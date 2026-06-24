課題解決EXPO2026＠北九州メッセ 内 専門セミナー参加者募集中！

【7月9日（木）開催のセミナー】

公益財団法人北九州観光コンベンション協会第157回エコ塾

◆13:30～15:35 会場：AIM3階 311・312会議室（オンライン配信あり）

「第157回エコ塾 ～北九州市立大学コラボ企画～

『製造業における人材確保へのヒント ～GX・DX×海外高度人材×大学 による人材課題解決』」

製造業の人材不足が深刻化する中、GX・DXの推進や海外高度人材の活用、大学との連携など、新たな人材戦略が注目されています。

本セミナーでは、北九州市立大学と連携し、企業・大学の実践事例を通じて、人材確保から育成・定着までの具体策を紹介します。

※セミナーの受講受付は九州環境エネルギー産業推進機構HPより行います。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://k-rip.gr.jp/event/eco157/

【7月8日（水）開催のセミナー】

◆13:30～16:00 会場：セミナー会場B

「地域で取り組む再エネ・省エネ・コージェネ促進セミナー」

□13：50～14：15

風が創る未来：私たちの暮らしと洋上風力エネルギーの最新動向

西日本技術開発株式会社 エネルギー ソリューション技術部 部長 川島 泰史 氏

□14：20～14：45

地域資源循環を実現する濃縮バイオ液肥（Bio-CLF）の開発

九州大学（Biosty株式会社）名誉教授（代表取締役） 矢部 光保 氏

□14：50～15：15

地中熱利用における先進研究・導入事例

有明未利用熱利用促進研究会（株式会社ルクラスイノベーション）

地中熱アドバイザー（代表取締役） 阿部 克史 氏

□15：20～16：00

コージェネレーションによるエネルギーの高度利用事例

一般財団法人コージェネレーション・エネルギー高度利用センター 普及促進部 部長

長田 義弘 氏

カーボンニュートラルの実現に向けた人々の意識は着実に社会全体に広まり、全国的に様々な取組が実施されています。

本セミナーでは、再エネ・省エネ・コージェネの分野において、先進的な取組等について、貴重な御講演をいただきます。

本セミナーを通じて新たな気づきや刺激を得ることで、カーボンニュートラル実現に繋がる再エネ・省エネ・コージェネへの取組が一層加速することを目指します。

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php#SEMI01

【7月10日（金）開催のセミナー】

◆10:30～12:30 会場：セミナー会場B

「個々の力と総合力をもった"北九州SIerネットワーク"が中小企業の経営課題を解決します！」

田中 裕弓氏

北九州SIerネットワーク紹介と課題解決の本質的アプローチ北九州システムインテグレータネットワーク 会長 田中 裕弓氏

“触れる”を設計する：フィジカルAI時代のロボットハンド技術

KiQ Robotics株式会社 代表取締役 滝本 隆 氏

"指示する"だけで業務が終わる ─ AIエージェント時代の働き方

株式会社リョーワ R-VISION事業部 事業部長 津田 貴史 氏

ロボット・デジタル技術による課題解決

株式会社ドーワテクノス FAシステム部 顧問 田中 弘行 氏

製造DXの入口はSCADAから始まる

～ Panaceaが実現する現場主導型データ活用と段階的DX推進～

ミシマ・オーエー・システム株式会社

代表取締役社長 溝田 力三 氏

セミナー詳細を見る・申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php#SEMI03

◆13:30～15:45 会場：セミナー会場B

「未来の農業を共創！ ～産学官連携による農業用ロボットの開発～」

北九州ロボットフォーラムセミナー

北九州ロボットフォーラムでは、産学官が連携して、北九州市をロボット産業拠点都市として発展させる活動に取り組んでいます。

昨年度から、産学官で連携して農業用ロボットの研究開発に着手しました。

本セミナーでは、農業用ロボット開発の参画する団体から活動状況をお伝えします。

北九州ロボットフォーラムHP :https://www.ksrp.or.jp/fais/robot/forum/セミナーの詳しい情報は、北九州ロボットフォーラムHPにて随時更新します。セミナーへ申し込む :https://solution-expo.jp/raijo/seminar.php#SEMI03

※セミナー情報は変更になることがあります。

最新の詳しい情報はホームページ上にてご確認ください。

＜課題解決EXPO2026とは＞

『課題解決EXPO2026』とは、福岡県北九州市小倉北区の北九州メッセで2026年7月8日(水)～10日(金)の3日間にわたり開催される総合展示会です。製造現場向けの「西日本製造技術イノベーション」、デジタル技術の推進を目的とした「西日本DX推進フェア」、環境ビジネス振興を対象とした「エコテクノ～地球環境ソリューション展/エネルギー先端技術展～」、中小企業の取引拡大を目的とした「中小企業テクノフェアin九州」など、7つの展示会と商談会を同時開催します。

現在、下記URLより、事前来場登録受付中です！

▼来場登録（無料）▼

https://solution-expo.jp/raijo/moshikomi.php

＜開催概要＞

課題解決EXPO2026

公式HP https://solution-expo.jp/index.php

会 期 ：2026年7月8日（水）～7月10日（金）3日間

時 間 ：10時～17時（最終日は16:00まで）

会 場 ：北九州メッセ 〒802-0001 福岡県北九州市小倉北区浅野3-8-1

開催規模：250社・403小間（予定）

入場目標：18,000人(予定・同時開催展を含む)

入場料 ：無料（事前来場登録が必要）

■お問い合わせ先

課題解決EXPO事務局

(公財)北九州観光コンベンション協会

〒802-0001 北九州市小倉北区浅野3-8-1

TEL：093-511-6800 FAX：093-521-8845

E-mail：exhibition2026@hello-kitakyushu.or.jp