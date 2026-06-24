『青森県のせむし男』が2026年7月11日 (土) ～ 2026年7月20日 (月・祝)にザムザ阿佐谷（東京都 杉並区 阿佐ヶ谷北 2-12-21）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

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公式サイト https://www.ryuzanji.com/20/26ao.html

ステートメント

流山児★事務所×ザムザ阿佐谷 JAPAN AVANT GARDE1968/2028 連続上演-自由への継承- アングラとはあらゆる既成概念を疑い、それへの反抗と破壊を通して新たなロマン＝自由を創出するムーブメントであり、現代演劇の出発点である。 1960年代後半、アングラ草創期に生まれた名作戯曲を、55年にわたってアングラ小劇場を牽引している演出家：流山児祥が、「現在の視点」で再構築し上演する。―――これは日本アングラの「自由への継承」である。

ザムザ阿佐谷との提携のもと、二つのテーマで四作品を上演！

第一のテーマ「アングラの原点を探る」

Vol.1 寺山修司『青森県のせむし男』 Vol.2 唐十郎『由比正雪』

第二のテーマ「アングラと女性・戦争」

Vol.1 岸田理生『終の栖・仮の宿』 Vol.2 佐藤信『浮世混浴鼠小僧次郎吉』 『青森県のせむし男』は本シリーズのトップを飾ります。 この公演に合わせ、ラピュタ阿佐ヶ谷で寺山修司の映画特集を上映いたします。

【アングラ演劇と映画】 寺山修司監督作品 上映決定！ ラピュタ阿佐ヶ谷 モーニングショー「寺山修司の映画」 7/1(水)～28(火) 連日10:30より1回のみ 書を捨てよ町へ出よう（1971年）…7/1（水）～7（火） 田園に死す（1974年）…7/8（水）～14（火） ボクサー（1977年）…7/15（水）～21（火） さらば箱舟（1984年）…7/22（水）～28（火） また、公演中にはアフタートークを開催します。 7/12(日)14時の回 才谷遼（ザムザ阿佐谷／ラピュタ阿佐ヶ谷 館主）、森永理科（PSYCHOSIS）、流山児祥 7/16(木)19時の回 三上陽永（ぽこぽこクラブ）、原きよ、流山児祥 さらに、「青森県のせむし男」初演に出演された萩原朔美（エッセイスト、前橋文学館特別館長）が登壇

公演概要

『青森県のせむし男』 開催期間：2026年7月11日 (土) ～ 2026年7月20日 (月・祝) 会場：ザムザ阿佐谷（東京都 杉並区 阿佐ヶ谷北 2-12-21） ■出演者 伊藤弘子、栗原茂、甲津拓平、三上陽永（ぽこぽこクラブ）、原きよ、浅倉洋介、小林由尚（深海洋燈）、鈴木麻理、家田三成（坂井水産）、本間隆斗、山川美優、橘杏奈、高信すみれ、向後絵梨香、真田雪、岡本瑠奈、達、釘宮由稀、菊池健光／伊藤裕作／流山児祥 ■スタッフ 作：寺山修司（「演劇実験室◉天井棧敷」旗揚げ作品） 演出：流山児祥 台本構成・舞台美術： V・銀太（グローシャ） 音楽・音響：渡辺禎史 照明：奥田賢太（コローレ） 衣裳：竹内陽子 振付：小林真梨恵（waqu:iraz） 浪曲指導：東家孝太郎 舞台監督：HAL9000 イラスト：ヨコヤマ茂未 宣伝美術：江利山浩二（KINGS ROAD） 企画：伊藤裕作 ■公演スケジュール 2026年07月11日(土) 19:00 2026年07月12日(日) 14:00 2026年07月13日(月) 19:00 ★ 2026年07月14日(火) 14:00 2026年07月15日(水) 14:00 2026年07月15日(水) 19:00 ★ 2026年07月16日(木) 19:00 2026年07月17日(金) 14:00 2026年07月18日(土) 14:00 2026年07月18日(土) 19:00 2026年07月19日(日) 14:00 2026年07月20日(月・祝) 14:00 ★＝お得料金（4,000円）でご覧いただけます。 ※開場は開演の30分前 ※受付開始は開演40分前より ■チケット料金（全席自由・税込） 一般：5,000円 一般（お得ステージ）：4,000円 ※ご来場順にご入場いただきます。 ※チケットをお持ちのお客様も、受付にお越しください。

流山児祥プロフィール

流山児★事務所代表。芸術監督。 演出家・俳優。日本演出者協会理事長。 1947年11月熊本県荒尾市生まれ。青山学院大学経済学部中退。状況劇場、早稲田小劇場を経て、1970年「演劇団」を旗揚げ、1990年解散。“第二次小劇場世代”のリーダーとして 五十余年を疾走し続け、その演出作品は日本演劇界で前人未到の300本に及ぶ。 1984年小劇場界の横断的活動を目指すプロデュース事務所「流山児★事務所」を設立 。 『青ひげ公の城』『狂人教育』『盟三五大切』 『ハイ・ライフ』『ユーリンタウン』など数多くの話題作を国内外で演出・プロデュースし国際的に高い評価を得ている。 また、中高年劇団＝シアターRAKU、高齢者劇団＝パラダイス一座など「セカンドライフの演劇運動」を日本全国で展開し注目を集める。 2000年「流山児マクベス」韓国公演以降、カナダ、中国、エジプト、イラン、ロシア、ベラルーシ・インドネシア・タイなど全世界で様々な作品を上演。海外の演劇人とのコラボレーションも積極的に行っている。 近年は台湾演劇人との交流、育成を積極的に展開している。 また、役者としても映画（『ミンボーの女』など）、テレビ、舞台 ､声優としても異彩を放っている。

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