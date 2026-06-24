猫好き集まれ！愛眼の「ねころりん」メガネに公式キャラクター登場！メインクーンモデルも登場。

愛眼株式会社

メガネ・補聴器を取り扱う眼鏡専門店チェーン「メガネの愛眼」を展開する愛眼株式会社（本社：大阪府大阪市天王寺区、代表取締役：佐々 昌俊）は、ねこモチーフの人気商品「ねころりん」から、新型の【続・ねころりん NE-2002】、新作の【続・ねころりん NE-2003】を発売開始いたしました。

そして公式キャラクターとして【もふろう】が就任したこともお伝えいたします。

ねころりんヒストリー

2015年9月、「寝落ちしても安心」なメガネとして誕生した「ねころりん」。初代は猫の要素を含まない機能的なメガネとして登場しましたが、2018年には「ねころぶ」と「ねこ」をかけ合わせ、「肉球をあしらった」現在のデザインにリニューアル。SNSで「かわいい！」と話題になり、愛眼の看板商品の一つとして確立されました。その後、首に掛けられる【にゃんブラン】や、耳にかけず、こめかみでホールドするタイプの【ねころりんショート】など、続々と仲間が登場。肉球デザインは、本シリーズのアイコン的な要素となりました。

また先日、メガネの愛眼公式Ｘにて募集したキャラクター投票にて堂々の1位を獲得したキャラクター“もふろう”が公式キャラクターに就任。今後、ねころりんを盛り上げていきます。

ラインナップ

耳にかけない新感覚メガネ【ねころりんショート】や、かけ外しの多い方におすすめのぶらさげタイプ【にゃんブラン】、猫モチーフがふんだんに施された【ねころりんmimi(ミミ)】など数々のバリエーションが広がる【ねころりん】シリーズ。

新型は久々の原点回帰。かわいい肉球はそのままに、初期型をスリムにすることでより顔になじみやすいデザインにリニューアル。さらに新作としてスクエア型も登場。

NE-2002(ボストン)

初期モデルを細身にリニューアル！顔になじみやすく、やわらかい印象に。

NE-2003(スクエア)

C-1 くろねこC-2 とらねこC-3 みけねこC-4 ベンガル

流行の兆しを感じるスクエアタイプが登場。男性にもかけやすいフォルムですっきりした印象に。

C-1 ブリティッシュショートヘアーC-2 ベンガルC-3 ラグドールC-4 メインクーン

【ねころりん】シリーズに図鑑風リーフレットが登場！永久保存したくなるかわいいデザイン♪

誕生から10年。着実に仲間を増やしてきたねころりんシリーズ。

「どれを選んだらいいか分からないニャイ…」そんなあなたにオススメしたいリーフレットを開発しました。公式キャラクターに就任した“もふろう”の初仕事です。

ページをめくれば、16匹の猫たちがお出迎え。お好きな猫種からメガネを選ぶことができます。リーフレットは店頭にご用意していますので、ぜひ持ち帰って、ご自宅で愛猫とゴロにゃんしながら楽しんでくださいね♪

ねこおじさんからのメッセージコンテンツ

カードをめくってみよう！ちょっと元気になれるメッセージを受け取れるコンテンツ

16種類の猫たちがかわいいおじさんになって、あなたに前向きなメッセージを届けてくれます。

彼らは、それぞれ幼い頃に大きな夢を抱いていた少年でした。今はその時夢見た未来とは違う人生を歩んでいるけれど、日々小さな幸せを感じながら過ごしています。そんな彼らから「ちょっと元気になれるメッセージ」を受け取れる体験型コンテンツ、一度試してみてください。

詳細はこちら :https://www.aigan.co.jp/feature/nekooji_nekororin/

保護猫支援プロジェクト

ねころりんシリーズは、猫をモチーフにした特徴的なデザインが話題を呼び、各メディアにも取り上げられ、今ではメガネの愛眼の看板商品となりました。メガネの愛眼では、「ねころりんシリーズ」の売上の一部を、公益社団法人「アニマル・ドネーション」を通じて保護猫活動資金として寄付することで、一匹でも多くのねこちゃんを救う活動を支援しています。

ねころりんシリーズ 特設サイトはこちら :https://www.aigan.co.jp/feature/zoku_nekororin/?prデザインを見ただけで猫好きは悶絶すること間違いなし！

■商品詳細

商品名 ：続・ねころりん

NE-2002、NE-2003

発売日 ：2026年6月19日(金)

素材 ：軽量弾性樹脂

価格 ：\9,900(税込)

※単焦点レンズ付き

■会社概要

商号 ：愛眼株式会社

本社所在地：〒543-0052 大阪市天王寺区大道4丁目9番12号

代表者 ：代表取締役社長 佐々 昌俊

資本金 ：5,478百万円

設立 ：1961年1月11日

事業内容 ：当社グループは、眼鏡・補聴器・サングラスその他関連商品を取り扱う

眼鏡専門店チェーンを展開しております。

メガネの愛眼ホームページはこちら(https://www.aigan.co.jp/?pr)

メガネの愛眼オンラインショップページはこちら(https://online-shop.aigan.co.jp/?pr)