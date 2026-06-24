楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『飛ぶ時／Vaundy』（ピアノソロ,ピアノ＆ヴォーカル,メロディ譜,やさしく弾けるピアノソロ）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『飛ぶ時／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2268]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2268
＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage1】
『飛ぶ時／Vaundy（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1972]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1972
＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage2】
『飛ぶ時／Vaundy（メロディ譜）[LTML52]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML52
＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 飛ぶ時 原調初級版／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2269]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2269
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 飛ぶ時 原調初級版／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける 飛ぶ時 イ短調版／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2270]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2270
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 飛ぶ時 イ短調版／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『飛ぶ時／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2268]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2268
＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage1】
『飛ぶ時／Vaundy（ピアノ＆ヴォーカル）[LPV1972]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPV1972
＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノ＆ヴォーカルを収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・10ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage2】
『飛ぶ時／Vaundy（メロディ譜）[LTML52]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML52
＜楽譜概要＞
「飛ぶ時／Vaundy」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage3】
『やさしく弾ける 飛ぶ時 原調初級版／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2269]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2269
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 飛ぶ時 原調初級版／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Em～
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage4】
『やさしく弾ける 飛ぶ時 イ短調版／Vaundy（ピアノソロ）[LPS2270]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LPS2270
＜楽譜概要＞
「やさしく弾ける 飛ぶ時 イ短調版／Vaundy」のピース楽譜です。
[ピアノソロを収録]
ピアノソロ譜 演奏レベル…バイエル終了程度
TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
キー：Am
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】550円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353527/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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