレンドするように、果実商をルーツにもつ千総独自の目利き力を最大限に活かし、樽正の伝統製法と融合しながら、新たな歴史と価値を創造してまいります。

■ 対象事業の概要

今回の事業譲受の対象には、千総が展開するカフェ店舗「NANASOFUTA（ナナソフタ）」も含まれており、お客様へ新たなコンフィチュールブランドの魅力を直接発信するコンセプトショップとして活用してまいります。また、千総が培ってきた高度な品質・衛生管理体制や幅広い業界での取引実績もそのまま引き継ぎ、より一層の信頼をお届けします。

- 旧運営会社： 有限会社千総- 所在地： 大阪府堺市美原区黒山463-1（本社・工場・店舗）※2023年7月移転- 事業内容： 無添加ジャム「Atelier confiture」等の製造・販売、カフェ店舗運営- 品質・衛生管理： HACCPに基づく衛生管理の実施、有機認証の取得- 主な取引実績： ハイクラスホテル、ベーカリー、百貨店、高質スーパー、アパレル企業 等- 事業承継日： 2025年12月2日- 新体制： 神戸紅茶株式会社 コンフィチュール事業部カフェ店舗を併設した工場。店舗からはジャムの製造過程を小窓から見ることが出来る自社ブランドの無添加ジャムやジェラート等を販売しているカフェ店舗「NANASOFUTA（ナナソフタ）」

■ オンラインショップ限定キャンペーン実施

今回の事業譲受および「コンフィチュール事業部」の新体制始動を記念し、神戸紅茶公式オンラインショップにて特別キャンペーンを実施いたします。

【キャンペーン概要】

１.割引キャンペーン

千総が誇る無添加ジャム「アトリエコンフィチュール（Atelier confiture）」の魅力をいち早く皆様にお届けするため、対象商品を【2週間限定30％OFF】にて特別販売いたします。数量限定となりますので、ぜひこの機会に、神戸紅茶の紅茶ラインナップと相性抜群のこだわりの詰まった国産無添加ジャムをご賞味ください。

対象商品： 「アトリエコンフィチュール」シリーズの一部商品

特典内容： 対象商品が 30%OFF

実施期間： 2026年6月24日(水)～ 7月7日(火) ※2週間限定

販売場所： 神戸紅茶 公式オンラインショップ（ URL：https://shop.kobetea.co.jp/ ）

注意事項： 数量限定のため、予定販売数に達し次第、期間中であっても終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。

２.インスタフォローキャンペーン

神戸紅茶、神戸紅茶コンフィチュール事業部の両アカウントをフォロー＆いいねしてくださった方限定で、人気商品が当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

応募方法：両アカウント（神戸紅茶 @kobe_tea.official、神戸紅茶コンフィチュール事業部 @kobetea_confiture）をフォロー＆投稿にいいねをしてください。

応募期間：2026年6月24日(水)～6月30日(火)

対象商品：福岡のあまおういちご、和歌山のブルーベリー、弘前のふじりんご、瀬戸田のレモンマーマレード（各150g）

当選者数：計20名

対象アカウント：

►神戸紅茶 @kobe_tea.official

►神戸紅茶コンフィチュール事業部 @kobetea_confiture

今後も神戸紅茶株式会社は、紅茶とフルーツ加工品それぞれの伝統と技術を活かしながら、「本物のおいしさ」と「安心・安全」をお届けするものづくりを追求し、お客様、お取引先様、生産者の皆様とともに新たな価値創造に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

神戸紅茶株式会社 久保田・米田

TEL：078-822-1001 / Email：info@kobetea.co.jp

ジーライオングループについて

ジーライオングループはBMWをはじめ、輸入車及び国産車合わせて34ブランドの正規ディーラー事業を主とした企業です。日本全国はもちろんのこと海外にも拠点を展開しており、自動車に関するあらゆる事業を手掛けております。また、近年では「より多くのお客様へ、より多くの満足をお届けしたい」という想いから、自動車関連の事業のみに止まらず、飲料事業・ウエディング事業・旅館事業など、フィールドを広げております。洗練されたブランドをおもてなしでジーライオングループにしかできない「感動」をお客様へお届けいたします。

代表者名：代表取締役社長 菊地 秀武

所在地：〒650-0041 兵庫県神戸市中央区新港町11-1 GLION Awa-s Building

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