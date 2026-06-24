【取材のご案内】全校児童約150人が“フィジカルAI／ヒューマノイドAIロボット”を体験する一日
株式会社Play Robotics（代表取締役：佐野 貴）は、2026年6月26日（金）、稲城市立城山小学校にて、フィジカルAI（身体性を持つAI）の体験イベントを企画・運営します。本イベントは、同校が稲城市の認定を受けた「サイエンス特例校」の取り組みの一環として開催します。
ヒューマノイドロボットの安全評価・導入支援を専門とするPlay Roboticsが、プログラムの設計から当日の安全運営までを企画。最先端のフィジカルAIに、全校児童が安全に“触れて・動かして・驚く”一日を届け、「ロボットって面白い」「科学ってわくわくする」という体験を子どもたちの心に残します。
なお当社調べでは、二足歩行ヒューマノイドの実演を含むフィジカルAI体験を、民間企業の企画・運営により全校児童向けに提供する小学校イベントは、国内では確認できていません（2026年6月23日時点・当社調べ）。
当日の見どころ
子どもたちは、グループに分かれて複数の体験コンテンツをめぐります。
１.会話ロボットと話そう：人型ロボット「Pepper」や卓上AIロボット「スタックちゃん」と、子どもたちが実際に会話します。
２.ロボットアーム操作体験：ロボットアームを遠隔操作し、モノをつかむ動きを体験します。
３.ロボットAR体験：体を動かして空中のパーツを集め、画面の中でロボットを完成させるAR体験を楽しみます。
４.好きなロボット投票：世界のフィジカルAI、ヒューマノイドAIロボットの映像を見て「好きなロボット」に投票。「こんなロボットがあったらいいな」を書くコーナーも実施します。
５.質問コーナー：ロボットやAIについて、子どもたちがPlay Roboticsのメンバーに直接質問できます。
６.ヒューマノイドの実演：二足歩行ヒューマノイド（Unitree社製）の実演も行います。
※上記は主な内容です。その他の企画は省略しています。状況に応じて一部のプログラムが変更される可能性がございます。
加えて、ヒューマノイドの安全評価を本業とするPlay Roboticsが、安全距離の確保や進行管理など、子どもたちが安心して楽しめる運営体制を一貫して担います。本イベントを通じて、「ロボットって面白い」「科学ってわくわくする」という驚きと発見を子どもたちに届けます。
開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/181451/table/3_1_8dce7ed020cca0659e6c8c611db05234.jpg?v=202606240352 ]
取材のご案内
当日の取材・撮影を歓迎いたします。
撮影：当日の取材・撮影は歓迎いたします。お子様の安全とプライバシー保護のため、以下へのご協力をお願いいたします。
・撮影をご希望されないご家庭の児童は、当日識別できるようにしています。写真・動画のフレームに入らないよう撮影にご配慮ください。
・識別方法の詳細は当日、受付にてご案内します。
・万一、撮影をご希望されない児童が映り込んだ場合、その箇所はメディアでのご使用ができなくなります。
・撮影素材を放送・掲載・配信される際は、公開前に当社まで内容のご確認（事前確認）をお願いいたします。
取材のお申し込み：2026年6月25日（木）17:00までに、下記連絡先までお申し込みください。内容を確認の上、こちらから取材可否をご連絡いたします。（弊社からのご連絡をもって受付完了とさせていただきます。ご連絡がない場合はご来場いただけません）
当日のご案内：取材をお受けする方には、受付場所・集合時間などの詳細を前日までにご連絡いたします。
お問い合わせ先：株式会社Play Robotics 広報担当／ Email：info@play-robotics.com
会社概要
会社名：株式会社Play Robotics
所在地：東京都中央区月島1丁目15-7 パシフィックマークス月島 6F
代表取締役：佐野 貴
設立：2026年4月9日
事業内容：ヒューマノイドロボットの安全検証・導入支援、ロボット関連メディア運営
ウェブサイト：https://play-robotics.com/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社Play Robotics
広報担当 メール：info@play-robotics.com
お問い合わせフォーム：https://play-robotics.com/contact