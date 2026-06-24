建設DXに不可欠なBIM/CIM人材の育成・活用を支援　ウィルオブ・コンストラクション、『第1回 建設DX展＋（プラス）』に出展

株式会社ウィルグループ

ウィルグループの建設業界に特化した人材サービスを展開する株式会社ウィルオブ・コンストラクション（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田中 謙）は、2026年7月1日（水）から7月3日（金）まで東京ビッグサイトで開催される『第1回 建設DX展＋（プラス）』に出展します。出展ブースでは、BIM/CIM活用が進む一方で人材不足や育成体制の構築に向けて、BIM/CIMアウトソーシングサービスおよび、BIM/CIM技術者派遣サービスを中心に紹介します。

出展概要

『第1回 建設DX展＋（プラス）』開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/34777/table/409_1_45d6a12b5878291eefaf795c6473741a.jpg?v=202606240451 ]

『第1回 建設DX展＋』は、建設業界のDX推進に特化した専門展示会です。BIM/CIM、ICT施工、AI、IoT、クラウドサービスなど、建設業界の生産性向上や業務効率化を支援する最新ソリューションが一堂に集結します。

【会 期】 2026年7月1日（水）～7月3日（金）

10:00～17:00

【会 場】 東京ビッグサイト 南2ホール

【主 催】 RX Japan合同会社

【詳細URL】 https://www.japan-build.jp/hub/ja-jp/exhibit/kdx/plus.html

株式会社ウィルオブ・コンストラクション

■ウィルオブ・コンストラクションについて

ウィルオブ・コンストラクションは、2011年5月、東日本大震災の復興支援をきっかけに立ち上がり、土木施工管理技士、建築施工管理技士を中心とした人材サービスをはじめ、独自のデジタルマーケティングを駆使して、施工管理技士に特化した求人サイトを展開しています。施工管理技士一人ひとりの待遇向上と、建設業全体の人事需給バランス改善につながるチャンスを提供します。



【株式会社ウィルオブ・コンストラクション 会社概要】

社 名 ： 株式会社ウィルオブ・コンストラクション

本 社 ： 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号新宿三井ビルディング55階

設 立 ： 2011年5月

代 表 ： 代表取締役社長 田中 謙

Ｕ Ｒ Ｌ ： https://willof-construction.co.jp/