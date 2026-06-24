NVIDIA Vera Rubin 、科学分野向けに世界トップクラスのスーパーコンピューターを提供

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ニュース概要:

- NVIDIA Vera Rubin は、気候モデリング、計算流体力学、エネルギー探査など、世界で最も要求の厳しい HPC ワークロードを高速化- NVIDIA Vera Rubin と Vera CPU は、科学技術計算にエージェント型 AI をもたらす- ライプニッツ スーパーコンピューティング センター、国立エネルギー研究科学コンピューティング センター、ロスアラモス国立研究所が Vera Rubin を基盤とする次世代スーパーコンピューターを導入し、オープンサイエンス、エネルギー探査、地球科学、国家安全保障の分野を推進- 世界のシステム メーカーである Bull、Dell Technologies、GIGABYTE、HPE、Supermicro は、1 ラックあたり最大 144 基の GPU を搭載したカスタム仕様の高密度 Vera Rubin スーパーコンピューティング システムを発表

2026 年 6 月 22 日、ドイツ、ハンブルク - ISC High Performance 2026 - NVIDIA は、NVIDIA Vera Rubin プラットフォームが、ネイティブの倍精度 (FP64) 性能、NVIDIA CUDA-X(https://www.nvidia.com/ja-jp/technologies/cuda-x/)(TM) ライブラリ、NVIDIA AI プラットフォームのフルスタック機能を組み合わせて、科学分野向けの世界最高水準のスーパーコンピューターを実現すると発表しました。

ハードウェアからソフトウェア、最適化された科学ライブラリに至るまで、NVIDIA の包括的なアクセラレーテッド コンピューティング スタックを統合する Vera Rubin は、AI、シミュレーション、データ集約型の研究を高速化し、各システム ラックを科学的発見と産業のイノベーション向けのスーパーコンピューターへと変革します。

高精度シミュレーション、AI、データ分析を統合するために構築された Vera Rubin プラットフォームは、エージェントの時代を見据えて設計されており、気候モデリング、計算流体力学、量子化学、エネルギー探査などのワークロードを高速化して科学的発見を推進することを目的としています。

7 エクサフロップスを超える科学分野向けの AI 性能、5 ペタフロップスのネイティブ FP64 サポート、最大 144 基の GPU による極めて高いメモリ帯域幅を備えた Vera Rubin スーパーコンピューティング システムは、世界で最も強力なスーパーコンピューターの TOP500 リストに掲載されているシステムと同等のパフォーマンスを実現できます。これにより、研究機関や産業界は、より大規模なモデルを実行し、精度を向上させ、発見に至るまでの時間を短縮するパフォーマンスを得ることができます。

NVIDIA の創業者/CEO である ジェンスン フアン (Jensen Huang) は、「科学的な発見は、世界が直面する最大の課題の複雑さと、それらを解決するために構築されたコンピューティング システムとの競争になっています。NVIDIA Vera Rubin は、科学分野向けの新しい基盤です。シミュレーション、AI、データ処理を組み合わせたラックスケールのスーパーコンピューターで、研究者や業界がこれまで以上に迅速に設計と発見を行えるよう支援します」

Vera Rubin が科学技術計算を推進

NVIDIA Vera Rubin プラットフォームは、高速な NVIDIA NVLink(TM)-C2C、NVIDIA ConnectX(R)-9 SuperNIC、NVIDIA BlueField(R)-4 DPU を介して接続された NVIDIA Rubin GPU と NVIDIA Vera CPU を、直接液冷アーキテクチャに統合したものです。

科学技術計算向けに、Vera Rubin はネイティブ FP64 機能を提供し、最高の精度を必要とするシミュレーションを高速化するとともに、サロゲート モデル、科学基盤モデル、AI を活用する分析に必要な AI 性能を提供します。研究者は、単一のプラットフォームを活用して、従来の数値ソルバーの実行、AI モデルのトレーニングと展開、計測機器からのデータのストリーミング、シミュレーションとリアルタイム分析の連携を行うことができます。

次世代スーパーコンピューターの構築

主要なスーパーコンピューティング センターや産業界のイノベーターは、Vera Rubin を採用して、新世代の AI とハイパフォーマンス コンピューティング (HPC) システムを構築しています。

ライプニッツ スーパーコンピューティング センター (LRZ) において、Blue Lion は、NVIDIA Vera Rubin プラットフォームと第 2 世代エクサスケールクラスの HPE Cray スーパーコンピューティングを搭載し、LRZ の現在のシステムの約 30 倍の演算能力を実現します。2027 年に稼働予定の Blue Lion は、従来のシミュレーションとモデリング、機械学習の手法、サロゲート モデルの使用をすべて一元的に可能にすることで、天体物理学、環境科学、ライフ サイエンス分野の研究者をサポートします。

国立エネルギー研究科学コンピューティング センター では、ローレンス バークレー国立研究所に設置される次世代のフラッグシップの米国エネルギー省 (DOE) スーパーコンピューターである Doudna は、NVIDIA Vera Rubin を搭載した Dell Technologies(https://www.dell.com/en-us/dt/corporate/newsroom/announcements/detailpage.press-releases~usa~2026~06~the-dell-ai-factory-with-nvidia-advances-supercomputing-class-infrastructure-powering-the-next-generation-of-hpc-and-ai.htm#/filter-on/Country:en-us) システムであり、Energy Sciences Network を介して DOE の科学機器と接続される予定です。Doudna は、分子力学、高エネルギー物理学、核融合エネルギー、材料科学、創薬、天文学の大規模な HPC ワークロード、AI トレーニングと推論、データ集約型ワークフロー向けに構築されています。

ロスアラモス国立研究所は、次世代の Mission、Vision、Veritas システムとして NVIDIA Vera Rubin、Vera CPU、NVIDIA Quantum-X800 InfiniBand の採用を決定しました。このシステムは、最新の HPE Cray スーパーコンピューティング システムを使用して、HPE が構築および提供します。Mission は国家安全保障のワークロード向けに設計されています。一方 Vera CPU を搭載した Vision は、材料科学、原子力エネルギー、核融合エネルギー、量子コンピューティングにまたがる基盤モデル、エージェント型 AI、複雑なシミュレーションなどオープン サイエンスの研究を推進します。ISC で発表された新しい Veritas システムは、NVIDIA Rubin GPU とスタンドアロン Vera CPU パーティションを搭載し、LANL において科学的発見を推進するエージェント向けに設計(https://blogs.nvidia.com/blog/nvidia-vera-cpu-los-alamos-national-laboratory/)されています。

このアクセラレーテッド コンピューティング システムは、NVIDIA GPU を使用して、単一の統合システムとして構築されます。最新のスーパーコンピューティング アプリケーション向けに、NVL4 は、密度、エネルギー効率、運用の簡素化を最適化します。

Bull、Dell Technologies、GIGABYTE、HPE、Supermicro といった世界的なシステム メーカーは、直接液冷式の AI および HPC ラックを通じて、NVIDIA Vera Rubin NVL4 を市場に投入します。Vera Rubin NVL4 を採用して構築されたこれらのスーパーコンピューティング ラックは、研究機関、国立研究所、企業がラックスケールのアクセラレーテッド コンピューティングを展開できるように設計されています。

これらのシステムは、科学的発見向けの NVIDIA アクセラレーテッド コンピューティング エコシステムを拡張し、個々のラックへの導入から大規模なスーパーコンピューティング センターに至るまで、シミュレーション、AI、データ処理、可視化のための共通プラットフォームを組織に提供します。

提供時期

NVIDIA Vera Rubin NVL4 ベースのシステムは、今年第 4 四半期に世界中のシステム メーカーから提供される見込みです。

※本発表資料は米国時間 2026 年 6 月 22 日に発表されたプレスリリース(https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-vera-rubin-delivers-world-class-supercomputers-for-science)の抄訳です。

NVIDIA について

NVIDIA(https://www.nvidia.com/ja-jp/) (NASDAQ: NVDA) は AI とアクセラレーテッド コンピューティングの世界的なリーダーです。