【2年連続・日本一の快挙】全国1万人以上の頂点へ！株式会社アンジェラックスが第16回エステティックグランプリで連覇を達成！

株式会社アンジェラックス

株式会社アンジェラックス（本社：長野県長野市、代表取締役社長：大杉みどり）の技術トレーナー・辻本真衣が、2026年6月23日（火）に東京ビッグサイトで開催された業界最高峰の大会「第16回エステティックグランプリグランプリファイナル2026」（通称エスグラ）にて、見事日本一であるグランプリに輝きました。同社は2025年のグランプリに続き、全国1万人以上のエステティシャンの頂点に立つ「2年連続・連覇」の快挙を達成。独自の「大和撫子美容法(R)︎」の圧倒的な技術力を証明した辻本は、

2027年2月に開催されるフランス世界大会への出場権を獲得しました。プレッシャーを跳ね除け、仲間と共に掴んだ歴史的勝利の裏側と、世界へ羽ばたく同社の育成背景を公開します。

東京ビッグサイトが歓喜に沸いた瞬間！「日本一のバトン」が繋がり、アンジェラックスが前人未到の2連覇を達成

2026年6月23日、エステティック業界最高峰の舞台「第16回エステティックグランプリ」のファイナルステージが開催されました。全国から集結した数千のサロン、1万人以上のエステティシャンが目指す本大会。関東甲信越エリアを勝ち抜いたアンジェラックスの精鋭、技術トレーナーの辻本真衣（2014年入社）と、新宿店店長の谷藤由佳（2021年入社）の2名がステージに登壇。 凄まじい緊張感の中、辻本真衣が見事グランプリの栄冠を獲得しました。昨年の同社・堀間詩捺に続き、なんと「2年連続で日本一」という偉業を達成。ステージ上では、堀間から辻本へ「日本一のバトン」を繋ぐ感動的な花束贈呈が行われ、会場は割れんばかりの拍手に包まれました。さらに、この快挙により辻本は、2027年2月に開催されるフランス世界大会への出場切符を獲得。アンジェラックスの技術が、ついに世界の舞台へと羽ばたきます。

「日本一になるまで、絶対に出続ける」伝統技術「大和撫子美容法(R)︎」への誇りと、利他の精神

今回の挑戦の背景には、同社が創業以来大切に培ってきた唯一無二の技術「大和撫子美容法(R)︎」への深い愛と誇りがあります。創業者である大杉会長のこだわりが詰まったこの技術は、高い結果を出す一方で、極めて繊細で習得が難しいものです。技術トレーナーである辻本は、「この素晴らしい技術を、普段現場でお客様と真摯に向き合っているスタッフ全員に『私たちの技術はやっぱりすごいんだ』と再認識してもらい、会社全体にプラスのエネルギーを与えたい」という利他の精神から、何度も壁にぶつかりながらも「日本一になるまで絶対に諦めない」と心に決めていました。自社の技術を愛し、仲間に勇気を与えるための、覚悟の挑戦でした。

「癒やし」を超えた社会的価値へ。エステティシャンの殻を破る、アンジェラックスの育成リアル

現代のエステ業界において、サロンには単なる「癒やし」だけでなく「確かな結果と、手から伝わる想い」という高付加価値が求められています。しかし、多くのエステティシャンが自分の技術に自信を持てず、一歩踏み出せないという業界全体の課題もあります。 新宿店店長である谷藤由佳も、かつてはその一人でした。「ずっと出たい気持ちはあったが、中々踏み切れず、今までは安全策を選んできた」と語る谷藤。しかし、毎日サロンを支えてくれるスタッフ、そして自分を信じて通い続けてくださるお客様への「恩返し」のために、自分の殻を破る決意をしました。大会までの日々、手の角度や位置をミリ単位で見直し、「自分史上、最も技術と向き合う」過酷な練習を重ねた谷藤。彼女の挑戦する姿そのものが、サロンスタッフ、そして業界のエステティシャンたちに「一歩踏み出す勇気」という最大の利益をもたらしました。

凄まじいプレッシャーを跳ね除けた絆。カメラを回し続けた日々、会長と仲間への感謝

「連覇」という周囲からの期待、そしてアンジェラックスの看板を背負ってステージに立つ重圧は、計り知れないほど大きなものでした。その転換点となったのは、孤独な努力を1人にさせない、会社と仲間の圧倒的な「絆」でした。 辻本は、前回の課題であった「美しい姿勢とオーラ」を表現するため、毎回の練習で動画を撮影しては修正する作業をひたすら繰り返しました。谷藤は、余裕がなくなる中でも、笑顔で応援し続けてくれたサロンの仲間、練習モデルを引き受けてくれた母親、そして夜遅くまで親身に技術チェックに付き合ってくれた大杉会長の存在が原動力になったと言います。 大きなプレッシャーの中で互いを支え合い、最高のステージを創り上げた二人の強い絆。手から「綺麗にして差し上げたい」という想いが、周囲の方にも伝わる技術となった瞬間、ステージ上の二人からは、観客の目を引く圧倒的なオーラが放たれていました。

グランプリ受賞スピーチ（技術トレーナー：辻本 真衣）

「私は日本一のエステティシャンになると決めていて、このエスグラで日本一になるまで、ずっと出続けると心に決めていました。何度も挑戦しているのですが、やはりここまで来るのは楽な道ではなかったなと思っています。 毎回どんな結果であれ、本当にたくさんの気づきと学び、仲間の偉大さに気づかせていただきました。自分の気持ちの甘さや、たくさんの壁にぶつかったからこそ、自分の弱みと向き合い、成長することができたと思っています。 私は自社の技術が本当に大好きで、お客様を心から幸せにできる、肌も心も健康も、すべて癒せる技術だと思っています。だからこそ、目の前のお客様を癒し、美しくして差し上げるという一心でケアをさせていただきました。 去年、堀間がグランプリを取ってくれたので、次は絶対に自分が2連覇を目指すと決めていました。本当に2連覇できて嬉しいです。また、大杉会長をフランスに連れて行けることが本当に嬉しいです。この大和撫子美容法(R)︎という素晴らしい技術を、アンジェラックスのみんなにも伝えていきながら、たくさんのお客様の笑顔と感謝を見られるように、もっともっと自分の技術をこれからも磨いていこうと思います。」

日本一の技術をすべての女性へ。そして、世界へ挑み、誰もが輝けるエステ業界の未来を牽引する

アンジェラックスは、今回の2年連続日本一という快挙に満足することなく、この日本一の技術とマインドを全店舗へ即座に還元し、これまで以上にお客様への「更なる結果出し」へと昇華させてまいります。 また、次は2027年2月のフランス世界大会へ向け、日本のエステティックの繊細さと技術力の高さを世界へ証明する新たな挑戦が始まります。 同社は、所属するエステティシャンが自分の弱さと向き合い、ここまで圧倒的に輝ける環境があること、そして「努力が正当に報われる育成体制」があることを証明し続けました。今後も、自社のみならず業界全体のエステティシャンが「自らの可能性に挑戦し、誇りを持って働ける環境づくり」を力強く牽引していきます。

■株式会社アンジェラックスについて

エステティックサロン「ANGELUX（アンジェラックス）」を全国6店舗、ホテルスパ「NADESHICO SPA by ANGELUX」を3店舗（2026年５月現在）、集中肌質改善フェイシャル専門サロン「アンジェラックススキンケアセンター」を3店舗経営。

エステティックというサービスを通じて、お客様の未来志向のライフスタイル、セルフイメージ向上の実現を目指しています。妥協のない技術向上と顧客満足、一人一人の社員が働く意味を見出せる組織づくりにこだわっています。

アンジェラックス 全国6店舗

スキンケアセンター 全国3店舗

ナデシコスパ 全国3店舗

マイナデシコ スキンケア製品

■受賞歴

・エステティックグランプリ顧客満足部門

2026年 全国1位

2024年 全国1位

2023年 全国1位

2020年 全国1位

2017年 全国1位

2016年 全国1位

2013年 全国1位

・エステティックグランプリ技術部門

2026年 グランプリ

2025年 グランプリ

2023年 3位

2022年 準グランプリ

2017年 凖グランプリ

・「働きがいのある会社」ランキング

2026年 小規模部門 6位、女性部門 8位、中部地域部門 1位

2025年 小規模部門 10位、アジア地域 小企業部門66位

2023年 小規模部門 12位

2022年 総合7位 女性部門 1位、中部地域部門 優秀企業、アジア地域 中小企業部門 66位

2020年 総合10位 女性部門 1位、若手部門 5位

働きがいのある会社ランキングベスト１００ 2018年～2019年 13位

・「第四回WOMAN’s VALUE AWARD」

・FORBES JAPAN WOMEN AWARD 2019 および 2018 従業員規模300名未満の部 5位入賞

＜コーポレートURL＞

株式会社アンジェラックス： https://angelux.co.jp/

■会社概要

会 社 名：株式会社アンジェラックス

代表取締役：大杉 みどり

本社所在地：〒380-0822 長野県長野市南千歳1-20-2-1 アンジェラックスビル4F

T E L : 026-225-0731

東 京 支 社 : 〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-7 原宿OMビル３階

設 立 ：2002年6月

事 業 内 容：エステサロン及びリラクゼーションサロンの経営

化粧品の企画・開発及び販売・卸業務/通信販売事業