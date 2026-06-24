DPVR、AIスマートグラス「G5シリーズ」を2026年8月より日本市場で順次展開

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Shanghai Lexiang Technology Co., Ltd

旅行・スポーツまで幅広い利用シーンに対応

DPVR、AIスマートグラス「G5シリーズ」を日本市場へ


XRおよびスマートウェアラブルデバイスを展開するDPVR（大朋VR）は、AIスマートグラス「G5シリーズ」を2026年8月より日本市場で順次展開いたします。


G5シリーズは、13MPカメラ、音声操作、音楽再生、通話機能、AIアシスタント機能を備えたスマートグラスです。日常の記録、移動中の情報確認、ハンズフリーでの撮影、ビジネスシーンでのサポートなど、スマートフォンとは異なる自然なウェアラブル体験を提供します。




■ G5シリーズ ラインアップG5






日常使いに適したスタンダードモデル。


シンプルで合わせやすいデザインに、13MPカメラとAIアシスタント機能を搭載。写真・動画撮影、音声操作、通話、音楽再生などをハンズフリーで利用できます。


ビジネス、旅行、ライフスタイル用途まで、幅広いシーンで使いやすいベーシックモデルです。




G5 Crystal






ファッション性を重視したプレミアムモデル。


ダイヤモンドシェイプのレンズデザインを採用し、スマートグラスとしての機能性に加え、アクセサリーとしての存在感も追求しました。


日常のコーディネートに自然に取り入れながら、AI機能、高画質撮影、音声操作などを利用できます。




G5 Pilot






スポーツ・アウトドアシーンを想定したモデル。


パイロットスタイルをベースにしたダイナミックなデザインで、ランニング、サイクリング、旅行などアクティブなライフスタイルに適しています。


軽量設計と快適な装着感により、長時間の使用にも配慮しています。




■ AIと13MPカメラによる新しいスマート体験


G5シリーズは13MP高画質カメラを搭載し、視点に近い自然な画角で写真や動画を記録できます。


音声操作やAI機能と組み合わせることで、スマートフォンを取り出さずに、日常の瞬間を記録したり、必要な情報にアクセスしたりすることができます。


・ ・音声によるAIアシスタント操作


・ ・写真・動画のハンズフリー撮影


・ ・通話、音楽再生、リアルタイム情報確認


・ ・旅行、ビジネス、スポーツシーンでのスマートサポート


・ ・法人向けアプリ開発やSDK連携への対応


DPVRは、AIスマートグラスを人とAIをつなぐ新しいインターフェースと位置付け、ハードウェア、アプリ、SDK、法人向けカスタマイズを含むソリューション展開を進めています。




■ 日本市場での展開について


日本では、AIデバイス、スマートウェアラブル、ハンズフリー撮影への関心が高まっています。DPVRはG5シリーズを通じて、一般ユーザー向けのスマートライフ体験に加え、観光、教育、イベント、リテール、法人向けソリューションでの活用も提案してまいります。


発売時期、販売チャネル、各モデルの詳細については、準備が整い次第、順次発表いたします。なお、製品仕様および発売時期は予告なく変更となる場合があります。




■ 販売パートナー募集


DPVRでは、日本国内におけるG5シリーズの展開に向け、家電量販店、スマートデバイス販売店、EC事業者、法人販売パートナー、コンテンツ・アプリ開発企業との協業を歓迎しています。


AIスマートグラス市場の拡大をともに推進いただける企業様は、下記までお問い合わせください。




■ お問い合わせ


APAC Sales Manager／日本市場担当：劉 伝繒（Liu Chuanxin）


メール：chuanxin@dpvr.com


電話：+86 13262271207


X：https://x.com/DpvrJapan
DPVR公式サイト：https://www.dpvr.com/