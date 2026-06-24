東京から62分。猛暑の夏に“涼”を求めてみなかみへみなかみ町が大宮で情報交換会を開催。夏の避暑地としての魅力や観光コンテンツを発信

一般社団法人みなかみ町観光協会

近年の猛暑を背景に、首都圏からアクセスしやすい避暑地への関心が高まっています。東京駅から上越新幹線で約62分というアクセスの良さを誇るみなかみ町は、谷川岳をはじめとした豊かな自然環境と、水資源に恵まれた地域として、多くの観光客に親しまれています。

今回の情報交換会では、「東京から62分、涼を求めてみなかみへ」をテーマに、みなかみ町ならではの“涼”を体感できるスポットやアクティビティ、夏の観光素材を紹介いたします。

猛暑時代に注目される“みなかみの涼”

標高差が生み出す爽やかな気候と豊かな水資源に恵まれたみなかみ町には、夏ならではの“涼”を体感できるスポットやアクティビティが数多くあります。

奈良俣湖でのカヌーやカヤック、利根川でのラフティングやSUPなど、水を活かしたアクティビティが楽しめるほか、日本一のモグラ駅として知られる土合駅は、地下約70メートルにホームを持つ全国でも珍しい駅で、486段の階段を下った先に広がるひんやりとした空間が人気を集めています。

また、谷川岳エリアや奈良俣ダム周辺など、町内各所には真夏でも涼を感じられるスポットが点在しており、水と自然に恵まれたみなかみ町ならではの環境は、近年の猛暑の中で注目される“避暑地”としての魅力にもつながっています。

情報交換会では“涼”をテーマにした特別企画も紹介

当日は、2026年夏の観光情報やアウトドアアクティビティの紹介に加え、「東京から62分、涼を求めてみなかみへ」をテーマとした夏休み特別企画についてもご案内いたします。

奈良俣ダム、土合駅（モグラ駅）、奈良俣湖、谷川岳一ノ倉沢や利根川源流域など、みなかみ町ならではの“涼”を体感できるスポットやアクティビティを活用した観光提案を予定しています。

また、翌日から開催される「みなかみ味覚展」の紹介や、地域の特産品の試食・試飲も実施し、みなかみ町の魅力を五感で体感いただける内容となっています。。

開催概要

【名称】

みなかみ町情報交換会



【日時】

2026年7月10日（金）

16:00～16: 15 試食・試飲タイム

16:15～1７:15 情報交換会

【会場】

まるまる東日本連携センター 2階会場

（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-6-1）

【対象】

旅行会社、メディア関係者、観光関係者

【主催】

一般社団法人みなかみ町観光協会

同時開催

7月11日（土）・12日（日）の2日間、まるまる東日本連携センター1階にて「みなかみ味覚展」を開催いたします。みなかみ町の特産品販売や観光PRを実施し、首都圏の皆様へ地域の魅力を発信します。

【お問い合わせ】

一般社団法人みなかみ町観光協会

TEL：0278-62-0401

MAIL：info@enjoy-minakami.jp

「みなかみ町情報交換会」ご回答フォームはこちら(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdn5Qq-Yx5HFanL9PUqY_xCE-EmhVjQimmc6WBiYZuA9BrJOA/viewform)

出欠につきまして7/3（金）までにご入力をお願いします。

※ご来場多数の場合は椅子席のご用意ができない場合があります。予めご了承ください。でお願いいたします。（先着３０名）



また、情報交換会の翌日から、みなかみ町味覚展も開催いたします。

是非ご来場をお待ちしております。

「みなかみ夏の味覚展」開催概要

名称：みなかみ夏の味覚展 埼玉

日時：2026年7月11日（土）12（日）

場所：まるまるひがしにほん 東日本連携センター（埼玉県さいたま市大宮区大門町1-6-1）

内容

地元 みなかみ町（群馬県）産の ブルーベリー（数量限定・特価）と きのこ（椎茸・きのこセット）を中心に、旬の農産物・特産品を販売。

購入者特典として、MINAKAMI HEART Pay（みなかみ町の電子地域通貨）5,000円分が当たる「ガラポン抽選会」も実施。

みなかみ夏の味覚展 チラシ