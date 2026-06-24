連日完売、人気を博した『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』が復刻販売！2026年7月4日(土)より販売開始

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社：東京都港区 代表取締役社長：二宮 一浩、以下「当社」)は内藤食品工業株式会社(本社：北海道室蘭市 代表者：内藤 孝幸)とのコラボレーション企画として、北海道産大豆100%使用・第15回全国納豆鑑評会「最優秀賞」受賞の「おらが街」納豆1パック分を餡として使用した『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』を、2026年7月4日(土)から26日(日)まで、「GiGOのたい焼き」にて数量限定で復刻販売いたします。

GiGOのたい焼きに「大粒納豆」が登場！

2018年にX(当時Twitter)の企画で誕生し、連日完売したコラボレーション商品「たい焼き大粒納豆」を全国の「GiGOのたい焼き」(一部を除く)で復刻販売します。

商品名：『GiGOのたい焼き「大粒納豆」』(数量限定)

販売期間：2026年7月4日(土)～7月26日(日)

販売価格：300円(税込)

販売店舗：全国の「GiGOのたい焼き」(一部を除く)

GiGOココノススキノ/GiGOのたい焼き秋葉原5号館/GiGOのたい焼き総本店/GiGOのたい焼き渋谷/GiGOのたい焼きイオンモールむさし村山/GiGOのたい焼き ららぽーとTOKYO-BAY/GiGOのたい焼きマーケットスクエアささしま/GiGOのたい焼きヨドバシ博多(全8店舗)

内藤食品工業株式会社について

会社名：内藤食品工業株式会社

代表者：内藤 孝幸(ないとう たかゆき)

創業年月日：1955年4月

住所：北海道室蘭市御前水町2丁目1番3号

事業内容：北海道産大豆を使用した納豆製造・販売

北海道物産店、ネット通販、道内の一部小売店でのみ取扱いがある小規模展開ながら、北海道産大豆にこだわり質の高い納豆を家族で製造し続ける納豆メーカー。

2015年12月、「銀行から融資を断られるも、自社こだわりの質の高い納豆にかける想い」をX(当時Twitter)で告白したことから、「潰すには惜しい店」と応援の声が寄せられ、全国から約500件の注文が殺到。

「全国納豆鑑評会」での受賞歴多数の実績があり、中でも「おらが街」は同社を代表する商品で270円(税込、45g×3個入り)。

第15回全国納豆鑑評会(平成22年2月5日)農林水産大臣賞最優秀賞、第16回全国納豆鑑評会(平成23年2月18日)全国農業協同組合連合会長賞の大粒・中粒部門・優秀賞など受賞多数で、芸能人にもファンが多い。

「GiGOのたい焼き」について

株式会社くりこの協力のもと、子どもから大人まで笑顔あふれるおいしいたい焼きを販売しています。ゲームやアニメのキャラクターを活用した限定コラボたい焼きは、毎回専用の型を起こして製造しており、希少性とおいしさを両立したたい焼きとして人気となっています。

「GiGOのたい焼き」URL：

https://www.gigo.co.jp/shops?q=GiGOのたい焼き(https://www.gigo.co.jp/shops?q=GiGO%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%81%84%E7%84%BC%E3%81%8D)

各種公式サイト

■内藤食品工業株式会社公式サイト：https://naito-shokuhin.com/

■内藤食品工業株式会社公式X：https://x.com/naito_natto

■GiGOのお店公式サイト：https://www.gigo.co.jp/

著作権表記

(C) 2005-2026 naito-shokuhin.com / All rights reserved

(C)GENDA GiGO Entertainment

GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis＝ゲームのオアシスに飛び込め！」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。