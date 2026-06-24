能勢電鉄では夏休み特別企画として、普段の電車運転体験会ではご体験いただく機会の少ない小学生・中学生限定の運転体験会を開催します。

小学1年生から中学3年生までのお子様をお迎えし、電車運転体験や車掌体験など当社の乗務員の業務に触れていただきます。夏休みのまたとない思い出作りの場としてご家族と共にお楽しみいただく貴重な機会でございますので、ふるってご参加ください。





開催内容は以下の通りです。





（1）開催日 2026年8月4日（火）・8月10日（月）・8月18日（火）の3日間

（2）開催時間

【午前の部】 9時30分～12時00分

【午後の部】13時30分～16時00分

※雨天決行

（3）開催場所 能勢電鉄 平野車庫（平野駅集合・解散）

（4）体験者 小学1年生～中学3年生までのお子様

（5）定員

各回6名様（合計36名様）

※体験者1名につき保護者同伴1名必須

（6）内容

・運転知識教習

・運転体験2回（1回約77メートル）

・車掌体験（車内アナウンス・扉開閉）

・洗車体験

（7）参加費

12,000円（税込） ※銀行振込

＜体験者と同伴者1名を含む＞

※ただし、同伴者2名以上をご希望の場合には1人につき1,000円の追加料金を徴収します。（同伴者最大3名様まで※ご家族に限る）

※兄弟姉妹でお申込みの場合にはお申込み時にご申請いただきます。（ただし、体験者1名につき1回ずつお申込みが必要です）

（8）応募方法

能勢電鉄ホームページにて申込受付 ※事前応募抽選制

https://noseden.hankyu.co.jp/fan/untentaiken/

（9）応募期間

2026年6月24日（水）14時00分～

2026年7月14日（火）23時59分まで

（10）当選発表 2026年7月16日（木）メールにて当選者のみ配信

（11）注意事項

・平野車庫構内は危険な箇所がございます。 イベント時には必ず係員の指示に従ってください （階段・はしごを使用する箇所がございます）。

・自然災害や車両故障などにより急遽イベントが変更または中止になる場合がございます。

予めご了承ください。

・線路上や汚れやすい箇所を歩きます。動きやすい服装・靴でお越しください。

・電車の中での飲食はご遠慮ください。ただし、熱中症予防の水分補給は可。





●能勢電鉄ホームページ https://noseden.hankyu.co.jp





この件に関するお客様からのお問い合わせは

能勢電鉄株式会社 鉄道事業部（営業担当）

TEL：072-792-7716 FAX：072-792-7730

（平日9時30分～17時00分）





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/609592/att_609592_1.pdf









能勢電鉄株式会社 https://noseden.hankyu.co.jp/





リリース https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/2026/06/580db2d433e3e54953b8abcba3fa13476f359df8.pdf





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