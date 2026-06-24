創業55周年の留学コンサルティング会社、株式会社留学ジャーナル（本社：東京都新宿区）は、総合型選抜専門塾ココミットと協働し、国内大学の総合型選抜と海外大学進学という2つの進路を同時に準備できる新たな進学サポートプログラムを共同開発いたしました。国内外の多様な進路を視野に入れ、中高生の可能性を最大化する選択を強力にサポートいたします。 本プログラムの開始に伴い、2026年7月4日（土）に「総合型選抜と海外大学の併願」新サポートプログラムのオンライン説明会を開催いたします。参加は無料で、事前予約制（オンライン配信および後日アーカイブ配信あり）です。 主体性や課外活動が重視される海外大学進学の対策は、国内の総合型選抜における評価基準とも非常に高い親和性を持っています。 国内・海外のどちらにすべきか進路選択に悩む中高生や保護者をはじめ、双方の進路に関心を持つ方々へ向けて、効率的な準備ノウハウを分かりやすく解説します。

https://www.ryugaku.co.jp/event/detail.php?id=12882

総合型選抜と海外大学の併願！新サポートプログラム説明会

開催概要

日時：7月4日（土）16:00～17:00 参加方法：オンライン配信（アーカイブ配信あり）、参加無料 対象：中学3年生～高校2年生とその保護者の方（その他の学年の方もご参加いただけます）

セミナー内容： - なぜ今、総合型選抜で進学する高校生が増えているのか？ - 総合型選抜・学校推薦型選抜・一般選抜の違い - 大学はどんな生徒を求めているのか？ - 中学3年生～高校1年生のうちに準備できること - 合格者に共通する特徴とは？ - 総合型選抜と海外大学出願に共通する評価ポイント - New! 総合型選抜と海外大学の併願～新サポートプログラムについて～

詳細・予約URL： https://www.ryugaku.co.jp/event/detail.php?id=12882 ※視聴方法は、ご予約いただいた方へメールでご案内いたします。 @ryugaku.co.jpからのメールを受け取れるように設定をお願いします。 ※ライブ参加も、後日視聴もどちらもOK！ ※予約者全員にアーカイブ動画をお送りします。

https://www.ryugaku.co.jp/

株式会社留学ジャーナルについて

本社：〒160-0016 東京都新宿区信濃町34 JR信濃町ビル 6階 代表者：代表取締役社長 横山 健一 設立：2003年9月（創業：1971年1月） 電話番号：03-5312-4421 URL：https://www.ryugaku.co.jp/

事業内容： ・海外に関する留学情報提供サービス、邦人及び外国人学生に対する国内外での留学先の紹介並びに留学手続きの代行 ・留学情報誌の制作、販売 ・留学セミナー、会議、講演会等の国内外における企画・設営・運営 ・旅行業法に基づく旅行業 ・損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業 ・人材紹介事業（有料職業紹介事業 許可番号：13-ユ-313679）