「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 夏」に協賛

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、2026年7月8日（水）～8月5日（水）に開催される、ITmedia主催のオンライン展示会「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 夏」に協賛いたします。

本展示会において、弊社は「少人数からすぐ始められる効果的な営業DXとは？」と題したセミナーを実施いたします。ぜひご視聴いただきますよう、よろしくお願いいたします。

「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 夏」Webサイト

https://members15.live.itmedia.co.jp/library/MTAyNTcz?group=2607_DS2026S&np_source=str_cl_digital_strategy&utm_source=str_cl_digital_strategy&utm_medium=referral&utm_campaign=str_cl(https://members15.live.itmedia.co.jp/library/MTAyNTcz?group=2607_DS2026S&np_source=str_cl_digital_strategy&utm_source=str_cl_digital_strategy&utm_medium=referral&utm_campaign=str_cl)

■ セミナー内容

少人数からすぐ始められる効果的な営業DXとは？

採用難が叫ばれる昨今、少人数でも生産性を向上させるには、デジタル技術を活用した情報共有が効果的です。しかし、営業支援ツールを導入しようにも運用面や費用面で二の足を踏んでいる、導入しても使いこなせていないという組織も多いのでは。本セミナーでは、社内に眠っている名刺をデジタル化して休眠顧客を活性化させるだけでなく、既存顧客をロイヤルカスタマーへと成長させるための、営業DXのポイントをご紹介します。

日時：2026年7月8日（水）13：40～14：10

参加費：無料

■ お申し込み

※下記Webサイトにてお申し込みの上、ご参加ください。

「ITmedia デジタル戦略EXPO 2026 夏」Webサイト

https://members15.live.itmedia.co.jp/library/MTAyNTcz?group=2607_DS2026S&np_source=str_cl_digital_strategy&utm_source=str_cl_digital_strategy&utm_medium=referral&utm_campaign=str_cl(https://members15.live.itmedia.co.jp/library/MTAyNTcz?group=2607_DS2026S&np_source=str_cl_digital_strategy&utm_source=str_cl_digital_strategy&utm_medium=referral&utm_campaign=str_cl)

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Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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