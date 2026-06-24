サッカー観戦を車内でも。Fire TV Stick対応「Car TV Mate Pro Max」が在庫限りの特別価格7,999円で販売中

惠州凌鹰智能科技有限公司サッカー観戦の熱戦が続くなか、自宅だけでなく、移動中や車中泊、送迎の待ち時間など、さまざまな場所で試合やハイライト映像を楽しみたいというニーズが高まっています。GetPairrは、車内エンターテインメント環境を手軽に拡張できる「Car TV Mate Pro Max」を、在庫限りの特別価格7,999円で販売中です。

詳細を見る :https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQZ5NSCY

【製品名】GetPairr Car TV Mate Pro Max

【Amazon販売ページ】https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQZ5NSCY(https://www.amazon.co.jp/dp/B0GQZ5NSCY)

【販売価格】通常価格：10,380円（税込）

【期間限定価格】クーポン適用後：7,999円（税込）

※在庫がなくなり次第、販売終了となります。

※価格・キャンペーン内容は予告なく変更となる場合があります。

サッカー観戦期間中、増える「車内観戦」ニーズ

サッカー観戦期間中は、試合だけでなく、試合前の特集番組やハイライト、選手インタビューなどを楽しむ機会も増えます。

一方で、

・長距離ドライブ中の休憩時間

・サービスエリアでの待機時間

・家族の送迎待ち

・キャンプや車中泊

といったシーンでは、スマートフォンの小さな画面で視聴することに不便を感じる方も少なくありません。

そこで注目されているのが、純正ディスプレイを活用して車内エンターテインメント環境を構築する方法です。

Fire TV Stickを接続して車内をエンタメ空間へ

Car TV Mate Pro MaxはHDMI入力機能を搭載。

Fire TV Stickを接続することで、車両ディスプレイ上で動画コンテンツを楽しむことができます。

Amazon Prime VideoやYouTubeなどの動画配信サービスを利用して、試合のハイライトやスポーツ関連コンテンツを大画面で視聴可能です。

※安全のため、停車中または同乗者向けの利用を推奨しています。

有線CarPlay／Android Autoをワイヤレス化

Car TV Mate Pro Maxは動画視聴機能だけでなく、有線CarPlay／有線Android Autoをワイヤレス化する機能も搭載しています。

毎回ケーブルを接続する手間を省き、エンジン始動後に自動接続。

普段の通勤やドライブでも快適な車内環境を実現します。

スマートフォンの有線ミラーリングにも対応

さらに、有線ミラーリング機能にも対応。

スマートフォンの画面を車両ディスプレイへ表示できるため、動画や写真などを大きな画面で楽しめます。

用途に応じて、

・Fire TV Stick接続

・ワイヤレスCarPlay／Android Auto

・有線ミラーリング

を使い分けられる点も特徴です。

■ 本製品の対応条件について

ご購入前のご確認事項

本製品は、純正有線CarPlay対応車両専用の製品です。

以下の車両には対応しておりません。

・有線Android Autoのみに対応している車両

・ワイヤレスCarPlayのみに対応している車両

・ワイヤレスAndroid Autoのみに対応している車両

・CarPlay機能を搭載していない車両

ご購入前に、必ずお車が「純正有線CarPlay」に対応していることをご確認ください。

■ 有線ミラーリング機能について

有線ミラーリング機能をご利用いただくためには、スマートフォン側・車両側の双方が対応条件を満たしている必要があります。

【iPhoneの場合】iPhone 15シリーズ以降対応

【Androidの場合】DisplayPort Alt Mode（DP Alt Mode）対応端末のみ利用可能

【車両側条件】純正有線CarPlay対応車のみ対応

■ その他注意事項

・HDMIケーブルは別売りです。

・一部アプリ・コンテンツは著作権保護（HDCP等）の影響により表示できない場合があります。

・安全のため、動画視聴は停車中または同乗者による利用を推奨しております。

・ご購入前に必ず車両仕様およびスマートフォン仕様をご確認ください。