全国90館以上の図書館が選んだ「海の本」約600冊を公開

一般社団法人3710Lab

一般社団法人3710Lab（みなとラボ、代表理事：田口康大）は、日本財団の助成のもと運営するウェブミュージアム「海をつなぐミュージアム MOON（Museum of Ocean Nexus）(https://moon-museum.com)」において、常設展「図書館とであう海の本」を2026年7月20日（海の日）に公開します。

本企画は、公益社団法人日本図書館協会との共催により実施するもので、全国90館以上の図書館から寄せられた選書をもとに、約600冊の海に関する本を紹介するオンライン展示です。海の環境や生物に関する本だけでなく、文学、歴史、地域文化、漁業、暮らしなど、多様なジャンルの本を通して、海と人との関わりを見つめ直すきっかけを提供します。

掲載される書籍には、各図書館員による選書コメントを収録しています。なぜその本を選んだのか、どのような海の姿が描かれているのか。それぞれの地域で本と向き合ってきた視点から、海と人がつながるための「本」の魅力を伝えます。

本を通して見えてくる、多様な「海」

海と聞いて、何を思い浮かべるでしょうか。

青く広がる風景。魚やクジラなどの生き物。海水浴や旅行の思い出。あるいは漁業や海運、環境問題かもしれません。

海は私たちの暮らしを支えている一方で、その関わり方や意味は地域や人によって大きく異なります。

本企画では、全国の図書館員が選んだ本を通して、多様な海の姿を紹介します。子ども向けの絵本や小説、ノンフィクション、地域資料まで、幅広いジャンルの本を通じて、多様な角度から海とであうことができるのが特徴です。

＜選書された本と図書館の一部をご紹介＞

*画像左上から順

- 長崎市立図書館が「地域とかかわる本」として選書『解決できなかったわたしたちの問題：海とごみと高校生』（プラスチッくじら 執筆, 村手景子 物語, 芦野公平 絵, みなとラボ出版）- 石川県立図書館が「子ども向けの本」として選書『うみのむこうは』（五味太郎 作・画, 絵本館）- 洋野町立種市図書館が「子ども向けの本」として選書『わかめ : およいでそだってどんどんふえるうみのしょくぶつ』（青木優和 文, 畑中富美子 絵, 仮説社）- 読谷村立図書館が「ノンフィクションの本」として選書『OCEAN BLINDNESS : 海洋環境デザインの未来』（3710Lab 著・編, みなとラボ出版）- 小豆島町立図書館が「ノンフィクションの本」として選書『それでも、海へ：陸前高田に生きる』（安田菜津紀 写真・文, ポプラ社）- 全国の図書館員によるトークで話題にあがった一冊『うきわねこ』（蜂飼耳 ぶん, 牧野千穂 え, ブロンズ新社）- 熊本県立図書館が「フィクションの本」として選書『漂流物』（デイヴィッド・ウィーズナー 作, BL出版）- 企画内で最多となる12館が選書した一冊『クジラがしんだら』（江口絵理 文, かわさきしゅんいち 絵, 童心社）- 東川町複合交流施設せんとぴゅあIIほんの森が「地域とかかわる本」として選書『ヒグマの旅：森と川、山と海』（二神慎之介 写真・文, 文一総合出版）- 川越市立中央図書館が「フィクションの本」として選書『少女と少年と海の物語』（クリス・ヴィック 著, 杉田七重 訳, 東京創元社）- 港区立台場図書館が「ノンフィクションの本」として選書『あおいほしのあおいうみ』（シンク・ジ・アース 編著, シンク・ジ・アース）- 多久市立図書館が「子ども向けの本」として選書『ラッキー：あるラッコのものがたり』（キャサリン・アップルゲイト 作, チャールズ・サントソ 絵, 尾高薫 訳, 偕成社）

全国の図書館とともにつくるプロジェクト

企画に参加したのは、北海道から沖縄まで全国90館以上の図書館です。

各館の図書館員が、「海をつなぐ」というテーマのもと「子どもに読んでほしい」「ノンフィクション」「フィクション」「地域と関わりのある本」の4つのカテゴリで選書を行いました。選ばれた本には、それぞれ推薦コメントが添えられており、なぜその本を選んだのか、どのような海の姿が描かれているのかを知ることができます。

同じ本が複数の図書館から選ばれる一方で、その土地ならではの海の記憶や文化を反映した地域色豊かな選書も数多く集まりました。

本企画では「海をつなぐ本」を海の環境や生物から、海にまつわる文化や知恵、物語を集め、未来へつなぐための本と定義しています。海と人との関わりをより深く理解し、新しい視点や学びを届けることで、だれもが海の魅力と価値にであえる“つながりの入口”となる本です。

本だからこそ出会える海がある

インターネットやSNSを通じて多くの情報に触れられる時代だからこそ、一冊の本とじっくり向き合う時間には特別な価値があります。

海を研究する人、海で働く人、海辺で暮らす人、海に憧れる人。著者たちがそれぞれの立場から描いた海の姿は、読者に新たな発見や問いをもたらします。

企画の実施にあたって、全国の図書館員によるトークを開催しました。それぞれが選書した本のなかから、「海の印象が変わる本」「海をつなぐ本とは何か」などをテーマに意見交換を行いました。そうした対話から見えてきた視点も、ウェブサイト内で紹介していく予定です。

展示企画として全国へ展開

「図書館とであう海の本」はウェブサイトだけでなく、全国の図書館での展示企画とも連動します。地域ごとの特色を活かした海の本の展示を実施し、来館者が本を通じて海とであう機会を全国に広げていきます。実施館はウェブサイトや、MOONインスタグラム(https://www.instagram.com/moon_museumofoceannexus?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)でお知らせします。

主催代表コメント

海は、誰にとっても同じように見えるものではありません。

ある人にとっては仕事の場であり、ある人にとっては旅の記憶であり、またある人にとっては物語や想像力の源でもあります。

今回集まった約600冊の本には、それぞれ異なる海の姿が描かれています。全国の図書館員の皆さんの言葉とともに本をたどることで、まだ見ぬ新たな海にであえる場になればと思っています。

一般社団法人3710Lab 代表理事／東京大学海洋教育センター 特任講師 田口 康大

海をつなぐミュージアム MOON について

「MOON 海をつなぐミュージアム」(https://moon-museum.com)は、海と人とのつながりを深く知り、その関係と価値を見つけていく総合的な海のミュージアムです。

海は、広大無辺な自然でありながら、同時に私たちの暮らしの場であり、文化や記憶、生業など、私たちの営みを育む存在でもあります。MOONは、そうした海の多様な姿を見つめ直し、過去から現在、そして未来へとつなぐ場をつくりだすミュージアムです。

MOONでは、海との未来の共生社会に向けて、海に関する文化や資料、表現や記録をデジタルアーカイブし、だれもがアクセスできるかたちで保存・公開しています。また、展示や企画、学びの場のプラットフォームとして、子どもから大人までが海について考え、感じ、楽しむ機会を創出します。

MOONは、すべての人と海の知とよろこびを分かち合い、海とともに生きる未来を、描いていくミュージアムを目指します。

＜展示の一部をご紹介＞

概要

海をつなぐマンガ100選｜マンガの劇中では海がどう描かれている？ 「海視点」から読めば、新たな視野が広がるはず。マンガミュージアムの学芸員や研究者と選んだ作品を紹介。UMI 2050｜日本の臨海地域の2050年の姿を2組（ドットアーキテクツ・オソリサーチ）の建築家が計画。具体的な地域を設定しながら、次世代の海と人との暮らしのあり方を描き出す。MOON GALLERY｜アート、デザイン、建築など、さまざまな海にまつわる作品をアーカイブ。第１弾は、長崎綱雄による大規模インスタレーション『touch』。

企画名：図書館とであう海の本

公開日：2026年7月20日（海の日）

内容：全国90館以上の図書館による選書約600冊の「海の本」を紹介。図書館員による推薦コメント掲載。海をテーマにしたトーク内容の公開。全国図書館での関連展示。

主催：一般社団法人3710Lab

共催：公益社団法人日本図書館協会

助成：日本財団

掲載サイト：海をつなぐミュージアム MOON(https://moon-museum.com)

ウェブサイト制作：株式会社past(https://past.jp)

取材や協業をご検討いただく皆さまへ

「図書館とであう海の本」は、本を通して海と人との関係を見つめ直す全国規模の文化プロジェクトです。

取材では、本企画の背景や目的に加え、全国の図書館がどのような視点で「海の本」を選んだのか、海をテーマにした選書から見えてきた地域ごとの特徴や傾向、海洋教育や読書活動との関わりなどについてお話しいたします。

また、企画を主催する一般社団法人3710Labでは、「海と人とを学びでつなぐ」をテーマに、海洋教育や地域文化、デザイン、アートを通じた実践にも取り組んでいます。

企画担当者への取材、掲載書籍や選書傾向に関する取材、海洋教育や海と文化をテーマとした取材など、幅広く対応いたします。

「海の日」に合わせた特集や読書企画、夏休みの教育特集、図書館特集等でのご紹介も歓迎しております。ぜひお気軽にお問い合わせください。

参加館一覧（都道府県順）

北海道

浦河町立図書館、京極町生涯学習センター湧学館、中川町中央公民館図書室、函館市中央図書館、

新ひだか町図書館、紋別市立図書館、東川町複合交流施設せんとぴゅあIIほんの森

東北

洋野町立種市図書館、大船渡市立図書館、石巻市立石巻市図書館、岩沼市民図書館、塩竈市民図書館、気仙沼市気仙沼図書館、鹿角市立花輪図書館、鹿角市立十和田図書館、大仙市総合図書館、鶴岡市立図書館

関東

市貝町立図書館、真岡市立図書館、川越市立中央図書館、荒川区立ゆいの森図書館、八王子市南大沢図書館、港区立赤坂図書館、港区立港南図書館、港区立台場図書館、葉山町立図書館、藤沢市総合市民図書館

中部

上越市立直江津図書館、石川県立図書館、金沢市立金沢海みらい図書館、七尾市立図書館、福井県立若狭図書学習センター、安曇野市中央図書館、安曇野市豊科図書館、安曇野市三郷図書館、安曇野市堀金図書館、安曇野市明科図書館、塩尻市立図書館、県立長野図書館、可児市立図書館、各務原市立中央図書館、神戸町立図書館、新城図書館、安城市図書情報館、小牧市中央図書館、愛知県図書館、知多市立中央図書館、田原市図書館

近畿

草津市立図書館、守山市立図書館、大阪市立図書館、尼崎市立中央図書館、淡路市立図書館、奈良県立図書情報館、串本町図書館、和歌山県立図書館

中国・四国

知夫村立知夫村図書館、松江市立島根図書館、福山市沼隈図書館、周防大島町立東和図書館、防府市立防府図書館、山口県立山口図書館、三木町文化交流プラザ、小豆島町立図書館

九州・沖縄

岡垣サンリーアイ図書館、福岡市総合図書館、大木町図書・情報センター図書館、大刀洗町立図書館、多久市立図書館、佐賀県立図書館、鹿島市民図書館、長崎市立図書館、佐世保市立図書館、南島原市図書館、熊本県立図書館、天草市立中央図書館、天草市立牛深図書館、天草市立御所浦図書館、天草市立河浦図書館、御船町図書館、都城市立図書館、川南町立図書館、延岡市立図書館、延岡市立図書館北方分館、延岡市立図書館北浦分館、延岡市立図書館北川分館、屋久島町立尾之間図書館、屋久島町立宮之浦図書館、指宿市立指宿図書館、読谷村立図書館

※一部の図書館は、分館や同一自治体内の図書館とあわせて参加しており、本一覧では代表館として掲載しています。

主催 3710Lab（みなとラボ）

2015年、海洋教育の実践的なプログラムを開発・実施・提供するプラットフォームとして設立。海洋や教育、デザインなどの専門家と協働し、海洋教育とデザインを融合した実践的なプログラムを実施。環境問題や社会課題、地域のコミュニティ課題に向きあっている。

代表理事：田口康大

（兼任東京大学大学院教育学研究科附属海洋教育センター特任講師）

https://3710lab.com

https://www.instagram.com/3710lab

共催 公益社団法人日本図書館協会

公益社団法人日本図書館協会（略称：JLA）は、全国の図書館員や図書館、関係団体が加盟する日本最大の図書館専門団体です。図書館の発展や読書活動の推進を目的とし、図書館界の基準制定、司書の研修、各種調査研究などを行っています。

https://www.jla.or.jp

助成 日本財団

ボートレースの売上金からの交付金を財源として、国境や分野を超えて様々な角度から社会課題解決をサポートしていく、日本最大の社会貢献財団。市民、企業、NPO、政府、国際機関などさまざまな立場の人々と連携し、年間約1,000団体に対する助成事業や日本財団自ら推進する支援事業（自主事業）を実施することで、国内外の社会課題の解決に挑戦する。海洋・船舶に関する問題の解決、福祉や教育の向上、大規模災害の影響を受けた地域への復興支援や災害対策支援、人道支援や人材育成を通じた国際貢献など多岐の分野にわたり活動を行う。

https://www.nippon-foundation.or.jp/