株式会社インフィニブレイン(本社：大阪市中央区、代表取締役：武山 英治)は、オンラインゲームプラットフォーム「DMM GAMES」( https://games.dmm.com/ )にて配信している、近未来くノ一ロールプレイングゲーム『対魔忍RPG』は、6月24日(水)よりアクション対魔忍コラボ祭ガチャなどのお知らせをいたします。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=MjEMX0HLqsE

――――――――――――――――――――――― ▼アクション対魔忍コラボ祭ガチャ 開催期間 ：2026年6月24日 (水) 17:00 ～ 7月1日 (水) 10:59 期間中『アクション対魔忍コラボ祭ガチャ』を実施致します。 SR排出率2倍！また、DMMポイント版ガチャでは選択したピックアップユニットの排出確率が1.6％にアップ！ 超お得な『アクション対魔忍コラボ祭ガチャ』は期間限定開催です。

エミリー・シモンズ 人々の失った身体部位を補う、義肢を開発する天才科学者。 一度見たものは写真のように、瞬時に記憶出来る「瞬間記憶能力」、様々な事を同時に思考することが出来る「並列思考能力」の持ち主。 反ノマド派であり、対魔忍の存在に興味はあるが、その存在には否定的な視線を持っている。 その理由は、特定の才能の持ち主にしか発揮できない力（能力）に価値などなく、誰でも使用できる、成果を出せる「化学の技術」こそが一流だという思想を持っているため。 基本的に落ち着いていて優しい性格だが、マッドサイエンティスト的な一面があり、自分の研究対象と関わる事となると、暴走する傾向がある。

久遠寺・R・スピカ 米連特殊機関に所属する対魔忍エージェント。 空気中の水分から対魔粒子で強化した泡を作り上げる忍法、水遁の術“泡沫”を得意としている。 両親は彼女が幼い頃、ノマドに関する任務中に死亡したため、ノマドに対して大きな恨みを持っている。 両親の死後、米連の反魔族強硬派に拉致され、対魔粒子を研究する研究機関の実験体とされるが、 研究・実験に協力する対価として、両親の仇を取るための戦闘技術を学んでいた。 陽気で男前、おまけに元気なお酒好き。ただ、色事にはめっぽう弱い。

▼アクション対魔忍コラボ祭育成セット(科学／精神) 販売期間 ：2026年6月24日 (水) 17:00 ～ 7月1日 (水) 10:59 販売価格 ：4000DMMポイント 『対魔石(有償)×50』のほか、『プレミアム11連ガチャチケット』や『ユニットの覚醒素材』などが含まれた、アクション対魔忍コラボ祭期間限定のお得なセットとなっております。 販売期間中、どちらも1回限定でご購入いただけます。 ※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

▼スキルの書セット 販売期間 ：2026年6月24日 (水) 17:00 ～ 7月1日 (水) 10:59 販売価格 ：7800DMMポイント 『スキルの書(秘伝)』や『プレミアム11連ガチャチケット×1』などが含まれる、アクション対魔忍コラボ祭期間限定のお得なセットとなっております。 販売期間中、1回限定で購入できるお得なセット販売となります。 ▼アクション対魔忍コラボ祭記念ミニセット 販売期間 ：2026年6月24日 (水) 17:00 ～ 7月1日 (水) 10:59 販売価格 ：800DMMポイント 『対魔石(有償)×35』が800DMMポイントで購入できる、アクション対魔忍コラボ祭期間限定のお得なセットとなっております。 販売期間中、2回限定で購入できるお得なセット販売となります。 ※詳細についてはショップの「おすすめ」ページをご確認ください。

その他、アップデートの詳細につきましては、ゲーム内の「お知らせ」をご確認ください。 ▼公式サイト https://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/ ▼公式X(Twitter)アカウント(@taimanin_rpg) https://x.com/taimanin_rpg ▼公式対魔忍RPGチャンネル https://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw

注意事項 ・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。 ・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。 ▼製品概要 タイトル ：対魔忍RPG プラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア 権利表記 ：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved. ＜対応環境＞ Windows OS：Windows 11(64bit) 以上 【推奨ブラウザ】 Google Chrome(64bit) Microsoft Edge(Chromium版)(64bit) ※バージョン記載のないものは最新バージョンとなります。 ※上記は推奨環境となり、動作を保証するものではありません。 ※掲載内容は予告なく変更される場合があります。 ■会社概要 名称 ：株式会社インフィニブレイン 所在地 ：［大阪本社］ 〒542-0061 大阪市中央区安堂寺町2-3-5 第18松屋ビル8F ［東京支社］ 〒108-0014 東京都港区芝5-1-13 MAビル三田Ⅱ 2F 代表 ：代表取締役 武山 英治 事業内容：ゲーム・アニメの企画・販売、ゲームパブリッシング事業、 グッズの企画・開発・販売 URL ：https://www.infini-brain.co.jp/