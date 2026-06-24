【取材のご案内】全校児童約150人が“フィジカルAI／ヒューマノイドAIロボット”を体験する一日

株式会社Play Robotics

株式会社Play Robotics（代表取締役：佐野 貴）は、2026年6月26日（金）、稲城市立城山小学校にて、フィジカルAI（身体性を持つAI）の体験イベントを企画・運営します。本イベントは、同校が稲城市の認定を受けた「サイエンス特例校」の取り組みの一環として開催します。

ヒューマノイドロボットの安全評価・導入支援を専門とするPlay Roboticsが、プログラムの設計から当日の安全運営までを企画。最先端のフィジカルAIに、全校児童が安全に“触れて・動かして・驚く”一日を届け、「ロボットって面白い」「科学ってわくわくする」という体験を子どもたちの心に残します。

なお当社調べでは、二足歩行ヒューマノイドの実演を含むフィジカルAI体験を、民間企業の企画・運営により全校児童向けに提供する小学校イベントは、国内では確認できていません（2026年6月23日時点・当社調べ）。

当日の見どころ

子どもたちは、グループに分かれて複数の体験コンテンツをめぐります。

１.会話ロボットと話そう：人型ロボット「Pepper」や卓上AIロボット「スタックちゃん」と、子どもたちが実際に会話します。

２.ロボットアーム操作体験：ロボットアームを遠隔操作し、モノをつかむ動きを体験します。

３.ロボットAR体験：体を動かして空中のパーツを集め、画面の中でロボットを完成させるAR体験を楽しみます。

４.好きなロボット投票：世界のフィジカルAI、ヒューマノイドAIロボットの映像を見て「好きなロボット」に投票。「こんなロボットがあったらいいな」を書くコーナーも実施します。

５.質問コーナー：ロボットやAIについて、子どもたちがPlay Roboticsのメンバーに直接質問できます。

６.ヒューマノイドの実演：二足歩行ヒューマノイド（Unitree社製）の実演も行います。

※上記は主な内容です。その他の企画は省略しています。状況に応じて一部のプログラムが変更される可能性がございます。

加えて、ヒューマノイドの安全評価を本業とするPlay Roboticsが、安全距離の確保や進行管理など、子どもたちが安心して楽しめる運営体制を一貫して担います。本イベントを通じて、「ロボットって面白い」「科学ってわくわくする」という驚きと発見を子どもたちに届けます。

開催概要

取材のご案内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181451/table/3_1_8dce7ed020cca0659e6c8c611db05234.jpg?v=202606240352 ]

当日の取材・撮影を歓迎いたします。

撮影：当日の取材・撮影は歓迎いたします。お子様の安全とプライバシー保護のため、以下へのご協力をお願いいたします。

・撮影をご希望されないご家庭の児童は、当日識別できるようにしています。写真・動画のフレームに入らないよう撮影にご配慮ください。

・識別方法の詳細は当日、受付にてご案内します。

・万一、撮影をご希望されない児童が映り込んだ場合、その箇所はメディアでのご使用ができなくなります。

・撮影素材を放送・掲載・配信される際は、公開前に当社まで内容のご確認（事前確認）をお願いいたします。

取材のお申し込み：2026年6月25日（木）17:00までに、下記連絡先までお申し込みください。内容を確認の上、こちらから取材可否をご連絡いたします。（弊社からのご連絡をもって受付完了とさせていただきます。ご連絡がない場合はご来場いただけません）

当日のご案内：取材をお受けする方には、受付場所・集合時間などの詳細を前日までにご連絡いたします。

お問い合わせ先：株式会社Play Robotics 広報担当／ Email：info@play-robotics.com

会社概要

会社名：株式会社Play Robotics

所在地：東京都中央区月島1丁目15-7 パシフィックマークス月島 6F

代表取締役：佐野 貴

設立：2026年4月9日

事業内容：ヒューマノイドロボットの安全検証・導入支援、ロボット関連メディア運営

ウェブサイト：https://play-robotics.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社Play Robotics

広報担当 メール：info@play-robotics.com

お問い合わせフォーム：https://play-robotics.com/contact