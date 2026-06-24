【五ケ山豆腐とSOYcafeの新商品】毎朝一番搾りの濃厚豆乳をそのまま凍らせて贅沢に使用！驚くほどふわふわな食感の『豆乳かき氷』2種が新登場！

株式会社愛しとーと

「株式会社愛しとーと」（本社：福岡県那珂川市、代表：岩本初恵）が今回お届けする『豆乳かき氷』の特長は五ケ山豆腐の朝一番搾りの豆乳をそのまま凍らせて削っていること。厳選された佐賀県産の国産大豆ふくゆたかを100％使用し、一番搾りの贅沢な豆乳をベースに仕上げた五ヶ山豆腐ならではの特製かき氷です。水を一滴も使わずに、職人がこだわり抜いた濃厚豆乳そのものをじっくり凍らせて特別な製法で薄く削り出すことで、従来の氷にはない「ふわふわ」としたなめらかな口どけを実現しました。

食べると口いっぱいに豆乳の美味しさが広がります。豆乳本来のやさしい甘みとコクが氷自体にしっかりと閉じ込められているため、最後の一口まで濃厚な味わいをお楽しみいただけます。これからの暑さが気になる季節に、大豆の恵みがぎゅっと詰まったヘルシーで贅沢なご褒美スイーツとして、すっきり美味しくお召し上がりいただけます。

■ 商品ラインナップ

・豆乳かき氷 きな粉味 ８００円（税込） 香ばしいきな粉の豊かな風味が、豆乳のまろやかでやさしい甘みを引き立てます。大豆同士の相性が抜群な、王道の和風テイストです。

・豆乳かき氷 抹茶味 1,100円（税込） 上品に薫る抹茶のほろ苦さと、豆乳の自然な甘みが絶妙にマッチ。もちもちの白玉と上品な小豆を添え、贅沢なハーモニーを奏でる一品です。

■ 販売店舗情報

「五ケ山豆腐」

・所在地： 〒842-0101 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町松隈2418-1

・電話番号： 092-954-3761

・営業時間： レストラン：11:00～14:30（入店まで） 売店：9:00～17:00

・駐車場： 広い駐車場完備

・その他： 無料の水くみ場あり

「五ケ山豆腐SOYcafe（ソイカフェ）」

・所在地： 〒810-0001福岡市中央区天神2丁目地下1号 天神地下街西6番街124区画

・電話番号： 092-753-7729

・営業時間：10:00～21:00

・特徴： 佐賀と福岡の県境にある「五ヶ山豆腐」のこだわりの豆乳や豆腐スイーツをお届けする、体にやさしいライフスタイルカフェです。