楽譜出版社フェアリーよりオンデマンド楽譜『夜の踊り子／サカナクション』（バンドスコア）『I love 人生！／宮本浩次』『イデアが溢れて眠れない／Vaundy』（バンドスコア,メロディ譜）が発売
ピース楽譜を専門に手掛ける株式会社フェアリー（東京都台東区）は、受注生産型商品＜オンデマンド楽譜＞の新刊を発売した。
『夜の踊り子／サカナクション（バンドスコア）[LBS2683]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2683
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
パート：Vo.&Cho./ Synth Lead/ Key.&Perc./ E.G./ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage1】
『I love 人生！／宮本浩次（バンドスコア）[LBS2681]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2681
＜楽譜概要＞
「I love 人生！／宮本浩次」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』主題歌
キー：G
パート：Vo.&Cho./ Strings./ Key./ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage2】
『I love 人生！／宮本浩次（メロディ譜）[LTML51]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML51
＜楽譜概要＞
「I love 人生！／宮本浩次」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage3】
『イデアが溢れて眠れない／Vaundy（バンドスコア）[LBS2682]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2682
＜楽譜概要＞
「イデアが溢れて眠れない／Vaundy」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
フジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌
キー：D
パート：Vo.&Cho.1/ Cho.2/ E.Piano/ Strings/ A.G./ E.B./ Drs./ Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage4】
『イデアが溢れて眠れない／Vaundy（メロディ譜）[LTML54]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML54
＜楽譜概要＞
「イデアが溢れて眠れない／Vaundy」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
フジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
『夜の踊り子／サカナクション（バンドスコア）[LBS2683]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2683
＜楽譜概要＞
「夜の踊り子／サカナクション」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
2012年リリース楽曲
2026年、ネット動画をきっかけにアジアを中心にリバイラルヒット
キー：Em
パート：Vo.&Cho./ Synth Lead/ Key.&Perc./ E.G./ E.B.(5strings Bass)/ Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・20ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage1】
『I love 人生！／宮本浩次（バンドスコア）[LBS2681]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2681
＜楽譜概要＞
「I love 人生！／宮本浩次」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』主題歌
キー：G
パート：Vo.&Cho./ Strings./ Key./ E.G.1/ E.G.2/ E.B./ Synth.Drs.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・14ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage2】
『I love 人生！／宮本浩次（メロディ譜）[LTML51]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML51
＜楽譜概要＞
「I love 人生！／宮本浩次」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
ドラマ『リボーン ～最後のヒーロー～』主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・6ページ
【発売日】2026年6月12日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage3】
『イデアが溢れて眠れない／Vaundy（バンドスコア）[LBS2682]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LBS2682
＜楽譜概要＞
「イデアが溢れて眠れない／Vaundy」のピース楽譜です。
[バンドスコアを収録]
フジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌
キー：D
パート：Vo.&Cho.1/ Cho.2/ E.Piano/ Strings/ A.G./ E.B./ Drs./ Perc.
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】780円(税別) 【判型・ページ数】A4・18ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage4】
『イデアが溢れて眠れない／Vaundy（メロディ譜）[LTML54]大型（A4判）』
下記webサイトよりお取り寄せ、またはダウンロード楽譜としてご購入できます。
https://fairysite.com/product_detail/LTML54
＜楽譜概要＞
「イデアが溢れて眠れない／Vaundy」のピース楽譜です。
[メロディ譜を収録]
フジテレビ月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」主題歌
プラスチックリングによるファイル型製本なので、勝手に閉じてしまうことも無く見やすく使いやすい楽譜です。
【定価】300円(税別) 【判型・ページ数】A4・8ページ
【発売日】2026年6月22日 【発売】全国楽器店・書店
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353526/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社フェアリー
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