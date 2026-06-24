【脱・スプーン計量】プロテインは「引く」だけ。― 「DP-M2」SPORTEC2026で、まずは触ってみてください。

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Miaomada株式会社

あなたはプロテインを、どんな手順で飲んでいますか？



袋を開けて、スプーンですくって、計量して、袋を閉じる。一回だけならそれほど苦ではない。でも朝の忙しい時間に、トレーニング直後に、これを毎日繰り返すとじわじわ面倒になってくる。そんな経験はありませんか？


「それくらいで嫌になるか」と思うかもしれません。でも毎日のことだからこそ、積み重なった手間は小さくない。準備が楽になれば、プロテインを飲む習慣も続けやすくなるはずです。



その準備を、レバーを引くだけで終わらせる。



レバーを引くだけで、粉がシェイカーへ直接排出される


それを実現したのが、Miaomada株式会社（本社：東京都板橋区）開発のプロテインディスペンサー「DP-M2」です。本体にプロテインをセットして、レバーを引く。それだけでシェイカーへ直接排出されます。数秒で完了。スプーンは、もう要りません。



DP-M2 プロテインディスペンサー


【使うとこう変わる】


・すくう・計る・こぼす、その動作がまるごと不要になります


・粉に手が触れないので、清潔に準備できます


・毎回ほぼ同じ量が出るので、計量のばらつきがなくなります


・残量がひと目でわかるので、補充のタイミングを逃しません


・付属ノズルが、粉の飛び散りを抑えます



詳しいスペックは公式サイトへ → https://shop.miaomada.co.jp/products/protein-dispenser



「便利そうだけど、実力は？」という方へ。



DP-M2は2025年度「板橋製品技術大賞 優秀賞」を受賞しています。板橋のものづくりが認めた一品です。



板橋製品技術大賞 令和7年度 優秀賞 受賞


DP-M2はMakuakeでのクラウドファンディングを経て製品化し、ユーザーの声をもとに改良を重ねてきました。「毎日使うものの、ほんの少しの不便を解きほぐしたい」。その思いがこのプロダクトの出発点です。



国内工場での組立工程

射出成形による部品製造。設計から組立まで国内一貫生産


「数秒で終わる」感覚は、文字や動画ではなかなか伝わりません。



左：従来のスプーン計量 / 右：DP-M2での排出。手間とばらつきが解消される


2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催されるSPORTEC2026のMiaomadaブース【E1-9-46】で、ぜひ実際にレバーを引いてみてください。スタッフが使い方や設置イメージもご案内します。



会期中は、DP-M2を特別改造した「ガチャガチャ」も設置予定。レバーを引くと、粉の代わりにカラーボールが飛び出し、球の色に応じてクーポンや豪華景品が当たることも。こちらもお楽しみに。



会場限定・DP-M2改造ガチャガチャ（設置予定）


ジム・パーソナルトレーニング施設への導入についてのご相談も承ります。「会員のプロテイン補給を清潔・手軽にしたい」という方は、ブーススタッフへお気軽にお声がけください。






■ SPORTEC2026 出展概要


展示会名　：SPORTEC2026（日本最大級のスポーツ・健康産業専門展）


会期　　　：2026年7月8日（水）～7月10日（金）　10:00～17:00


会場　　　：東京ビッグサイト 東展示棟


小間番号　：E1-9-46


来場事前登録（無料）はコチラ：https://sports-st.com/visitors/


登録には【招待コード：SP100040】の入力が必要となります。


■ 会社概要



会社名　　：Miaomada株式会社（Miaomada Co., Ltd.）


所在地　　：東京都板橋区蓮沼町82番2号


事業内容　：プロテインディスペンサーをはじめとする製品の企画・開発・販売


受賞　　　：板橋製品技術大賞 令和7年度 優秀賞（板橋産業連合会賞）


公式サイト：https://miaomada.co.jp/


オンラインストア：https://shop.miaomada.co.jp/


DP-M2商品ページ：https://shop.miaomada.co.jp/products/protein-dispenser



■ 本件に関するお問い合わせ


Miaomada株式会社　広報担当


E-mail：press@miaomada.co.jp