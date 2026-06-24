土肥 航大選手 FC大阪より完全移籍加入のお知らせ
ALBIREX SINGAPORE PTE LTD
FC大阪から加入しました、土肥航大です。ここ数年自分としても苦しい時間が続いていて、もう一度花を咲かせるために新しいチャレンジをしました。
このたび、土肥 航大選手がFC大阪より完全移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。
プロフィール
氏名
土肥 航大（どひ こうだい）
ポジション
MF
生年月日
2001年4月13日 (24歳)
出身地
大阪府
身長 / 体重
177cm / 76kg
利き足
左
チーム歴
サンフレッチェ広島ユース → サンフレッチェ広島 → 水戸ホーリーホック → ヴァンフォーレ甲府 → FC今治 → 栃木SC → FC今治 → ガイナーレ鳥取 → FC大阪
代表歴
U18,U19 日本代表
※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44933/)にてご確認ください。
コメント
FC大阪から加入しました、土肥航大です。ここ数年自分としても苦しい時間が続いていて、もう一度花を咲かせるために新しいチャレンジをしました。
FCジュロンで優勝をさせるためにたくさんの努力をして後悔のない1年にしたいと思います。 よろしくお願いします！