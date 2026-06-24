ECサイト構築支援サービスの提供開始について

北陸コンピュータ・サービス株式会社



北陸コンピュータ・サービス株式会社（富山市婦中町、代表取締役社長 小嶋達也）は、企業のデジタル化と業務効率化を支援する新サービスとして、「ECサイト構築支援サービス」の提供を2026年6月より開始いたしました。

近年、EC市場は拡大を続ける一方で、多くの中小企業においては、FAXや電話、メールなど従来型の受注業務が依然として多く、業務効率化やデジタル化の遅れが課題となっています。

当社はこれらの課題を解決し、企業の業務効率化と成長を支援するため、ECサイト構築支援サービスの提供を開始しました。本サービスでは、企業ごとの業務に合わせたECサイトを短期間・低コストで構築し、既存システムとの連携や、導入後の運用もサポートします。

■ サービス名

「ECサイト構築支援サービス」

詳細を見る :https://www.hcs.co.jp/products/ec-makeshop/

■ 主な特長

業務に合わせた柔軟なECサイト構築

■ 料金プラン（税抜価格）

- 企業ごとの受注フローや運用に合わせた設計が可能です。（紙カタログ併用、注文エリア制御、繰り返し注文対応など）- BtoB／BtoCの一体運用取引先ごとの価格設定や商品設定に対応し、1つのECサイトで運用できます。- 受注業務の効率化転記作業の削減や入力ミスの防止により、業務負担を軽減できます。- 導入後の継続的なサポート初期構築後も安心してご利用いただけます。ECの運用体制に応じて、以下のプランをご用意しています。

１. 自社で構築・運用したい方向け セルフ構築プラン

初期費用：10,000円～ 月額費用：12,500円～

makeshopの標準機能（ショップ構築・決済・販促など）を活用し、自社でECサイトを構築・運用できるプランです。

２. 構築から運用まで任せたい方向け 構築・運用おまかせプラン

初期費用：400,000円～ 月額費用：50,000円～

要件定義から構築、運用サポートまで一貫して対応します。

※サービス内容に応じて個別にお見積りいたします。

■ 販売計画 （3年間）

- 導入予定：25社- 売上目標：初期費用 1,000万円規模 月額費用 50万円規模

■ 開発担当の声

当社では多くの企業様から、「電話・FAX・メールによる受注業務を電子化し、業務を効率化したい」というご相談を日頃からいただいております。こうした課題を解決し、お客様の業務効率化や販路拡大に少しでも貢献したいという思いから、本サービスを立ち上げました。お客様の業務に合わせた最適なご提案をいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

【本リリースについてのお問い合わせ先】

北陸コンピュータ・サービス株式会社 電話：076-495-9824

営業本部 広域ソリューション営業部 佐脇 （E-mail：tsawaki@hcs.co.jp）

※本リリースに掲載されている商品・サービスの価格、仕様、その他の情報は、発表時点の内容です。その後予告なしに変更となる場合があります。