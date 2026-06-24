ナイトライド・セミコンダクター株式会社

殺菌・樹脂硬化・皮膚病の治療に応用可能な高出力UV-LED登場

◆概要

世界的な感染症対策需要の高まりや水銀ランプ規制を背景に、深紫外線UV-LEDへの置き換えが進む中、当社は高出力の新製品「深紫外線UV-LED SMD」2種類（波長275 nm / 310 nm）を販売開始しますのでご案内申し上げます。

写真型番：NS275L-3DVG

波長275nm高出力紫外線（UV)LED 光出力従来品比5倍！型番NS275L-3DVG

◆背景

近年、感染症の増加や医療分野への支出拡大を背景に、世界の殺菌ランプ市場は2024年から2030年まで年平均9.6%で成長し、2030年には約10億ドル規模に達すると予測されています（グローバルインフォメーション株式会社調べ）。また、2020年以降は、水銀および水銀化合物による健康・環境への影響を防ぐことを目的とした水俣条約に基づき、水銀灯や蛍光灯の輸出入・製造販売に対する規制が強化されています。こうした背景から、健康や環境への負荷が少ないLEDへの置き換えが活発化することが期待されています。

一方で、従来の深紫外線UV-LEDは水銀ランプに比べて出力が弱いという課題があります。しかし今回、当社ではこの課題を克服し、従来比で大幅に出力を向上させた「高出力深紫外線UV-LED SMD」の販売を開始します。これにより、これまで対応が困難であった高い光出力が求められる用途にもUV-LEDを活用できる可能性が大きく広がります。

◆NS275L-3DVG

１.高出力な深紫外線UV-LED

波長275 nm深紫外線UV-LEDチップを実装したSMDであり、従来品の約5倍となる82 mW（350 mA Vf 5.5 V）の光出力を達成しました。

２.コンパクトなのに安心して使えるLED

水銀ランプと違い、LEDは薄型でコンパクトです (サイズ：縦3.35mm×横3.35mm×厚1.5mm)

また、衝撃にも強く、万が一破損してもガラス片や水銀が飛散する心配がありません。

３.用途

主に殺菌灯としての使用を想定しています。殺菌灯は医療現場や食品工場、クリーンルームなど広く利用されています（補足：波長275nmのUV-LEDによる大腸菌の殺菌及びウイルスの不活化は、仙台医療センターウィルスセンターにて確認済み）。

４.販売時期

現在、注文受付中です。

◆NS310L-3DEG

１.高出力な深紫外線UV-LED

波長310 nm深紫外線UV-LEDチップを実装したSMDであり、従来品の約15倍となる27 mW（100mA Vf5.3 V）の光出力を達成しました。

２.コンパクトなのに安心して使えるLED

水銀ランプと違い、LEDは薄型でコンパクトです (縦3.35mm×横3.35mm×厚1.50mm)また衝撃にも強く、万が一破損してもガラス片や水銀が飛散する心配がありません。

３.用途

樹脂やインクの硬化や皮膚病の治療用の光源としての使用を想定しています。波長310nm付近の深紫外線UV-LEDはアトピー性皮膚炎、乾癬 (かんせん)、白斑 (はくはん)の光線治療に用いられています (服部皮膚科アレルギー科HP参照)。

４.販売時期

現在、注文受付中です。

◆本プレスリリースに関するお問い合わせ先

〒771-0360徳島県鳴門市瀬戸町字板屋島115-7

ナイトライド・セミコンダクター株式会社 http://www.nitride.co.jp

代表取締役 村本 宜彦

電話088-683-7750 携帯090-8949-0570