Extreme Connect 2026において、FY25の「APAC Partner of the Year」を受賞しました

丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

丸紅I-DIGIOグループ・デジタルソリューションセグメント（セグメントCEO：木村 直喜）の丸紅情報システムズ株式会社（代表取締役社長：佐藤 由浩 以下、MSYS）は、Extreme Networks Inc.（以下、Extreme）が主催したイベント「Extreme Connect 2026」において、FY25（2024年7月～2025年6月）の「APAC Partner of the Year」を受賞しました。

APAC Partner of the Yearは、FY25にAPAC地域で最も優れた販売実績を上げたリセラーに授与される賞です。

MSYSは、ExtremeからAPACで唯一のFY26 Diamond Elite Partnerとして認定され、Extreme製品の販売および導入において、多くの実績を重ねています。引き続き、お客さまへ最適なネットワークソリューションを提供していきます。

製品サイト：https://www.marubeni-idigio.com/product/extreme/

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丸紅I-DIGIOホールディングス株式会社

コーポレートセグメント コーポレート改革推進本部

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〒112-0004東京都文京区後楽2丁目6番1号 住友不動産飯田橋ファーストタワー

電話：03-4243-4040

＜製品に関するお問い合わせ＞

丸紅I-DIGIOグループ

デジタルソリューションセグメント

デジタルプラットフォーム事業本部

ネットワークソリューション営業部

電話：03-4243-4520

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