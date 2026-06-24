金子一馬 最新作『KAZUMA KANEKO′S ツクヨミ』Steam(R)版が発売決定！2026年7月24日（金）配信開始！ウィッシュリスト登録受付中！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、ゲームクリエイター・金子一馬が手がける『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』について、Steam版を2026年7月24日（金）に発売することを決定いたしました。あわせて、同日にはDLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」を、Nintendo Switch(TM)／Steam向けに配信開始いたします。

【Steam ストアページ】https://store.steampowered.com/app/4677110(https://store.steampowered.com/app/4677110)

2026年4月にNintendo Switch(TM)用ソフトとして発売した『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』が、新たにSteamにも登場します。金子一馬が描く独創的な現代ダークファンタジーの世界観と、手札3枚で繰り広げられる研ぎ澄まされた「神魔札」バトルを、PCでもお楽しみいただけるようになります。また、特別な「創成札」が使用可能となるDLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」の配信も決定しました。

なお、Steam版では本編・DLC第1弾・DLC第2弾を同梱した「スペシャルデジタルデラックスエディション」を販売予定です。あわせて、本日公開されたストアページではウィッシュリスト登録の受付を開始しております。

【Steam版 製品ラインナップ】

１.通常版「KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ」3,960円（税込）

２.スペシャルデジタルデラックスエディション 5,960円（税込）

通常版に、DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」およびDLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」が付属しております。

３.DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～壱～」1,320円（税込）

４.DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」1,320円（税込）

※Steam版では「デジタルデラックスエディション」の販売予定はありません。

※Nintendo Switch(TM)版では「スペシャルデジタルデラックスエディション」の販売予定はありません。

【DLC第2弾「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」が同日販売決定！】

特別な「創成札」をゲーム内で使用できる追加コンテンツ「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」を、Nintendo Switch(TM)／Steam向けに2026年7月24日（金）より販売いたします。

■DLC「画家Kの神筆：真実の顕現セット ～弐～」（ダウンロード専用）1,320円（税込）

《セット内容》

アリアンロッド、ラファエル、バンシー、アポロン、サタン

【『KAZUMA KANEKO’S ツクヨミ』概要】

■ゲームの特徴

●奇才・金子一馬が描く、神と悪魔と人が交錯する物語

古今東西・世界各地の伝承をベースに、現代的な解釈や意匠が取り入れられた「神魔」のデザイン。そして、神話と現代テクノロジーが融合したダークでソリッドな世界観が、プレイヤーを非日常の戦いへと誘います。

● “3枚”が切り拓く、思考のスピードバトル

手札の上限は常に「3枚」。スピーディーかつスリリングなバトル展開が味わえます。

敵の動きを予測し、手札を入れ替える直感的な操作と、1手のミスが命取りになる奥深い戦略性。シンプル操作で味わえる、研ぎ澄まされた戦術体験をお楽しみください。

●キャラクターごとに異なるバトルスタイル！

本作には5人のプレイアブルキャラクターが存在し、異なる5つのスタイルでのバトルが楽しめます。プレイヤーはそれぞれの特性を理解し、ランダムに登場するカード（神魔札）を戦略的に選択・強化していくことがダンジョン攻略の鍵となります。

●プレイヤーの選択がカードとなって還ってくる「創成札」システム

探索中のプレイヤーの選択が、切り札「創成札（そうせいふだ）」の性能や種類に変化をもたらします。探索中に力尽きたとしても、入手した「創成札」はアーカイブとして記録され、次回の探索で再入手の機会が残されます。

クリエイタープロフィール

金子一馬（Kazuma Kaneko） コンセプトプランナー ／ 神魔画家

1988年、株式会社アトラスに入社。『真・女神転生』シリーズや『ペルソナ』シリーズなどの企画・開発に携わり、コンセプトメイキングから世界観の設計、メインキャラクターデザインまでをトータルに手がける。その独創的なデザインと世界観設定は国内外で熱狂的な支持を集める。2023年に株式会社コロプラへ入社。本作『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』ではコンセプトプランナーとして、原案・世界観設定・キャラクターデザインを担当している。

【『KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ』 製品概要】

◆商品名：KAZUMA KANEKO'S ツクヨミ

◆対応機種：Nintendo Switch(TM)／Steam

◆発売日：Nintendo Switch(TM)版 2026年4月23日（木）／Steam版 2026年7月24日（金）予定

◆対応言語：日本語、英語、中国語（繁体字・簡体字）、韓国語

◆価格：通常版（ダウンロード専用）3,960円（税込）

◆ジャンル：デッキ構築タワーダンジョン

◆プレイ人数：1人

◆発売・販売：株式会社コロプラ

◆CERO表記：C区分（15歳以上対象）

◆著作権表記：(C)COLOPL, Inc.

◆公式サイト https://tsukuyomi-game.com/jp/

◆X https://x.com/tsukuyomiPJ_off

◆discord https://discord.gg/WR8rMV7NMb

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

(C) Nintendo

(C)2026 Valve Corporation. SteamおよびSteamロゴは、米国および／またはその他の国のValve Corporationの商標および／または登録商標です。

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。