DPVR、AIスマートグラス「G5シリーズ」を2026年8月より日本市場で順次展開
旅行・スポーツまで幅広い利用シーンに対応
DPVR、AIスマートグラス「G5シリーズ」を日本市場へ
XRおよびスマートウェアラブルデバイスを展開するDPVR（大朋VR）は、AIスマートグラス「G5シリーズ」を2026年8月より日本市場で順次展開いたします。
G5シリーズは、13MPカメラ、音声操作、音楽再生、通話機能、AIアシスタント機能を備えたスマートグラスです。日常の記録、移動中の情報確認、ハンズフリーでの撮影、ビジネスシーンでのサポートなど、スマートフォンとは異なる自然なウェアラブル体験を提供します。
■ G5シリーズ ラインアップG5
日常使いに適したスタンダードモデル。
シンプルで合わせやすいデザインに、13MPカメラとAIアシスタント機能を搭載。写真・動画撮影、音声操作、通話、音楽再生などをハンズフリーで利用できます。
ビジネス、旅行、ライフスタイル用途まで、幅広いシーンで使いやすいベーシックモデルです。
G5 Crystal
ファッション性を重視したプレミアムモデル。
ダイヤモンドシェイプのレンズデザインを採用し、スマートグラスとしての機能性に加え、アクセサリーとしての存在感も追求しました。
日常のコーディネートに自然に取り入れながら、AI機能、高画質撮影、音声操作などを利用できます。
G5 Pilot
スポーツ・アウトドアシーンを想定したモデル。
パイロットスタイルをベースにしたダイナミックなデザインで、ランニング、サイクリング、旅行などアクティブなライフスタイルに適しています。
軽量設計と快適な装着感により、長時間の使用にも配慮しています。
■ AIと13MPカメラによる新しいスマート体験
G5シリーズは13MP高画質カメラを搭載し、視点に近い自然な画角で写真や動画を記録できます。
音声操作やAI機能と組み合わせることで、スマートフォンを取り出さずに、日常の瞬間を記録したり、必要な情報にアクセスしたりすることができます。
・ ・音声によるAIアシスタント操作
・ ・写真・動画のハンズフリー撮影
・ ・通話、音楽再生、リアルタイム情報確認
・ ・旅行、ビジネス、スポーツシーンでのスマートサポート
・ ・法人向けアプリ開発やSDK連携への対応
DPVRは、AIスマートグラスを人とAIをつなぐ新しいインターフェースと位置付け、ハードウェア、アプリ、SDK、法人向けカスタマイズを含むソリューション展開を進めています。
■ 日本市場での展開について
日本では、AIデバイス、スマートウェアラブル、ハンズフリー撮影への関心が高まっています。DPVRはG5シリーズを通じて、一般ユーザー向けのスマートライフ体験に加え、観光、教育、イベント、リテール、法人向けソリューションでの活用も提案してまいります。
発売時期、販売チャネル、各モデルの詳細については、準備が整い次第、順次発表いたします。なお、製品仕様および発売時期は予告なく変更となる場合があります。
■ 販売パートナー募集
DPVRでは、日本国内におけるG5シリーズの展開に向け、家電量販店、スマートデバイス販売店、EC事業者、法人販売パートナー、コンテンツ・アプリ開発企業との協業を歓迎しています。
AIスマートグラス市場の拡大をともに推進いただける企業様は、下記までお問い合わせください。
■ お問い合わせ
APAC Sales Manager／日本市場担当：劉 伝繒（Liu Chuanxin）
メール：chuanxin@dpvr.com
電話：+86 13262271207
X：https://x.com/DpvrJapan
DPVR公式サイト：https://www.dpvr.com/