総務省「海外AIデータセンターへのオール光ネットワーク技術の展開に向けた調査研究の請負」受託のおしらせ

株式会社 ACCESS

このたび株式会社ACCESS（本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員：大石 清恭、以下、ACCESS）は、総務省の調査案件である「海外AIデータセンターへのオール光ネットワーク（APN : All-Photonics Network）技術の展開に向けた調査研究の請負」を受託いたしました。ACCESS は米国子会社のオープンネットワーキング・ソリューションの世界的リーダーである IP Infusion(https://www.ipinfusion.com/)（本社：米国カリフォルニア州）と共同で、IP Infusionが持つ光通信技術とオープンネットワークOSのノウハウ、ならびに世界各地域の通信事業者との強固な接点を最大限に活用し、本調査の実施を行います。

本調査では以下の３つのユースケースの検証を実施します。これらはAIデータセンターにおいて重要なユースケースであり、これらの検証によってAPNのAIデータセンター市場への導入加速を目指します。APNは、エンドツーエンドの光経路を利用して光ドメイン内でデータを伝送・ルーティングする先進的な光アーキテクチャであり、消費電力の大きい電子処理をバイパスすることで、膨大な帯域幅とほぼゼロの遅延を実現します。

1. AIデータセンターの外部接続

2. AIデータセンターの内部接続

3. 分散AIデータセンターソリューション

総務省は2025年6月に「デジタル海外展開総合戦略2030(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01tsushin06_02000319.html)」を公表し、APNを将来のAI社会を支える基幹インフラと位置づけ、2030年頃を目標に日本企業のハイエンド光伝送装置で世界シェアトップ3入りを目指しています。

一方で生成AIやクラウド需要の拡大でAIデータセンター投資が世界的に急増する中、AIデータセンター向け通信機器市場は特定GPUベンダーの専用ソリューションへの依存が進み事実上の寡占状態にあり、その結果として光伝送分野に強みを持つ日本企業による、AIデータセンター向け市場への参入が困難な構造となっており、現状の関与は光ケーブルや用地・電力提供といった付加価値の低い領域にとどまっています。

この構造を打破するため、ACCESSとIP Infusionは、本調査を契機にAIデータセンターへのオープンネットワークOSの導入促進とAPNの活用を推進することによって、ベンダーロックイン解消とサプライチェーン多様化を実現し、オープンなエコシステムを形成し市場参入機会の創出を目指します。また、APNの大容量・低遅延・低消費電力という特性を活かした分散型AIデータセンターは、日本固有の用地制約・電力・災害・再エネ課題への解決策となり得るモデルとして、海外展開への布石にもなります。

ACCESSとIP Infusionは本調査の実施を通じて日本のオール光ネットワークの世界展開に貢献をしていきます。

※ネットワークのオープン化とは、ネットワークを構成するハードウェアやソフトウェアの仕様、機能を公開し、異なるメーカーの機器やサービスを相互に接続・利用できるようにすることです。

■株式会社ACCESSについて

ACCESS（東証プライム：4813）は、1984年の設立以来、独立系ソフトウェア企業として、世界中の通信、放送、自動車、家電、出版、エネルギーインフラ業界向けに、モバイル並びにネットワークソフトウェア技術を核とした先進のITソリューションを提供しています。累計搭載実績15億台を超えるモバイルソフトウェアおよび数百社を超える企業への豊富な採用実績を誇るネットワークソフトウェアにおける仮想化技術の開発力とノウハウを活かし、現在、組み込みとクラウド技術を融合したDX／IoTソリューションの開発・事業化に注力しています。アジア、米国、ヨーロッパ地域の子会社を拠点に国際展開も推進しています。

https://www.access-company.com/

■IP Infusionについて

IP Infusionは、キャリア、サービスプロバイダー、データセンター向けにオープンネットワークソフトウェアを開発しています。IP Infusionの主力プラットフォーム「OcNOS(R)」により、ネットワーク事業者はネットワークをディスアグリゲーション（ハードウェアとソフトウェアの機能分離）することで、イノベーションの加速、運用の合理化、総所有コスト（TCO）の削減が可能になります。米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置くIP Infusionは、株式会社ACCESSの100%出資子会社です。

https://www.ipinfusion.com/

※ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。

※IP Infusion、IP Infusionロゴ、OcNOSは、IP Infusion Inc.の米国ならびにその他の国における商標または登録商標です。

※その他、文中に記載されている会社名および商品名は、各社の登録商標または商標です。