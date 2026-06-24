【猛暑対策需要が拡大】クールタオル1か月で1.5万枚出荷、持ち歩ける冷感グッズに注目。

不二貿易株式会社

「気づけばそばに」をテーマに、インテリアショップや量販店、ECサイトなどに家具・インテリア雑貨を販売する不二貿易株式会社（本社：福岡県北九州市、代表取締役：田坂 良祐）は、2026年夏向けに展開している冷感グッズシリーズの出荷動向を公開します。

今年は、持ち歩きしやすい暑さ対策アイテムへの需要が高まっており、クールタオルは累計販売数5.5万枚を突破。2026年新作の「クールポンチョ」「ネックヘアバンド」をはじめ、ハンディファン各種も好調に推移しています。

クールタオルシリーズ累計4.7万枚を突破。新作派生アイテムも好調。

UVクール 大判ポンチョ（保冷剤付き）UVクール ネック・ヘアバンド（保冷剤付き）

定番のクールタオルは累計販売数5.5万枚を突破。そのうち、2026年4月から5月の約1か月で1.5万枚を出荷するなど、夏本番に向け販売が伸長しています。

2026年4月に販売を開始した新作「クールポンチョ」「ネックヘアバンド」は、いずれも約3か月で販売数を伸ばし、「クールポンチョ」は2,300枚、「ネックヘアバンド」は約2,000枚を突破しました。

首元だけでなく、全身・髪まわりなど用途に応じて冷感アイテムを使い分ける需要が広がっています。

ハンディファンも好調。“置く・挟む”など使用シーンで選ばれる傾向に。

スタンドにもなるフック付きハンディファン３wayクリップファン

2026年新作のハンディファンシリーズも好調に推移。スタンド式・クリップ式ともに販売数を伸ばしています。通勤・通学時の携帯用だけでなく、デスクやベビーカー、アウトドアシーンなど、使用環境に応じて選べる点も支持を集めています。

冷感ジェルもあわせて人気

冷感ジェルは冷凍の必要がなく、外出先でもすぐに使用できる手軽さが好評。クールタオルやハンディファンと組み合わせて使用するなど、複数アイテムで暑さ対策を行う傾向も見られます。

商品概要

UVクールタオル

水で濡らして絞るだけでひんやり感を得られる冷感タオル。首元の暑さ対策として、通勤・通学やスポーツ、レジャーなど幅広いシーンで活躍します。

UVクール ネック・ヘアバンド（保冷剤付き）

【サイズ】30cm×100cm 【カラー】ライトグレー/グリーン/ブルー 【JAN】4953980293718/4953980293725/4953980293732【サイズ】タオル 30cm×100cm ボトル 直径6.7cm×高さ18.5cm 【カラー】ライトグレー/グリーン/ブルー 【JAN】4953980293749/4953980293756/4953980293763

首元の冷感に加え、ヘアバンドとしても使える2WAY仕様。首を冷やしながら髪のまとわりつきを抑え、暑い季節を快適に過ごせます。

UVクール 大判ポンチョ（保冷剤付き）

【サイズ】幅23.5cm×高さ2cm×奥行10cm 【カラー】ライトグレー/グリーン/ブルー 【JAN】4953980293770/4953980293787/4953980293794

サッと羽織れるポンチョタイプの冷感アイテム。頭から腰あたりまで覆えるため、屋外イベントやアウトドア時の暑さ対策にもおすすめです。

スタンドにもなるフック付きハンディファン

【サイズ】幅150cm×高さ60cm 【カラー】ライトグレー/グリーン/ブルー 【JAN】4953980293800/4953980293817/4953980293824

手持ちだけでなく、スタンド使用も可能なハンディファン。デスクなどでも使いやすく、室内外問わず活躍します。

【サイズ】幅5cm×高さ16.7cm×奥行4.3cm 【カラー】ベージュ/アイボリー 【JAN】4953980396075/4953980396082

３wayクリップファン

クリップ付きでベビーカーや日傘などに固定できるハンディファン。両手を空けたまま使えるため、外出時にも便利です。

【サイズ】幅6.6cm×高さ12.3cm×奥行6cm

【カラー】ベージュ/アイボリー

【JAN】4953980396099/4953980396105

瞬間冷却ジェル

中の水袋を叩いて割ることで化学反応が起こり、その場で冷却できる瞬間冷却ジェル。冷凍の必要がなく、外出先でもすぐに使用できます。

【サイズ】幅10cm×高さ18cm×奥行1.5cm

【JAN】4953980379689

会社説明

気づけばそばに、不二貿易

気づけば、あなたの暮らしのすぐそばに。

不二貿易株式会社は、創業から60年以上にわたり、家具やインテリア雑貨を通じて人々の暮らしを彩ってきました。企画・輸入・販売のすべてを手がけることで、時代に合わせた多彩な商品を全国へお届けしています。

フィギュアを美しく飾るガラスコレクションケースは、大手通販サイトでも高いシェアを誇るロングセラー商品。15年以上ご支持をいただくカラーボックスをはじめ、暮らしの中で長く愛されるオリジナル商品を多数展開しています。

さらに、ぬいぐるみ雑貨やペット用品など、毎日の暮らしに寄り添う新ブランドも続々と展開中。デザイン、品質、価格のバランスを大切に、これからも「気づけばそばにある」存在であり続けます。

会社概要

会社名：不二貿易株式会社

所在地：福岡県北九州市若松区大字安瀬64-36 (本社)

設立 ：1964年（昭和39年）8月

代表取締役：田坂 良祐

事業内容 ：家具・雑貨などの輸入および卸売

販売先 ：全国の家具店や量販店、インテリアショップやECサイトなど