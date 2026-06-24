神戸製鋼所、「テックタッチ」をグループ経費精算システム「Ci*X Expense」に採用

テックタッチ株式会社

AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）国内シェアNo.1（※）の「テックタッチ」を開発・提供するテックタッチ株式会社、は、株式会社神戸製鋼所（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長：勝川 四志彦、以下 神戸製鋼所）のグループ経費精算システム「Ci*X Expense（サイクロスエクスペンス）」に、「テックタッチ」が採用されたことをお知らせいたします。

■導入の背景

2025年に創業120周年を迎えた神戸製鋼所は「変革（KOBELCO-X）」の実現を目指し、600億円のDX投資を通じて経営基盤を強化しています。その一環で神戸製鋼所は、経費精算と支払業務の効率化・統制強化を目的とし、グループ経費管理システム「Ci*X Expense（サイクロスエクスペンス）」を導入しました。

新規システム導入時に課題となる入力ミスの発生を防ぎ、経費管理の透明性を保つことを目指し、システム活用を最大化するための施策として「テックタッチ」が採用されました。「テックタッチ」は、2023年2月に公表した神戸製鋼所の「SAP(R) ERP」の統合刷新以降、複数システムで導入されています。既存システムでの安定的な稼働実績や「テックタッチ」の導入効果が評価され、今後導入を予定しているシステムの利活用および従業員のDX体験の向上に寄与するソリューションとして期待されています。

参考URL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000111.000048939.html

■株式会社神戸製鋼所 財務経理部 資金決済グループ長 斎藤 様のコメント

経費精算や取引先への支払は、処理のスピードだけでなく、ルールに沿った正確性と再現性が求められます。「テックタッチ」は、従業員が迷う部分を画面上で補い、入力ミスや問い合わせを未然に減らすことで、現場と管理部門の双方の負担を軽くできると考えています。

また、導入後も、従業員の負荷軽減に向けて、「テックタッチ」の表示内容を機動的に更新することで、テックタッチは、必要な情報を必要な場面で届ける“画面上のサポート”として、従業員の自己解決を後押しし、標準化とガバナンスの両立を支えることができると考えています。

■株式会社神戸製鋼所について

株式会社神戸製鋼所は、鉄鋼アルミ・素形材・溶接の「素材系事業」、機械・エンジニアリング・建設機械の「機械系事業」、製鉄所の自家発電操業で永年培った技術・ノウハウを活かした「電力事業」の3つの事業領域を柱として生産活動を行っています。

株式会社神戸製鋼所：https://www.kobelco.co.jp/

■AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1（※1）を誇ります。1,000万人（2026年1月時点 ※自社調べ）を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。「テックタッチ」は、ノーコードで操作ガイドを簡単に作成・実装できるため、システム担当者の負担を軽減し、ユーザーのスムーズなシステム利用を促進します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI機能を強化したDAPの開発に注力する他、意思決定AIエージェント「AI Central Voice」の提供を開始し、あらゆる企業のIT活用を支援しています。

（※1）出典：テックタッチ株式会社「テックタッチ、DAP市場で売上高5年連続No.1を獲得市場シェア52.4%、あらゆる企業規模で導入が拡大」（2025年11月13日）https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000366.000048939.html

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II 5F・8F(5F総合受付)

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」の開発および提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜サービス導入に関するお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 営業担当：西野

URL：https://techtouch.jp/contact

＜取材のお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 広報担当：中釜・後藤・藤岡

pr@techtouch.co.jp