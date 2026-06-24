【7/7-8開催・全タイムテーブル公開】契約書AI実装で抽出精度95.4%、山星屋×DATAFLUCTの営業AIエージェントなど4講演追加「Data Cross Conference 2026」

株式会社DATAFLUCT視聴申し込み【無料】 :https://lp.datafluct.com/data-cross-conference-2026?utm_source=datafluct&utm_medium=partner&utm_campaign=dcc2026

株式会社DATAFLUCT（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役CEO：久米村 隼人、以下DATAFLUCT）は、2026年7月7日（火）・8日（水）開催のオンラインカンファレンス「Data Cross Conference 2026」の全タイムテーブルを公開しました。新たに4セッションを追加し、AI実装の最前線を担う企業の実践知を一挙に公開します。

「Data Cross Conference 2026」について

「Data Cross Conference 2026」は、「AIのビジネス実装」をテーマに、マルチモーダルデータ×AIエージェントによる業務実装の成功事例を集めたオンラインカンファレンスです。全15社が登壇し、AIの力でビジネスを変えるための具体的なロードマップを提示します。

追加セッション

【10:30～11:00】 契約書管理の最前線 ～抽出精度95.4%を実現した「WAN-Sign」×「Airlake platform」のAI実装ストーリー～

企業活動に不可欠な契約書管理において、非構造化データからの情報抽出はDX推進の大きな壁です。本セッションでは、ＮＸワンビシアーカイブズの「WAN-Sign」とDATAFLUCTの「Airlake platform」連携による契約書の構造化事例をご紹介します。LLM（Azure OpenAI）とAI-OCRのハイブリッド方式により抽出精度95.4%を実現した機械構築のプロセスだけでなく、プロジェクトにおける「検証の重要性」や「運用上での懸念点」といったリアルな知見を公開。AIを確実にビジネスへ「実装」するための実践的ノウハウを、パネルディスカッションを交えて深掘りします。

■登壇者：宮部 順平 氏（株式会社ＮＸワンビシアーカイブズ データ・ソリューション事業統括部 事業開発部 副部長）

【12:00～12:30】 「AIエージェント」を形骸化させないために。 製造・小売が今取り組むべき、AI-Readyな商品データ構造化のリアル

「話題のAIエージェントを導入したが、社内データがバラバラでうまく動かない…」

今、多くの企業がこのような「インプットするデータの質」という壁に直面しています。どれだけ優れたAIを導入しても、その土台となるデータが整っていなければ、真の価値は発揮されません。

本セッションでは、仕様書PDF、商品画像、競合情報など、社内に埋もれた「非構造化データ」をAIが認識できる形へと構造化していくのか、その具体的なプロセスを解説します。製造・小売の現場で実際に売上拡大や工数削減に貢献している事例とともに、データ基盤がもたらす圧倒的なビジネス価値をお届けします。

■登壇者：廣野 淳平 氏（Lazuli株式会社 VPoP）

【13:30～14:00】 山星屋×DATAFLUCTが挑む、非構造化データ活用と営業AIエージェントの実装

菓子卸大手の山星屋様は、営業担当300名とAIが伴走する「営業1＋1」体制の完全確立を目指し、営業支援AIエージェントの実証実験を開始しました。本セッションでは、同社が膨大なアイテムから流行を捉えスピーディな提案を行うために、いかにAI活用へ踏み切ったかを聞いていただきます。さらに、複雑な非構造化データを活用する対話型検索や資料抜粋機能の実装結果や、「欲しい情報がピンポイントで引き出せる」といった現場の高評価、若手への「知の継承」、全社展開に向けた今後の展望を深掘りします。

■登壇者：新名 健二 氏（株式会社山星屋 DX戦略部 担当課長）

【15:00～15:30】 AIエージェント時代に備える社内ガバナンス： 安全な運用のための実装と仕組み化

AIが自律的にタスクを実行する「AIエージェント」の活用が進む中、企業には安全性を担保する新たな統制モデルが求められています。本セッションでは、AIエージェント時代に備えるべき社内ガバナンスと、具体的なシステム設計について解説します。プロンプト制御、最格な権限分離、監査に耐えうる証跡確保といった技術的アプローチを、いかに社内の運用ルールや開発プロセスへ組み込むか、安全な自律運用を形骸化させずに運用するための、「仕組み化」の最適解を端的に紹介します。

■登壇者：後藤田 隼人 氏（株式会社エルテス SR事業本部 執行役員）

開催概要

日程：2026年7月7日（火）～8日（水）

時間：10:00～17:30

形式：オンライン配信

参加費：無料

※Day1とDay2は同一内容で配信しますのでご都合の良い日程にてご視聴ください。

株式会社DATAFLUCTについて

視聴申し込み【無料】 :https://lp.datafluct.com/data-cross-conference-2026?utm_source=datafluct&utm_medium=partner&utm_campaign=dcc2026

株式会社DATAFLUCTは「データを商いに」をビジョンに掲げ、埋もれていたデータから新たな価値を生み出し、社会課題を解決するデータビジネスパートナーです。非構造化データをはじめ、データの形式にとらわれない「マルチモーダルデータ活用」に強みを持ち、データの収集・蓄積・加工・分析を一気通貫で実現します。

需要予測によるロスの削減、持続可能な都市計画、脱炭素に向けた行動変容など世界基準の課題に着目した自社サービスも展開し、誰もがデータを有効活用することで持続可能な意思決定をすることができる世界の実現を目指しています。2019年JAXAベンチャー※認定企業。

※宇宙航空研究開発機構（JAXA）の知的財産・業務での知見を利用して事業を行う、JAXA職員が出資・設立したベンチャー企業。

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージ SHIBUYA サイド SHIBUYA タワー7階

代表者：代表取締役CEO 久米村 隼人

設立：2019年1月29日

電話番号：03-6822-5590（代表）

資本金：14億9,712万円（資本準備金含む）

事業内容 ：データプラットフォーム構築・運用支援事業、DX推進支援・運用支援事業、サステナブルデータビジネス事業

Webサイト https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

公式X https://twitter.com/datafluct(https://twitter.com/datafluct)

Facebook https://www.facebook.com/datafluct/(https://www.facebook.com/datafluct/)

本件に関するお問い合わせ：https://datafluct.com/(https://datafluct.com/)

報道関係者からのお問い合わせ：pr@datafluct.com

