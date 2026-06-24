秩父鉄道株式会社(本社：埼玉県熊谷市、代表取締役社長：牧野 英伸)では、秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE(パレット)」の2026年7月号(第104号)を2026年6月24日(水)に発行しました。

今号の特集では、本誌の1コーナーである「駅からぶらり」の拡大版として夏の寄居町の楽しみ方を紹介しています。寄居町の新たな夏の風物詩となった寄居朝顔まつりや古くから地元で親しまれる寄居玉淀水天宮祭の情報等を、おすすめの立ち寄りスポットと共に掲載しています。

モダンとレトロが入り混じる寄居町の魅力を、この一冊からお伝えします。

詳細は、下記のとおりです。





PALETTE2026年7月号 イメージ





【PALETTE2026年7月号について】

特集「駅からぶらりセレクション 夏は寄居に、決めた！」では、毎号ひとつの駅や地域にフォーカスし周辺の見どころを案内する「駅からぶらり」の拡大版として、寄居町にスポットを当てました。家族で楽しめるレジャースポットや「関東一の水祭り」と呼ばれる寄居玉淀水天宮祭は、豊かな名水に囲まれた寄居町に来たらぜひ楽しんでいただきたいところです。その他、今年で6回目を迎える寄居朝顔まつりは、真夏でも比較的涼しく楽しめる午前中に開催しています。寄居駅周辺の立ち寄りスポットで涼みながら、幻の朝顔の魅力に触れられます。今回の「きらりストーリー」は、そんな朝顔まつりの発起人より、朝顔の奥深い世界を語っていただきました。通常版の「駅からぶらり」では、大野原駅にスポットを当て、深緑に映える風景を巡りながらスタミナグルメを食べられる飲食店を取り上げています。

夏ならではのSLや列車のイベント情報のほか、新たに始まるスタンプラリー情報等、鉄道ファンにも喜んでいただける最新情報の詰まった一冊です。





(1) 発行日：2026年6月24日(水)





(2) 配布箇所：秩父鉄道 羽生、熊谷、武川、ふかや花園、寄居、長瀞、秩父、御花畑、影森、三峰口の各駅ほか

※なくなり次第終了

※一部の沿線地域の施設や鉄道他社の駅等においても配布にご協力いただいています。





(3) その他

沿線地域以外のお客様にもお読みいただけるよう、これまでのすべてのバックナンバーを含めて、秩父鉄道ホームページにてWEB版を公開しています。

また、秩父鉄道Instagramでは、毎週水曜17:00に本誌のダイジェスト版「PALETTE mini」をお届けしています。









■秩父鉄道ホームページ PALETTEページ

https://www.chichibu-railway.co.jp/kankoevent/news.html





■秩父鉄道Instagram

https://www.instagram.com/chichibu_railway/





PALETTE mini 投稿イメージ





【秩父鉄道を彩る情報誌「PALETTE」について】

「PALETTE」は、秩父鉄道が2017年11月号から毎月(※一時休刊あり)発行する、持ち歩きやすいB5サイズの情報誌(フリーペーパー)です。毎月25日前後から秩父鉄道の有人駅のほか、埼玉県内外の約600箇所で約60,000部を配布しています。

SLパレオエクスプレスの「パレ」、絵の具の「パレット」から、沿線を彩る情報を発信したりより彩ることができるよう想いを込めています。秩父鉄道と沿線地域の魅力を発信できるよう、地域の特長をとらえ、一見どこにでもありそうなテーマを「秩父鉄道と沿線地域」という切り口で紹介しています。

簡単なアンケートに答えるとご応募可能な「読者プレゼント」も毎月実施しており、紙面で紹介した施設の商品などを抽選でプレゼントしています。

PALETTEの無償配布にご協力いただける店舗や施設を随時募集しています。









◆PALETTEに関するお問合せ

秩父鉄道株式会社 総務部 総務課

TEL：048-523-3311(平日9:00～17:00)