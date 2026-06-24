Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）調査レポート - 世界市場規模、
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年06月23に「Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。Constant Velocity Joint （等速ジョイント）に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）の概要
Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）に関する当社の調査レポートによると、Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）規模は 2035 年に約 167億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）規模は約 95億米ドルとなっています。Constant Velocity Joint（等速ジョイント） に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）の拡大は、世界的な自動車生産の増加に起因しています。この生産拡大は、あらゆる車両セグメントにおいてCVジョイントの需要を喚起する重要な要因となっています。国際自動車工業連合会（OICA）のデータによれば、世界の自動車生産台数は2024年の92.7百万台―2025年には96.4百万台へと前年比3.9%増加し、世界販売台数も95.3 ―99.8百万台へと4.7%拡大しました。
成長の中心はアジアに集まっており、アジア太平洋地域の生産台数は7.6%増の59.2百万台に達し、世界全体の生産量の61%以上を占めるに至りました。日本自動車工業会（JAMA）によると、2025年の中国の生産台数は前年比10.4%増の34.53百万台、日本の生産台数は2.1%増の8.41百万台でしました。前輪駆動車1台につき4つのCVジョイント（等速ジョイント）が必要となるため、生産台数が3.7百万台増加したことは、OEM（相手先ブランド製造）需要において約15百万個のCVジョイントが新たに追加されたことを意味します。注目すべき点は、メーカー各社が、一部地域での成長鈍化や他地域での競争激化に加え、貿易、サプライチェーン、車両価格（アフォーダビリティ）、エネルギーコスト、さらには電動化へのアプローチの分断といった不確実な状況に、同時に直面しているということです。
等速ジョイントに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/constant-velocity-joint-market/590642483
等速ジョイント（CVジョイント）に関する市場調査によると、世界的な車両の電動化が急速に進み、それに伴ってCVジョイントに求められる要件が根本的に変化していることから、同製品の市場シェアは拡大すると予測されています。国際エネルギー機関（IEA）の『Global EV Outlook 2026』によれば、2025年の世界における電気自動車の販売台数は20%増加して20百万台を超え、新車販売全体に占める電気自動車の割合は4分の1に達しました。特に中国では、2025年の電気自動車販売台数が13百万台を超えて販売シェアが約55%に上り、世界で販売された電気自動車の10台中6台を同国が占める結果となりました。
ヨーロッパは主要なEV市場の中で最も力強い成長を遂げました。EUによる自動車のCO2排出規制が強化されたことを受け、電気自動車の販売台数は30%以上増加し、総販売台数に占める割合は28%に達しました。こうしたEVへの移行に伴い、増大するトルク密度や異なる負荷特性に対応できる、軽量かつ高強度のCVジョイント（等速ジョイント）への需要が高まっています。NTNは2025年5月、EVの駆動系向けに改良型ボール式スライドCVジョイントを発売しました。この製品は、コンパクトな設計と効率向上を実現し、さらに高性能グリースの採用により静粛性も高めています。IEA（国際エネルギー機関）の予測によれば、新たな政策支援がなくても、2035年には電気自動車が世界の新車販売台数の50%を占める見通しであり、EV専用設計のCVジョイントに対する需要は今後も継続すると見込まれます。
Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）の概要
Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）に関する当社の調査レポートによると、Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）規模は 2035 年に約 167億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）規模は約 95億米ドルとなっています。Constant Velocity Joint（等速ジョイント） に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.9% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家の分析によると、Constant Velocity Joint Market （等速ジョイント市場）の拡大は、世界的な自動車生産の増加に起因しています。この生産拡大は、あらゆる車両セグメントにおいてCVジョイントの需要を喚起する重要な要因となっています。国際自動車工業連合会（OICA）のデータによれば、世界の自動車生産台数は2024年の92.7百万台―2025年には96.4百万台へと前年比3.9%増加し、世界販売台数も95.3 ―99.8百万台へと4.7%拡大しました。
成長の中心はアジアに集まっており、アジア太平洋地域の生産台数は7.6%増の59.2百万台に達し、世界全体の生産量の61%以上を占めるに至りました。日本自動車工業会（JAMA）によると、2025年の中国の生産台数は前年比10.4%増の34.53百万台、日本の生産台数は2.1%増の8.41百万台でしました。前輪駆動車1台につき4つのCVジョイント（等速ジョイント）が必要となるため、生産台数が3.7百万台増加したことは、OEM（相手先ブランド製造）需要において約15百万個のCVジョイントが新たに追加されたことを意味します。注目すべき点は、メーカー各社が、一部地域での成長鈍化や他地域での競争激化に加え、貿易、サプライチェーン、車両価格（アフォーダビリティ）、エネルギーコスト、さらには電動化へのアプローチの分断といった不確実な状況に、同時に直面しているということです。
等速ジョイントに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/constant-velocity-joint-market/590642483
等速ジョイント（CVジョイント）に関する市場調査によると、世界的な車両の電動化が急速に進み、それに伴ってCVジョイントに求められる要件が根本的に変化していることから、同製品の市場シェアは拡大すると予測されています。国際エネルギー機関（IEA）の『Global EV Outlook 2026』によれば、2025年の世界における電気自動車の販売台数は20%増加して20百万台を超え、新車販売全体に占める電気自動車の割合は4分の1に達しました。特に中国では、2025年の電気自動車販売台数が13百万台を超えて販売シェアが約55%に上り、世界で販売された電気自動車の10台中6台を同国が占める結果となりました。
ヨーロッパは主要なEV市場の中で最も力強い成長を遂げました。EUによる自動車のCO2排出規制が強化されたことを受け、電気自動車の販売台数は30%以上増加し、総販売台数に占める割合は28%に達しました。こうしたEVへの移行に伴い、増大するトルク密度や異なる負荷特性に対応できる、軽量かつ高強度のCVジョイント（等速ジョイント）への需要が高まっています。NTNは2025年5月、EVの駆動系向けに改良型ボール式スライドCVジョイントを発売しました。この製品は、コンパクトな設計と効率向上を実現し、さらに高性能グリースの採用により静粛性も高めています。IEA（国際エネルギー機関）の予測によれば、新たな政策支援がなくても、2035年には電気自動車が世界の新車販売台数の50%を占める見通しであり、EV専用設計のCVジョイントに対する需要は今後も継続すると見込まれます。