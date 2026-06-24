都市に洗練された空間を創造するフェイスネットワーク　中庭に降り注ぐ自然光を浴びながら、木々の成長と共に暮らす賃貸マンション『GranDuo(グランデュオ)代沢５』が完成！

株式会社FAITHNETWORK

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷二郎、以下「当社」）は、『GranDuo代沢５』（東京都世田谷区）が2026年６月24日（水）に完成したことをお知らせいたします。

【『GranDuo代沢５』外観・中庭の植栽・内観】

本物件は下北沢・三軒茶屋・池尻大橋の中間地点に位置し、渋谷へ向かう淡島通り沿いにあります。大通りのにぎわいと、バス通りとして親しまれる交通量の多い立地特性を踏まえ、プライバシーに配慮しながらも、周辺建物の中では一際存在感を放つファサードを意識して計画しました。

外観は、縦横に交差しながら積層するデザインとし、縦方向と横方向で異なる仕上げを採用しています。縦方向の積層部分には、高輪ゲートウェイ駅やフォレストゲート代官山でも採用の高耐候化粧アルミパネル「アートテック」を使用しています。劣化しにくい優れたメンテナンス性に加え、木の風合いを保つデザイン性を兼ね備えており、存在感を放つファサードを支えています。横方向の積層部分には、ベージュ調に近いジョリパッドを用い、緩やかな起伏をもつ通りの方向性に向きを添わせることで、街並みとの一体感を生み出しています。また、積層が交差することで生まれる余白を窓とすることで、街路樹の緑を臨む抜けをつくり出しています。

共用部は、大きな花壇をイメージした中庭を設け、夏季に白い花を咲かせるヒメシャラが2階の高さまで立ち上がっています。季節ごとに装いを変える落葉樹をあえて配し、木々の成長を日常に取り込むことで、入居者にやすらぎをもたらします。さらに、ヒメシャラを見上げた先は屋外吹き抜けとなっており、自然光が降り注ぐことでホワイトカラー仕上げの共用部に反射し空間全体の明るさを高めます。加えて、天井には国産ヒノキの間伐材を使用した環境配慮の木毛(もくもう)セメント板を選定し、生活音や共用部の反響音を抑える機能面を確保しています。

内観は、淡島通りに面する兼ね合いから、プライバシーに配慮しながらも外部環境を室内に取り込むための細やかな工夫を施しています。窓はスリット形状の採用や設置位置を上部にしていて、通りに面して植栽を配することで、隣地や通行人の視線を遮りながら、室内に緑や自然光を取り込みます。なかには、「LDK・BR・WIC・DEN・Balcony」がL字型につながり、間仕切りを開けることで風が通り抜け、空間を一体的に利用できるプランもあります。仕上げは、ベージュ調のニュアンスカラーで統一し、さまざまな入居者や家具にも調和するデザインとしています。

にぎやかな通りに面する立地でありながらも、快適な暮らしを確保するためのしつらえを丁寧に計画しています。

◆『GranDuo代沢５』物件概要

所在地 ：東京都世田谷区代沢１丁目27-３

アクセス ：京王井の頭線 池ノ上駅 徒歩10分

構造 ：鉄筋コンクリート造 地下１階、地上３階建

敷地面積 ：249.86平方メートル

延床面積 ：688.55平方メートル

設計・監理：株式会社フェイスネットワーク

建築・施工：株式会社フェイスネットワーク

詳細情報 ：https://faithnetwork.co.jp/project/p18636/



◆『GranDuo代沢５』賃貸情報

入居可能戸数 ：12戸（１LDK×８戸、２K×３戸、２LDK×１戸）

賃貸専有面積 ：住居／34.95平方メートル ～55.74平方メートル

敷金／礼金 ：なし／なし

備考 ：ペット相談可（「小型犬～中型犬」または「猫」合計２匹まで※総体重15Kg以内）

物件情報サイト：「３区MIRAIE」https://3kumiraie.jp/rent/324

募集状況 ：入居申込受付中（満室になり次第終了）

◆会社概要

会社名 ：株式会社フェイスネットワーク

会社HP ：https://faithnetwork.co.jp

住所 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷４丁目23番５号 プライム千駄ヶ谷ビル３階

代表者 ：代表取締役社長 蜂谷二郎

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築士事務所

（城南３区にワンストップサービスで新築一棟RCマンションを提供する不動産投資支援事

業を展開）

証券コード：東証スタンダード市場3489