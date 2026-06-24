Shokz、東京アウトドアショー2026（TOKYO OUTDOOR SHOW 2026）内、「VGPアワード」ブースにて初出展

フォーカルポイント株式会社

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹）は、Shokzの国内代理店として、Shokzがアウトドア、モビリティ、エコロジーなどの最新情報を、知って、買えて、体験できる総合イベント「東京アウトドアショー2026」に出展することをご案内いたします。

このたび、国内最大級のオーディオビジュアルアワード「VGP（ブイジーピー）」を主催する株式会社音元出版が企画する、VGP優秀賞を獲得したプロダクトの中でとくにアウトドアライフにお役立ていただけるアイテムだけを厳選する「VGPアワード」ブースにShokzが初出展いたします。

VGPアワードブースは、国内最大級のオーディオビジュアルアワード「VGP（ブイジーピー）」を獲得したアイテムからアウトドアに役立つプロダクトを厳選した「家電見本市」です。アウトドアを愛するあなたに、誰かとつながり、自然と共生するための最新アイテムを紹介します。

OpenDots 2

OpenDots Air

OpenFit Pro

OpenRun Pro 2

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

東京アウトドアショー2026

日程

2026年6月26日（金）

10:00～18:00 ※ビジネスデイ

14:00～18:00 ※一般特別公開

2026年6月27日（土）

10:00～18:00 ※一般公開

2026年6月28日（日）

10:00～17:00 ※一般公開

会場

幕張メッセ 国際展示場 展示ホール1・2・3

公式サイト

https://2026.tokyooutdoorshow.jp/

VGPについて

VGPは、オーディオビジュアル機器の魅力を熟知した評論家と全国の有力販売店による、プロの厳正なる審査によって、“絶対買い”のプロダクトが選出される国内最大級を誇るオーディオビジュアルアワードです。専門誌など多数のメディアで活躍する評論家10名からなるVGP審査員、毎日製品の品定めをしている全国の有力販売店が参加。4K有機EL/液晶テレビやブルーレイレコーダーなどの「映像音響製品」、スピーカーシステムやオーディオプレーヤーなどの「ピュアオーディオ製品」、イヤホン/ヘッドホンやワイヤレススピーカー、スマホやPCといった「ライフスタイル製品」まで、製品ジャンルは多岐に渡り横断的に審査され、プロが選んだベストセラー間違いなしのアイテムだけが、受賞の栄誉を勝ち獲ることができます。1987年にスタートし、現在では毎年、年末に選ばれるVGPと、初夏に選ばれるVGP SUMMERの年2回、選考されます。



VGP オーディオビジュアルアワード

https://vgp.phileweb.com/

Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。



https://jp.shokz.com/

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



※iPhone、iPad、Macは、Apple inc.の商標です。

※記載されている会社名および商品名は、各社の商標および登録商標です。

※価格、仕様は予告なく変更することがあります。

※弊社製品を使用したことによるコンピュータ本体、iPhone、iPad、その他周辺機器の破損、損傷、故障、紛失などに関しましては、弊社は一切責任を負いかねますことを予めご了承くださいますようお願いいたします。