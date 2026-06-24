ArFiフォトレジスト調査レポート：規模・シェア・中期経済計画の動向- 2025年891.07百万ドル、2026年952.12百万ドル、CAGR 6.70％で成長（2026～2032年）
ArFiフォトレジストは、193nm ArFエキシマレーザーを光源とする液浸リソグラフィプロセスに使用される高性能半導体フォトレジストです。投影レンズとウェハの間に超純水などの液浸媒体を導入することで、光学系の開口数を高め、より高解像度な微細パターン形成を実現します。主に先端ロジックチップ、メモリチップ、CMOSイメージセンサー、先端パッケージングなどの製造工程で使用され、先端半導体製造を支える重要な電子材料の一つです。
ArFiフォトレジストは、樹脂、光酸発生剤、クエンチャー、溶剤、機能性添加剤などで構成される化学増幅型フォトレジストです。ArFドライフォトレジストと比べて、高解像度、低ラインエッジラフネス、低欠陥密度、高露光感度、耐水浸出性、塗布均一性、エッチング耐性、ロット安定性などに対する要求がより高くなります。その性能は、ウェハ製造における歩留まり、微細パターン精度、プロセス安定性に直接影響します。
ArFiフォトレジスト市場規模と成長トレンドを示した市場分析インフォグラフィックである。上部には2025年と2026年の市場規模、ならびに2026年から2032年までの年平均成長率が示されている。LP Information調査チームの「世界ArFiフォトレジスト市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/794027/arfi-photoresist）によれば、2025年の世界ArFiフォトレジスト市場規模は8.91億米ドルから、2032年には14.05億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.70％になると見込まれています。また、2026年から2032年までのCAGRは6.70%であり、ArFiフォトレジスト市場が中長期的に持続成長する見通しであることを表している。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353460/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353460/images/bodyimage2】
ArFiフォトレジストの競争格局は比較的集中しています。Tokyo Ohka Kogyo、JSR Corporation、Fujifilm、Qnity Electronics、Shin-Etsu Chemical、Sumitomoは、高端製品の開発、顧客認定、安定供給の面で強い優位性を蓄積しています。一方、YCCHEM、Xuzhou B&C Chemical Technology、Crystal Clear Electronic Material、Red Avenue New Materials Group、Jiangsu Nata Opto-electronic Material、Shanghai Sinyang Semiconductor Materials、Xiamen Hengkun New Materials Technology、Beijing Sineva Technology、Hubei Dinglongは、中国の半導体材料サプライチェーンにおいて、技術開発と国産化を加速しています。
現像後のパターン保持方式およびプロセス適合性の観点から、ArFiフォトレジストは通常、ポジ型ArFiフォトレジストとネガ型ArFiフォトレジストの2つに大別される。その中で、ポジ型ArFiフォトレジストは現在の主流製品であり、先端プロセスにおける微細パターン転写に広く使用されている。一方、ネガ型ArFiフォトレジストは主に特殊プロセス、厚膜パターン、反転パターン、および一部の先端パッケージング関連用途で使用される。ポジ型ArFiフォトレジストとは、露光された領域が現像工程で溶解して除去され、未露光領域が残るタイプのフォトレジストを指す。このタイプの製品は、高解像度、低ラインエッジラフネス、優れたパターン制御能力、高いプロセス成熟度などの特徴を持ち、先端ロジックチップ、DRAM、NAND Flash、CMOSイメージセンサー、高端ウェハ製造において最も広く使用されているArFiフォトレジストである。ポジ型ArFiフォトレジストは、樹脂構造、光酸発生剤、クエンチャー、溶剤系、耐水浸出性、欠陥制御に対して極めて高い要求があり、企業の高端フォトレジスト配方能力とロット安定性を評価する中核製品の一つである。ネガ型ArFiフォトレジストとは、露光された領域が現像後に残り、未露光領域が除去されるタイプのフォトレジストを指す。ポジ型製品と比べて、ネガ型ArFiフォトレジストの応用範囲は相対的に狭いものの、特殊パターン転写、厚膜構造、先端パッケージング、一部の高アスペクト比パターン、特定のプロセスウィンドウにおいて応用価値を有する。ネガ型ArFiフォトレジストは通常、密着性、エッチング耐性、パターン安定性、厚膜適応性、特殊プロセスとの互換性をより重視しており、ポジ型フォトレジストを補完する重要な製品である。
ArFiフォトレジストは、樹脂、光酸発生剤、クエンチャー、溶剤、機能性添加剤などで構成される化学増幅型フォトレジストです。ArFドライフォトレジストと比べて、高解像度、低ラインエッジラフネス、低欠陥密度、高露光感度、耐水浸出性、塗布均一性、エッチング耐性、ロット安定性などに対する要求がより高くなります。その性能は、ウェハ製造における歩留まり、微細パターン精度、プロセス安定性に直接影響します。
ArFiフォトレジスト市場規模と成長トレンドを示した市場分析インフォグラフィックである。上部には2025年と2026年の市場規模、ならびに2026年から2032年までの年平均成長率が示されている。LP Information調査チームの「世界ArFiフォトレジスト市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/794027/arfi-photoresist）によれば、2025年の世界ArFiフォトレジスト市場規模は8.91億米ドルから、2032年には14.05億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は6.70％になると見込まれています。また、2026年から2032年までのCAGRは6.70%であり、ArFiフォトレジスト市場が中長期的に持続成長する見通しであることを表している。
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ArFiフォトレジストの競争格局は比較的集中しています。Tokyo Ohka Kogyo、JSR Corporation、Fujifilm、Qnity Electronics、Shin-Etsu Chemical、Sumitomoは、高端製品の開発、顧客認定、安定供給の面で強い優位性を蓄積しています。一方、YCCHEM、Xuzhou B&C Chemical Technology、Crystal Clear Electronic Material、Red Avenue New Materials Group、Jiangsu Nata Opto-electronic Material、Shanghai Sinyang Semiconductor Materials、Xiamen Hengkun New Materials Technology、Beijing Sineva Technology、Hubei Dinglongは、中国の半導体材料サプライチェーンにおいて、技術開発と国産化を加速しています。
現像後のパターン保持方式およびプロセス適合性の観点から、ArFiフォトレジストは通常、ポジ型ArFiフォトレジストとネガ型ArFiフォトレジストの2つに大別される。その中で、ポジ型ArFiフォトレジストは現在の主流製品であり、先端プロセスにおける微細パターン転写に広く使用されている。一方、ネガ型ArFiフォトレジストは主に特殊プロセス、厚膜パターン、反転パターン、および一部の先端パッケージング関連用途で使用される。ポジ型ArFiフォトレジストとは、露光された領域が現像工程で溶解して除去され、未露光領域が残るタイプのフォトレジストを指す。このタイプの製品は、高解像度、低ラインエッジラフネス、優れたパターン制御能力、高いプロセス成熟度などの特徴を持ち、先端ロジックチップ、DRAM、NAND Flash、CMOSイメージセンサー、高端ウェハ製造において最も広く使用されているArFiフォトレジストである。ポジ型ArFiフォトレジストは、樹脂構造、光酸発生剤、クエンチャー、溶剤系、耐水浸出性、欠陥制御に対して極めて高い要求があり、企業の高端フォトレジスト配方能力とロット安定性を評価する中核製品の一つである。ネガ型ArFiフォトレジストとは、露光された領域が現像後に残り、未露光領域が除去されるタイプのフォトレジストを指す。ポジ型製品と比べて、ネガ型ArFiフォトレジストの応用範囲は相対的に狭いものの、特殊パターン転写、厚膜構造、先端パッケージング、一部の高アスペクト比パターン、特定のプロセスウィンドウにおいて応用価値を有する。ネガ型ArFiフォトレジストは通常、密着性、エッチング耐性、パターン安定性、厚膜適応性、特殊プロセスとの互換性をより重視しており、ポジ型フォトレジストを補完する重要な製品である。