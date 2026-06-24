【脱・スプーン計量】プロテインは「引く」だけ。― 「DP-M2」SPORTEC2026で、まずは触ってみてください。

Miaomada株式会社

あなたはプロテインを、どんな手順で飲んでいますか？

袋を開けて、スプーンですくって、計量して、袋を閉じる。一回だけならそれほど苦ではない。でも朝の忙しい時間に、トレーニング直後に、これを毎日繰り返すとじわじわ面倒になってくる。そんな経験はありませんか？

「それくらいで嫌になるか」と思うかもしれません。でも毎日のことだからこそ、積み重なった手間は小さくない。準備が楽になれば、プロテインを飲む習慣も続けやすくなるはずです。

その準備を、レバーを引くだけで終わらせる。

レバーを引くだけで、粉がシェイカーへ直接排出される

それを実現したのが、Miaomada株式会社（本社：東京都板橋区）開発のプロテインディスペンサー「DP-M2」です。本体にプロテインをセットして、レバーを引く。それだけでシェイカーへ直接排出されます。数秒で完了。スプーンは、もう要りません。

DP-M2 プロテインディスペンサー

【使うとこう変わる】

・すくう・計る・こぼす、その動作がまるごと不要になります

・粉に手が触れないので、清潔に準備できます

・毎回ほぼ同じ量が出るので、計量のばらつきがなくなります

・残量がひと目でわかるので、補充のタイミングを逃しません

・付属ノズルが、粉の飛び散りを抑えます

詳しいスペックは公式サイトへ → https://shop.miaomada.co.jp/products/protein-dispenser

「便利そうだけど、実力は？」という方へ。

DP-M2は2025年度「板橋製品技術大賞 優秀賞」を受賞しています。板橋のものづくりが認めた一品です。

板橋製品技術大賞 令和7年度 優秀賞 受賞

DP-M2はMakuakeでのクラウドファンディングを経て製品化し、ユーザーの声をもとに改良を重ねてきました。「毎日使うものの、ほんの少しの不便を解きほぐしたい」。その思いがこのプロダクトの出発点です。

国内工場での組立工程射出成形による部品製造。設計から組立まで国内一貫生産

「数秒で終わる」感覚は、文字や動画ではなかなか伝わりません。

左：従来のスプーン計量 / 右：DP-M2での排出。手間とばらつきが解消される

2026年7月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催されるSPORTEC2026のMiaomadaブース【E1-9-46】で、ぜひ実際にレバーを引いてみてください。スタッフが使い方や設置イメージもご案内します。

会期中は、DP-M2を特別改造した「ガチャガチャ」も設置予定。レバーを引くと、粉の代わりにカラーボールが飛び出し、球の色に応じてクーポンや豪華景品が当たることも。こちらもお楽しみに。

会場限定・DP-M2改造ガチャガチャ（設置予定）

ジム・パーソナルトレーニング施設への導入についてのご相談も承ります。「会員のプロテイン補給を清潔・手軽にしたい」という方は、ブーススタッフへお気軽にお声がけください。

■ SPORTEC2026 出展概要

展示会名 ：SPORTEC2026（日本最大級のスポーツ・健康産業専門展）

会期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金） 10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト 東展示棟

小間番号 ：E1-9-46

来場事前登録（無料）はコチラ：https://sports-st.com/visitors/

登録には【招待コード：SP100040】の入力が必要となります。

■ 会社概要

会社名 ：Miaomada株式会社（Miaomada Co., Ltd.）

所在地 ：東京都板橋区蓮沼町82番2号

事業内容 ：プロテインディスペンサーをはじめとする製品の企画・開発・販売

受賞 ：板橋製品技術大賞 令和7年度 優秀賞（板橋産業連合会賞）

公式サイト：https://miaomada.co.jp/

オンラインストア：https://shop.miaomada.co.jp/

DP-M2商品ページ：https://shop.miaomada.co.jp/products/protein-dispenser

■ 本件に関するお問い合わせ

Miaomada株式会社 広報担当

E-mail：press@miaomada.co.jp