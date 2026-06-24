【JPIセミナー】「東北電力ネットワーク（株）配電部門における技術継承と人財育成の特徴的な取り組みについて」7月2日(木)＜東京開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、東北電力ネットワーク株式会社 配電部長 永山 勝一 氏を招聘し、配電部門における技術継承と人財育成の特徴的な取り組みについて詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17782(https://www.jpi.co.jp/seminar/17782?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

<東京開催>

安定供給を支える現場力強化と持続的成長に向けた展開

東北電力ネットワーク（株）配電部門における技術継承と人財育成の特徴的な取り組みについて

〔開催日時〕

2026年07月02日(木) 13:30 - 15:30

※セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

〔講師〕

東北電力ネットワーク株式会社

配電部長

永山 勝一 氏

▶配電分野で30年以上の実務経験を有し、支社長・センター所長など現場と組織双方のマネジメントを歴任、 現在は全社配電部門の人材育成を統括

〔セミナーで得られる実務知見〕

・配電現場における人材育成ロードマップと階層別育成設計

・OJT・Off-JT・スキル管理を連動させた育成運用の具体像

・災害対応力を高める訓練体系と技術継承の仕組み構築

〔対象業種・部門〕

・電力・エネルギー事業者の人材育成・技術部門

・インフラ企業（電力・ガス・通信）の現場運営・保全部門

・技術者育成・研修企画を担う人事・教育部門

・設備保全・施工管理に関わる建設・エンジニアリング企業

〔講義概要〕

当社は東北６県と新潟県を供給エリアとする送配電事業を行っている。その中でお客さまに最も近く、かつ厳しい自然条件に晒されている配電線ネットワークの建設、運用、保守を担う配電部門では、安定供給を支える現場力強化と持続的成長に向けて、技術継承と人材育成に力を入れている。

本講義では、当社配電部門における人材育成の基本方針とこれに基づく教育訓練（Ｏｆｆ-ＪＴ）、

ＯＪＴ、スキル管理、教育出向制度など、特徴的な取り組みについて詳説する。

〔講義項目〕

１. 東北電力ネットワーク

（１） 会社概要

（２） 組織と業務内容

２. 配電部門

（１） 部門概要

（２） 組織と業務内容

３. 人材育成の基本方針

（１） 求める人材像と教育訓練に関する基本方針

（２） 人材育成ロードマップ

（３） 階層別重点実施事項

４. 教育訓練（Ｏｆｆ-ＪＴ）

（１） 実施体制

（２） 2025年度実施件名

（３） 主な教育訓練の内容

５. ＯＪＴとスキル管理

（１） 計画

（２） 実施

（３） スキル習熟度判定と管理

６. 非常災害対策訓練

７. 電力高度専門アカデミー

８. Ｔ-Ｍａｓｔｅｒ制度

９. （株）ユアテックへの教育出向

１０. 配電文化伝承室

１１. 関連質疑応答

１２. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講（アーカイブ配信は含まれません）

● ライブ配信受講（アーカイブ配信は含まれません）

● アーカイブ配信受講

※会場受講・ライブ配信受講の方は、特別料金 18,500円（税込）にてアーカイブ配信を追加いただけます。

〔受講料〕

1名：37,230円（税込）

2名以降：32,230円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込／会場・ライブ配信限定・同一受講形態）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17782(https://www.jpi.co.jp/seminar/17782?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

◆セミナー開催終了後も、アーカイブ配信のお申し込みを受け付けております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。