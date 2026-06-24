日本国内における脊髄小脳変性症（ＳＣＡ３型及びＳＣＡ６型）を対象とした幹細胞製品「Stemchymal(R)」の製造販売承認申請に関するお知らせ

日本国内における脊髄小脳変性症（ＳＣＡ３型及びＳＣＡ６型）を対象とした幹細胞製品「Stemchymal(R)」の製造販売承認申請に関するお知らせ