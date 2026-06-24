『Diagram』ブランドを代表するこだわりのデニムコレクションを6月から3型順次展開

株式会社アイランド

株式会社アイランド（本社：東京都世田谷区 代表取締役社長：谷澤 俊輔）が展開するブランド『Diagram（ダイアグラム）』は、ブランドを代表するこだわりのデニムコレクションを6月から3型を順次展開します。

『Diagram』のデニムは、これまでデニムを敬遠してきた方から、数多のデニムを穿きこなしてきた方までを惹きつけ、毎シーズン高い支持を集めています。エレガントに振りすぎず、それでいて脚は長く細く見える。ステッチをほんのり薄いピンクベージュにするなど、よく見なければ気付かない場所にこそ、ほのかな女性らしさを宿しています。うちだから欲しい”と感じていただくために、意識しなければ分からないディテールまで突き詰める徹底したモノづくり。女性がつくる、女性のためのデニムです。

今回のデニムコレクションは、こだわりの詰まった3型を毎月リレーのように展開します。1本でバレルとワイドの2つのシルエットを楽しめる「ラップ2WAYデニムパンツ（6月発売）」、釦の位置でウエストサイズを調節できる「テーパード2WAYデニム（7月発売）」、そして上質なコードレースを額縁のように配した「レース切替レイヤードデニム（8月発売）」と、月ごとに異なる個性の3型を順次お届けします。

素材が放つ洗練された表情と、手にした人だけがわかる心地よさ“本物”をまとう喜びを、ぜひ店頭でお確かめください。デニムコレクションは、全国の『Diagram』店舗および公式オンラインストアにて販売しています。

■デニムコレクションの詳細

ラップ2WAYデニムパンツ ｜ 6月中旬発売

価格：35,200円（税込み）

カラー：ボルドー（07）、ブルー（13）

サイズ：34、36、38

10.3オンスの加工映えする素材を使用した、ラップデザインのデニムパンツ。裾のドット釦で、トレンドのバレルとゆったりワイド、2つのシルエットを楽しめる一本です。

テーパード2WAYデニム ｜ 7月中旬発売

価格：33,000円（税込み）

カラー：ブルー（13）、ブラック（27）

サイズ：34、36、38

10.3オンスの加工映えする素材を使用した、すっきりとしたテーパードシルエットのデニム。2段に打った釦フライにより、ウエストの位置を変えて履き分けられる2WAYデザイン。きれいめな印象を活かす濃いめのカラー展開で、着こなしの幅が広がります。

レース切替レイヤードデニム ｜ 8月発売

価格：42,900円（税込）

カラー：サックス（14）、ブラック（27）

サイズ：34、36、38

レーストリミングのラップスカートと、デニムパンツをセットにしたレイヤードアイテム。良質なコードレースを手切りし、額縁のように丁寧に仕立てました。レイヤードしても重くなりすぎないよう、また真夏の8月にも心地よく穿けるよう、落ち感のある、なじみのよい生地をあえて選んでいます。

■デザイナー コメント

デニムが好きで、入社当時から「このブランドのデニムをいつか変えたい」という想いをずっと抱いてきました。シンプルで美しいデニムがどこでも手に入る時代だからこそ、目指したのは“ここでしか出会えない一本”です。

お客さまのふとした言葉や旅先の風景など、あらゆるものから着想を得て、形もパターンもミリ単位での修正を繰り返してきました。取引先が驚くほど細かな加工指示を出し、納得がいくまで何度でもやり直す。誰も気づかないかもしれない小さなこだわりを積み重ねることで、言葉にならない「なんだか好き」が生まれると信じています。数ある中からそれでも選んでくださる理由であり続けるために、私たちはこれからも信念を持ってつくり続けます。

■展開店舗

公式オンラインストア：https://www.gracecontinental.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/grace_continental.div/

■『Diagram』とは

『Diagram（ダイアグラム）』は、2008年にデビューしたGRACE CONTINENTALのブランドライン。シャープで辛口ながら、凛とした女性らしさを感じさせるコレクションを展開しています。世界各地で出会った素材やカルチャーからインスピレーションを得て、妥協のないものづくりを追求。トレンドに自分らしさを織り交ぜ、新しいファッションを楽しみたい女性たちから支持を集めています。