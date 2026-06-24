株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、防水工事会社・外装改修関連事業者に向けたM&A・事業承継の相談窓口「防水工事M&A総合センター」を開設しました。

対象は、屋上防水、ベランダ防水、外壁防水、シーリング工事、下地補修、長尺シート、外装改修、雨漏り・漏水対応、マンション大規模修繕、公共施設改修など、防水工事関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

防水工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://bousui-ma-center.jp/

■開設の背景

防水工事業界では、経営者の高齢化、後継者不在、職人・番頭・施工管理人材の採用難、元請・管理会社との関係維持、施工保証や雨漏り再対応、建設業許可や安全書類への対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

防水工事会社の価値は、決算書だけでは判断できません。施工履歴、工事台帳、保証中案件、職人体制、協力会社網、元請・管理会社との取引関係、クレーム・是正履歴、材料メーカーや商社との関係まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

防水工事M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名非公開の初期相談から、防水工事業界の施工品質・保証・現場管理・取引関係の実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

防水工事M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■防水工事会社のM&Aで整理すべき論点

防水工事会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「職人、施工品質、保証中案件、元請・管理会社との関係、地域での信頼をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・ウレタン防水、シート防水、FRP防水、アスファルト防水、シーリング工事、下地補修、外壁補修などの対応領域

・屋上、ベランダ、外壁、浴室、地下、工場、商業施設、マンション大規模修繕、公共施設改修などの施工実績

・施工台帳、工事台帳、実行予算、材料費、外注費、現場別粗利、保証中案件、雨漏り・漏水再対応の履歴

・建設業許可、防水工事業、塗装工事業、屋根工事業、主任技術者、技能士、有資格者、安全書類

・自社職人、番頭、施工管理担当、専属外注、協力会社、一人親方、繁忙期対応力

・元請、ゼネコン、管理会社、工務店、リフォーム会社、設計事務所、材料メーカー、商社との関係性

・車両、工具、機械、倉庫、資材置場、材料在庫、リース・ローン残高、賠償責任保険や労災上乗せ保険

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、詳細資料開示の進め方

■サービス概要

名称：防水工事M&A総合センター

URL：https://bousui-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：屋上防水、ベランダ防水、外壁防水、シーリング工事、下地補修、長尺シート、外装改修、雨漏り・漏水対応、マンション大規模修繕、公共施設改修などの防水工事会社

特徴：防水工事業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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