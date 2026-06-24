ShopifyでCSVファイルから注文を一括作成できるアプリ「シンプルCSV注文作成｜お手軽一括注文インポート」をリリース

株式会社UnReact

福岡県の IT ベンチャー企業 株式会社 UnReact が、「シンプルCSV注文作成｜お手軽一括注文インポート」をリリースしました。

本アプリは、2026年6月2日 10:00 に正式公開いたしました。

「シンプルCSV注文作成｜お手軽一括注文インポート」は、CSV ファイルから Shopify の注文を一括で作成できる管理画面アプリです。顧客情報・商品・配送先・税金・割引まで 27 項目を CSV で指定でき、1 回のインポートで最大 100 件の注文をまとめて作成できます。

文字コードは Shift-JIS と UTF-8 を自動判定するため、文字化けの心配なくお使いいただけます。インポート前に内容をチェックできる検証モードや、失敗した行だけを CSV でダウンロードして修正・再インポートできる機能も備えており、安心して大量の注文インポート作業を進められます。

ノーコードで利用でき、テーマへの追加作業は不要です。料金は Basic Plan 月額 ＄19.99 で、7日間の無料体験が可能です。年払いなら実質 2 ヶ月分無料でお得にご利用いただけます。

▼ アプリストア

https://apps.shopify.com/sa-163-ur-csv-order-create?locale=ja

▼ ご利用ガイド

https://unreact.jp/shopify-apps/sa-163-ur-csv-order-create/guide

■ Shopify とは

Shopifyは、世界175ヶ国100万ショップ以上で利用されているECプラットフォームです。低コストで本格的なネットショップを開設でき、豊富なデザインテンプレートやアプリによる機能拡張が可能です。日本でも多くのブランドやショップがShopifyを活用してオンラインストアを運営しています。

■ 「シンプルCSV注文作成｜お手軽一括注文インポート」についてシンプルCSV注文作成｜お手軽一括注文インポート」について

CSV ファイルをアップロードするだけで Shopify の注文を一括作成できます。

「シンプルCSV注文作成｜お手軽一括注文インポート」は、CSV ファイルをアップロードするだけで Shopify の注文を一括作成できる管理画面アプリです。手作業で 1 件ずつ注文を入力する必要がなくなり、大量の注文データを一気に Shopify に取り込めます。

過去の注文を別システムから Shopify に移行したい場合や、オフラインで受けた注文をまとめて Shopify に登録したい場合など、さまざまな業務シーンで活躍します。文字コードの自動判定や検証モード、エラー行の再ダウンロードといった、安心してお使いいただける機能を多数備えています。

主な特徴は以下のとおりです。

■ CSV ファイルをアップロードするだけで注文を一括作成CSV ファイルをアップロードするだけで注文を一括作成

専用の CSV をアップロードするだけで注文をまとめて作成できます。

専用の CSV ファイルをアプリにアップロードするだけで、Shopify に注文をまとめて作成できます。 手入力で 1 件ずつ注文を登録する手間がなくなり、注文業務を大幅に効率化できます。1 回のインポートで最大 100 行（100 注文分）まで処理できるため、まとまった件数の注文データもスムーズに取り込めます。

■ インポート結果を成功・失敗件数で一目で確認インポート結果を成功・失敗件数で一目で確認

成功件数・失敗件数が結果バナーで一目でわかります。

インポートが終わると、成功件数と失敗件数が結果バナーに表示されます。 何件の注文が正常に作成され、何件が失敗したのかが一目でわかるので、作業状況をすぐに把握できます。エラーが発生した場合は、エラー内容も併せて確認でき、原因の特定もスムーズに行えます。

■ 検証モードでインポート前にエラーを事前チェック検証モードでインポート前にエラーを事前チェック

本番のインポート前に CSV の内容をチェックできます。

実際の注文作成は行わず、CSV の内容に問題がないかだけをチェックできる検証モードを用意しています。 バリアント ID や数量の誤り、顧客情報の不足などを事前に検出できるので、大量の注文を作成する前に安心して内容を確認できます。

■ エラー行を CSV でダウンロードして修正・再インポートエラー行を CSV でダウンロードして修正・再インポート

失敗した行だけを修正して再インポートできます。

インポート中に発生したエラー行だけを、元の CSV と同じ形式でダウンロードできます。 すべての行を見直す必要がなく、エラーが発生した行だけを修正してそのまま再インポートできます。Excel で開けるよう BOM 付き UTF-8 で出力されるので、文字化けの心配もありません。

■ 顧客情報・配送先・税金・割引まで CSV で細かく指定可能顧客情報・配送先・税金・割引まで CSV で細かく指定可能

顧客の姓名・メールアドレス・電話番号はもちろん、配送先住所、配送方法、配送料、税金、固定額割引、注文メモ、タグ、注文日時まで、27 項目を CSV で指定できます。 Shopify の注文に必要な情報を CSV だけで完結できるため、過去注文の正確な再現や、複雑な注文データの一括登録に最適です。

■ バリアント ID・SKU 指定で商品を柔軟にインポートバリアント ID・SKU 指定で商品を柔軟にインポート

バリアント ID と SKU の 2 種類から商品を指定できます。

商品の指定方法は、バリアント ID と SKU の 2 種類から選べます。 Shopify から書き出した商品データのバリアント ID をそのまま使えるほか、社内で管理している SKU でも商品を指定できます。バリアント ID 列に商品 ID を入力した場合は、自動でその商品の最初のバリアントが取得されるため、複数のシステムを併用している場合でも柔軟にインポートできます。

▼参考記事- 【Shopify】CSV注文作成・一括注文インポートができるアプリ5選！手作業ゼロで注文を取り込む方法(https://qiita.com/eijiSaito/items/6c68e011b56c5b415b11)- ShopifyでCSV注文作成・一括注文インポートができるアプリ6選を紹介！(https://unblog.unreact.jp/blog/sa-163-ur-csv-order-create)- ShopifyでCSV注文作成・一括注文インポートができるアプリについて徹底解説｜ご利用ガイド(https://unreact.jp/shopify-apps/sa-163-ur-csv-order-create/guide)▼株式会社UnReact 会社概要

会社名: 株式会社UnReact

代表者: 西川信行

事業内容: EC制作事業・アプリ開発・教育事業

URL: https://unreact.jp/