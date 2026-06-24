楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐』（ピアノソロ,ピアノ＆ヴォーカル,メロディ譜,やさしく弾けるピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐（ピアノソロ）[LPS2271]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2271
＜楽譜概要＞
「人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage1】
『人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1973]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1973
＜楽譜概要＞
「人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage2】
『人誑し / ひとたらし／桑田佳祐（メロディ譜）[LTML53]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML53
＜楽譜概要＞
「人誑し / ひとたらし／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 人誑し / ひとたらし 原調初級版／桑田佳祐（ピアノソロ）[LPS2272]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2272
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 人誑し / ひとたらし 原調初級版／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
『人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐（ピアノソロ）[LPS2271]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2271
＜楽譜概要＞
「人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage1】
『人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1973]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1973
＜楽譜概要＞
「人誑し ／ ひとたらし／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage2】
『人誑し / ひとたらし／桑田佳祐（メロディ譜）[LTML53]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML53
＜楽譜概要＞
「人誑し / ひとたらし／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 人誑し / ひとたらし 原調初級版／桑田佳祐（ピアノソロ）[LPS2272]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2272
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 人誑し / ひとたらし 原調初級版／桑田佳祐」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
テレビ朝日系TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353529/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社フェアリー
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