【新発売＆500円OFF】缶タイプ芳香剤をセットするだけ！ファンの力で香りを加速させる「KEIYO車載用ファン式ディフューザー」AN-S176を6月24日より発売開始！！

株式会社慶洋エンジニアリング「KEIYO車載用ファン式ディフューザー」AN-S176

株式会社慶洋エンジニアリング（東京都港区新橋、以下「KEIYO」）は、市販の缶タイプ芳香剤をセットするだけでファンの力が香りを一気に拡散させる「KEIYO車載用ファン式ディフューザー」AN-S176を、2026年6月24日（水）より発売開始いたします。

車内で芳香剤を使用する際、「香りがなかなか広がらない」「エアコンを入れないと効果が薄い」といったドライバーの声は多く聞かれます。こうした課題を解決するため、KEIYOは市販の缶タイプ芳香剤をそのままセットし、内蔵ファンの力で香りをムラなく広げる「ファン式ディフューザー」を企画・開発いたしました。USB給電でバッテリーレス、ドリンクホルダーに収まるシンプルなデザインで、車内はもちろん自宅やオフィスでも快適な香り空間を演出します。

■ 発売記念キャンペーン【期間限定】

新製品の発売を記念して、6月24日（水）から7月1日（水）までの期間限定で、お得な「500円OFFクーポン」を発行しております。ぜひこの機会に、最速でお好みの香りが広がる新しい体験をお試しください。

製品の主な特長

特長 1｜市販の缶タイプ芳香剤に対応、香りを「加速」させる

Amazonで購入 :https://www.amazon.co.jp/dp/B0H3L3JT6D楽天市場で購入 :https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s176/「KEIYO車載用ファン式ディフューザー」AN-S176

本体内部に市販の缶タイプ芳香剤（約 W70 × H41mm までのサイズに対応）をセットするだけで、内蔵ファンが香りを強制的に拡散。車内やお部屋を一気にお好みの香りで満たします。使い方はたった4ステップ（１.本体上部を外す → ２.芳香剤をセット → ３.本体上部を戻す → ４.USB電源を繋ぐ）と非常にシンプルです。

特長 2｜3段階風量調節＋LEDランプで視覚的にわかりやすい

上部一体型ボタンを押すたびに風量が「弱（青ライト）」→「中（緑ライト）」→「強（白ライト）」と切り替わります。LEDランプの色で現在の風量が一目で確認でき、操作に迷いません。

特長 3｜ACC電源連動起動＋ラストメモリー機能で毎回の設定が不要

「KEIYO車載用ファン式ディフューザー」AN-S176

ACC電源に連動して自動起動するため、乗車のたびに電源を入れる手間がありません。さらに、ラストメモリー機能により、エンジンを再始動した際は前回設定した風量をそのまま引き継いで再スタートします。

特長 4｜ドリンクホルダー設置対応のコンパクト設計、USB給電でバッテリーレス

本体サイズは φ81 × H120mm とコンパクトで、車のドリンクホルダーにすっきり収まります。USB Type-C 給電（L字ケーブル 1.5m 付属）を採用しており、車内だけでなく、自宅やオフィスのデスク周りでも使用可能です。電池不要のバッテリーレス設計のため、電池切れの心配もありません。

販売ページ：

Amazon店

URL：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H6BD2RFC

楽天市場店

URL：https://item.rakuten.co.jp/keiyo-officialshop/an-s176/

公式ページ：

URL：https://www.keiyoeng.co.jp/product/an-s176/?preview=true/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ltmQzSWDU_E ]

「KEIYO車載用ファン式ディフューザー」AN-S176 紹介動画※Youtube

「KEIYO車載用ファン式ディフューザー」AN-S176

主な仕様

- 製品名：ファン式ディフューザー- 型番：AN-S176- カラー：ブラック- 参考売価（税込）：3,980円- 本体サイズ：約 W80 × D80 × H120 mm- 電源：DC5V / 1A- 消費電力：約 5W- インターフェース：USB Type-C（L字ケーブル 1.5m 付属）- 運転音：強：約40dB ／ 中：約38dB ／ 弱：約36dB- 動作保証温度：-10～60℃- 風力3段階：1段階（弱）：青ライト点灯 ／ 2段階（中）：緑ライト点灯 ／ 3段階（強）：白ライト点灯- 材質：ABS、PC（本体）- 付属品：Type-C電源ケーブル（1.5m・L字）×1、取扱説明書/保証書×1- 保証期間：1年- JANコード：4545708007679

株式会社慶洋エンジニアリングについて

【会社概要】

社名：株式会社慶洋エンジニアリング

本社所在地：〒105-0004 東京都港区新橋6-13-1 第三長谷川ビル 5F・6F

代表取締役：中井 利幸

事業内容： 車載用電子機器、通信機器の設計・開発・製造・販売

設立： 1986年8月22日

HP：https://www.keiyoeng.co.jp/

「車の安心安全」「車内の快適さ」を常に一番に考え、世の中の人々に「あったらいいな」と思っていただける製品を創造する会社