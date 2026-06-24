システムファイブ、Accsoon ワイヤレス映像伝送 タッチ＆トライ 7/2・3に東京・半蔵門で開催 (来場特典・抽選会あり)

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小川 行洋）は、2026年7月2日(木)・3日(金)に「Accsoon ワイヤレス映像伝送 タッチ＆トライ」を東京・半蔵門にて開催いたします。

本イベントでは、CineView M7シリーズなどの最新ワイヤレス映像伝送の実機展示・デモンストレーションを実施し、正確な色再現や連携機能を、実際に触れながらご確認いただけます。

イベントの冒頭では、システムファイブのYouTuber「やまもん」による製品レビューを実施。

実際に機材を使用した生の声をお届けします。

また、ワイヤレス映像伝送とワイヤレスインカムシステムを組み合わせることで、現場のワークフローや作業効率を大幅に向上させる内容もご用意しております。

もれなくもらえる来場特典の他、来場者の中から抽選で当たる景品もご用意しております！

ぜひこの機会に実機をご体験ください！

★こんな方におすすめ★

- 映像制作の現場で活躍されている撮影監督やカメラマンの方- 現場でのモニタリング環境の改善を検討されている方- 実際に連携システムを体験してみたい方- 撮影現場における通信・モニタリングの課題を解決したい方

日時/タイムスケジュール

2026年7月2日(木)・3日(金) 15:30～17:00

15:30～16:00 やまもんによるセミナー・実演（30分）

16:00～17:00 ハンズオン個別体験（60分）

内容（予定）

- 「ワイヤレスモニター」「ワイヤレスインカム」の特長紹介- やまもんによる製品レビュー- 現場でよくある課題をどう解決するか- 製品が連携によるワークフロー- 来場特典のプレゼント・抽選会

※内容は予告なく変更となる場合がございます。

展示商品

来場特典

- CineView M7(https://www.system5.jp/products/n_1210828)- CineView M7 Pro(https://www.system5.jp/products/n_1210829)- CineView M7H Pro(https://www.system5.jp/products/n_1216456)- CineView SE 4K(https://www.system5.jp/products/n_1216023)- CineView Master 4K Lite(https://www.system5.jp/products/n_1216452)- 【新製品】Como II(https://www.system5.jp/products/n_1217745)- 【新製品】M7 Pro三連モニター(https://www.system5.jp/products/n_1216520)- 【新製品】スライダー(https://www.system5.jp/collections/accsoon/products/n_1216122)

ご来場いただいた皆様に「コールドシューマウント」をプレゼントいたします！

Accsoon製品はもちろん、コールドシューを装備した様々な機材と組み合わせてお使いいただけます。

＞詳細はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1179020)

抽選会

参加者の中から抽選で以下の景品をプレゼントいたします！

【1等】

「CineView M7/M7 Pro用モニターケージ(サンフード付)」（1名様）

＞詳細はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1211158)

【2等】「4連急速充電器」（1名様）

ソニー NP-FZ100タイプのバッテリー専用の急速充電器です。

＞詳細はこちら(https://www.system5.jp/products/n_1208999)

※各日1回ずつ抽選を開催いたします。

※当選者にはその場で景品をお渡しします。

会場

株式会社システムファイブ PROGEAR半蔵門ショールーム

〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一ビル1階(https://www.google.com/maps/place/%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%82%B7%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%A0%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%96+PROGEAR%E5%8D%8A%E8%94%B5%E9%96%80/@35.683125,139.740534,14z/data=!4m6!3m5!1s0x60188c7af1c919ed:0x287073de6fd4c355!8m2!3d35.6831254!4d139.7405341!16s%2Fg%2F1hf082gg7?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDkyOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D)



東京メトロ半蔵門線「半蔵門駅」6番出口から徒歩1分

東京メトロ有楽町線「麹町駅」1番出口から徒歩3分

お申し込み

【参加無料・要申込】です。

以下よりお申し込みください。

お申し込みはこちら :https://info.system5.jp/whatsnew/archives/141353

主催

Accsoon

株式会社システムファイブ

株式会社システムファイブについて

1989年に名古屋で創業した放送業務用映像システムインテグレーターです。映像業界トップのアクセス数を誇る映像制作者向けポータルサイト「SYSTEM5.jp」の運営を通じて、機材販売や技術セミナー等、各種専門サービスを提供しています。東京・半蔵門では映像機器・音響機器の専門ショールーム「PROGEAR半蔵門」を運営。各種機材を展示・販売しています。

社名 ： 株式会社システムファイブ（System5 Co., Ltd.）

代表者 ： 代表取締役社長 小川 行洋

本社所在地 ： 〒102-0093 東京都千代田区平河町1-2-10 平河町第一生命ビル1階

ウェブサイト：https://www.system5.jp/