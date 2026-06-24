土肥 航大選手 FC大阪より完全移籍加入のお知らせ

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ALBIREX SINGAPORE PTE LTD


このたび、土肥 航大選手がFC大阪より完全移籍で加入することが決定しましたので、お知らせいたします。


プロフィール

氏名


土肥 航大（どひ こうだい）



ポジション


MF



生年月日


2001年4月13日 (24歳)



出身地


大阪府



身長 / 体重


177cm / 76kg



利き足




チーム歴


サンフレッチェ広島ユース → サンフレッチェ広島 → 水戸ホーリーホック → ヴァンフォーレ甲府 → FC今治 → 栃木SC → FC今治 → ガイナーレ鳥取 → FC大阪



代表歴


U18,U19 日本代表



※出場記録はオフィシャルサイト(https://www.albirex.com.sg/news/44933/)にてご確認ください。


コメント

FC大阪から加入しました、土肥航大です。ここ数年自分としても苦しい時間が続いていて、もう一度花を咲かせるために新しいチャレンジをしました。

FCジュロンで優勝をさせるためにたくさんの努力をして後悔のない1年にしたいと思います。 よろしくお願いします！