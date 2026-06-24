楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『飛ぶ時／Vaundy』（ピアノソロ,ピアノ＆ヴォーカル,メロディ譜,やさしく弾けるピアノソロ）が発売

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ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。

『飛ぶ時／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2268]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2268

＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage1】

『飛ぶ時／Vaundy（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1972]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1972

＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年6月12日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage2】

『飛ぶ時／Vaundy（メロディ譜）[LTML52]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML52

＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】300円(税別)　 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年6月12日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage3】

『やさしく弾ける　飛ぶ時　原調初級版／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2269]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2269

＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける　飛ぶ時　原調初級版／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜　演奏レベル…バイエル終了程度
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage4】

『やさしく弾ける　飛ぶ時　イ短調版／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2270]大型（A4判）』

下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2270

＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける　飛ぶ時　イ短調版／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜　演奏レベル…バイエル終了程度
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Am

プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。

【定価】550円(税別)　 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 　【発売】全国楽器店・書店

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage5】

配信元企業：株式会社フェアリー
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