マイクロ波化学株式会社

マイクロ波化学株式会社（以下、当社）は、マイクロ波技術の新たな可能性を広げるべく、さまざまな分野への応用を検討しています。その一環として、市場や社会のトレンドを踏まえたシーズ技術を発信する取り組み「NEXT Wave」について、2026年7月1日（水）より第2弾の配信を実施することをお知らせいたします。

当社は、独自に構築したマイクロ波化学技術プラットフォームを元に、顧客等との協業や自主開発を重ねることで、マイクロ波の適用範囲を拡大してまいりました。昨今、急激に変化している市場ニーズや社会課題に応える新たな技術を「NEXT Wave」と位置づけ、各分野のみなさまに広くお知らせすることを目的として、定期的な情報発信を行っております。

今年3月から配信した第１弾（蓄電池、バイオマス、宇宙、食品、非破壊検査）に続く、今回の第２弾では、更なる技術革新とサステナビリティへの貢献が期待される３つのテーマを取り上げます。

当社メールマガジンを通じて配信いたしますので、ご興味をお持ちの方はぜひご登録ください。

■配信スケジュール及びテーマ（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/76344/table/64_1_08b2027c6b3a5a9365d9f15fb5f3a77d.jpg?v=202606240352 ]

■配信方法

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