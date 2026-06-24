株式会社スモールブリッジ

世界92カ国以上の講師と140カ国以上の生徒をつなぐ日本最大級オンライン習い事サイト「カフェトーク（https://cafetalk.com/ ）」を運営する株式会社スモールブリッジ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：橋爪小太郎）は、2026年6月24日、「Hapa英会話」による英語学習プログラム「Hapa School 夏学期コース」をカフェトーク内で販売開始しました。

Hapa Schoolとは

カフェトーク×Hapa英会話 Hapa School夏学期コース「”日本の今”を英語で語る力」をカフェトーク内で販売開始

教科書にはのっていないネイティブが使う生きた英語が学べる英語学習サイトHapa英会話（https://hapaeikaiwa.com/）が実施する年に4期（春・夏・秋・冬）の英会話学習コンテンツです。

英語を話すことにおいて必要不可欠な能力・技術を着実に身につけるためのオンラインコースで、1日20分、デイリーに届く課題をこなしながら、限られた学習時間で確実に実践で使える英語を身に付けられます。

Hapa School公式サイト：https://hapaeikaiwa.com/school/

2026年夏学期のテーマは「”日本の今”を英語で語る力」

今期は日本で話題になっている出来事や社会の変化をテーマに、

「日本の今」について英語で話す力を身につけていきます。

2026年夏学期のテーマは「”日本の今”を英語で語る力」

【開校期間】2026年7月13日～2026年9月13日（8月10日から8月14日はリフレッシュウィークのため、課題配信とライブレッスンは休み）

【価格】25,000ポイント（22,727円・税込）

【申込締切】2026年7月9日（木）

詳細を見る :https://cafetalk.com/seminars/promo/collaboration/hapa-eikaiwa/school/202607/?lang=ja

株式会社スモールブリッジ

「カフェトーク」とは、「いつもの生活に世界のスパイスを」をコンセプトに、オリジナル通話アプリLattep（ラテップ）やGoogle Meet、Zoomなどの通話アプリを使って、90カ国を超える世界中の講師からマンツーマンのオンラインレッスンが受講できる、日本最大級のオンライン習い事レッスンサイトです。



語学のみならず、音楽、フィットネス、ダンス、自分磨き、家庭教師レッスンなど豊富なバラエティあるカテゴリーのオンラインレッスンが揃っています。



＜オンライン研修、福利厚生としての法人様向けオンラインレッスン対応も強化中＞

リアルタイムにご受講者様の受講状況がわかる管理者向けページをご用意し、講師陣と連携をとり効果を実感できるオンラインレッスンを提供しています。

固定のポイントを自由に使っていただくスタイル、または決められた回数を決められた期間に受講する研修スタイルも対応可能です。



カフェトークのビジョン



世界中の教えたい人・知識を共有したい人と、学びたい人・新しいスキルを身につけたい人をつなぐこと。

私たちは、人々がお互いに学び合い、よりオープンな視点を持つことで、多様な価値観を認め合う社会を創ることを目指します。



会社概要



会社名 ：株式会社スモールブリッジ（ https://small-bridge.com/ ）

代表者 ：代表取締役 橋爪小太郎

所在地 ：東京都渋谷区道玄坂1-21-1 SHIBUYA SOLASTA 3F



【お客様お問い合わせ先】

●お電話でのお問い合わせはこちら：050-3647-0019

●お気軽にチャットでお問い合わせ：カフェトークページ右下チャットボックス



【本リリースに関するメディア関係者様お問い合わせ先】

株式会社スモールブリッジ カフェトーク事務局：永田

info@cafetalk.com